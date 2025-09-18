Dagens Octo Gaming livepris er 0.002986 USD. Spor prisoppdateringer for OTK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk OTK pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Octo Gaming livepris er 0.002986 USD. Spor prisoppdateringer for OTK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk OTK pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om OTK

OTK Prisinformasjon

OTK teknisk dokument

OTK Offisiell nettside

OTK tokenomics

OTK Prisprognose

OTK-historikk

OTK Kjøpeguide

OTK-til-fiat-valutakonverter

OTK Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Octo Gaming Logo

Octo Gaming Pris(OTK)

1 OTK til USD livepris:

$0.002986
$0.002986$0.002986
+2.89%1D
USD
Octo Gaming (OTK) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:29:44 (UTC+8)

Octo Gaming (OTK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.002851
$ 0.002851$ 0.002851
24 timer lav
$ 0.00347
$ 0.00347$ 0.00347
24 timer høy

$ 0.002851
$ 0.002851$ 0.002851

$ 0.00347
$ 0.00347$ 0.00347

$ 0.12041089353940107
$ 0.12041089353940107$ 0.12041089353940107

$ 0.000660347704777999
$ 0.000660347704777999$ 0.000660347704777999

0.00%

+2.89%

-22.65%

-22.65%

Octo Gaming (OTK) sanntidsprisen er $ 0.002986. I løpet av de siste 24 timene har OTK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.002851 og et toppnivå på $ 0.00347, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til OTK er $ 0.12041089353940107, mens den rekordlave prisen er $ 0.000660347704777999.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har OTK endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, +2.89% over 24 timer og -22.65% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Octo Gaming (OTK) Markedsinformasjon

No.2003

$ 1.46M
$ 1.46M$ 1.46M

$ 4.80K
$ 4.80K$ 4.80K

$ 3.58M
$ 3.58M$ 3.58M

489.53M
489.53M 489.53M

1,199,955,821.96
1,199,955,821.96 1,199,955,821.96

SOL

Nåværende markedsverdi på Octo Gaming er $ 1.46M, med et 24-timers handelsvolum på $ 4.80K. Den sirkulerende forsyningen på OTK er 489.53M, med en total tilgang på 1199955821.96. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.58M.

Octo Gaming (OTK) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Octo Gaming for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00008387+2.89%
30 dager$ -0.001174-28.23%
60 dager$ -0.002204-42.47%
90 dager$ -0.000746-19.99%
Octo Gaming Prisendring i dag

I dag registrerte OTK en endring på $ +0.00008387 (+2.89%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Octo Gaming 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.001174 (-28.23%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Octo Gaming 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så OTK en endring på $ -0.002204 (-42.47%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Octo Gaming 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.000746-19.99% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Octo Gaming (OTK)?

Sjekk ut Octo Gaming Prishistorikk-siden nå.

Hva er Octo Gaming (OTK)

Octo Gaming is the number 1 mobile gaming platform on Solana with 4M downloads, available on the App Store, Play Store and Solana dApp. The platform is fueled by mini games using a mix between Octo's IPs and the most powerful web2 and web3 IPs enabling users to monetize their time spent playing video games. 17 games are already available on the app with over 100 million matches played.

Octo Gaming er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Octo Gaming investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk OTK Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Octo Gaming på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Octo Gaming kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Octo Gaming Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Octo Gaming (OTK) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Octo Gaming (OTK) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Octo Gaming.

Sjekk Octo Gamingprisprognosen nå!

Octo Gaming (OTK) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Octo Gaming (OTK) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om OTK tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Octo Gaming (OTK)

Leter du etter hvordan du kjøperOcto Gaming? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Octo Gaming på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

OTK til lokale valutaer

1 Octo Gaming(OTK) til VND
78.57659
1 Octo Gaming(OTK) til AUD
A$0.00450886
1 Octo Gaming(OTK) til GBP
0.00220964
1 Octo Gaming(OTK) til EUR
0.0025381
1 Octo Gaming(OTK) til USD
$0.002986
1 Octo Gaming(OTK) til MYR
RM0.0125412
1 Octo Gaming(OTK) til TRY
0.12356068
1 Octo Gaming(OTK) til JPY
¥0.438942
1 Octo Gaming(OTK) til ARS
ARS$4.40411112
1 Octo Gaming(OTK) til RUB
0.249331
1 Octo Gaming(OTK) til INR
0.26300688
1 Octo Gaming(OTK) til IDR
Rp49.76664676
1 Octo Gaming(OTK) til KRW
4.1762196
1 Octo Gaming(OTK) til PHP
0.17017214
1 Octo Gaming(OTK) til EGP
￡E.0.14380576
1 Octo Gaming(OTK) til BRL
R$0.01588552
1 Octo Gaming(OTK) til CAD
C$0.00409082
1 Octo Gaming(OTK) til BDT
0.36351564
1 Octo Gaming(OTK) til NGN
4.46335336
1 Octo Gaming(OTK) til COP
$11.6640625
1 Octo Gaming(OTK) til ZAR
R.0.05177724
1 Octo Gaming(OTK) til UAH
0.12338152
1 Octo Gaming(OTK) til TZS
T.Sh.7.39106664
1 Octo Gaming(OTK) til VES
Bs0.486718
1 Octo Gaming(OTK) til CLP
$2.85163
1 Octo Gaming(OTK) til PKR
Rs0.84754624
1 Octo Gaming(OTK) til KZT
1.61665026
1 Octo Gaming(OTK) til THB
฿0.0949548
1 Octo Gaming(OTK) til TWD
NT$0.09026678
1 Octo Gaming(OTK) til AED
د.إ0.01095862
1 Octo Gaming(OTK) til CHF
Fr0.00235894
1 Octo Gaming(OTK) til HKD
HK$0.02320122
1 Octo Gaming(OTK) til AMD
֏1.1427422
1 Octo Gaming(OTK) til MAD
.د.م0.02693372
1 Octo Gaming(OTK) til MXN
$0.05497226
1 Octo Gaming(OTK) til SAR
ريال0.0111975
1 Octo Gaming(OTK) til ETB
Br0.42870002
1 Octo Gaming(OTK) til KES
KSh0.38573148
1 Octo Gaming(OTK) til JOD
د.أ0.002117074
1 Octo Gaming(OTK) til PLN
0.01080932
1 Octo Gaming(OTK) til RON
лв0.01289952
1 Octo Gaming(OTK) til SEK
kr0.02809826
1 Octo Gaming(OTK) til BGN
лв0.00495676
1 Octo Gaming(OTK) til HUF
Ft0.99233738
1 Octo Gaming(OTK) til CZK
0.06175048
1 Octo Gaming(OTK) til KWD
د.ك0.00091073
1 Octo Gaming(OTK) til ILS
0.00994338
1 Octo Gaming(OTK) til BOB
Bs0.02063326
1 Octo Gaming(OTK) til AZN
0.0050762
1 Octo Gaming(OTK) til TJS
SM0.02794896
1 Octo Gaming(OTK) til GEL
0.0080622
1 Octo Gaming(OTK) til AOA
Kz2.72194802
1 Octo Gaming(OTK) til BHD
.د.ب0.001125722
1 Octo Gaming(OTK) til BMD
$0.002986
1 Octo Gaming(OTK) til DKK
kr0.0189611
1 Octo Gaming(OTK) til HNL
L0.07826306
1 Octo Gaming(OTK) til MUR
0.13538524
1 Octo Gaming(OTK) til NAD
$0.0518071
1 Octo Gaming(OTK) til NOK
kr0.02968084
1 Octo Gaming(OTK) til NZD
$0.0050762
1 Octo Gaming(OTK) til PAB
B/.0.002986
1 Octo Gaming(OTK) til PGK
K0.01248148
1 Octo Gaming(OTK) til QAR
ر.ق0.01083918
1 Octo Gaming(OTK) til RSD
дин.0.29788336
1 Octo Gaming(OTK) til UZS
soʻm36.86417062
1 Octo Gaming(OTK) til ALL
L0.24622556
1 Octo Gaming(OTK) til ANG
ƒ0.00534494
1 Octo Gaming(OTK) til AWG
ƒ0.0053748
1 Octo Gaming(OTK) til BBD
$0.005972
1 Octo Gaming(OTK) til BAM
KM0.00495676
1 Octo Gaming(OTK) til BIF
Fr8.91321
1 Octo Gaming(OTK) til BND
$0.00382208
1 Octo Gaming(OTK) til BSD
$0.002986
1 Octo Gaming(OTK) til JMD
$0.47898426
1 Octo Gaming(OTK) til KHR
11.99195516
1 Octo Gaming(OTK) til KMF
Fr1.248148
1 Octo Gaming(OTK) til LAK
64.91304218
1 Octo Gaming(OTK) til LKR
Rs0.90320528
1 Octo Gaming(OTK) til MDL
L0.049269
1 Octo Gaming(OTK) til MGA
Ar13.21236322
1 Octo Gaming(OTK) til MOP
P0.02391786
1 Octo Gaming(OTK) til MVR
0.0456858
1 Octo Gaming(OTK) til MWK
MK5.18402446
1 Octo Gaming(OTK) til MZN
MT0.1908054
1 Octo Gaming(OTK) til NPR
Rs0.42078712
1 Octo Gaming(OTK) til PYG
21.326012
1 Octo Gaming(OTK) til RWF
Fr4.326714
1 Octo Gaming(OTK) til SBD
$0.0244852
1 Octo Gaming(OTK) til SCR
0.04278938
1 Octo Gaming(OTK) til SRD
$0.11373674
1 Octo Gaming(OTK) til SVC
$0.0261275
1 Octo Gaming(OTK) til SZL
L0.0518071
1 Octo Gaming(OTK) til TMT
m0.010451
1 Octo Gaming(OTK) til TND
د.ت0.00868926
1 Octo Gaming(OTK) til TTD
$0.02021522
1 Octo Gaming(OTK) til UGX
Sh10.474888
1 Octo Gaming(OTK) til XAF
Fr1.666188
1 Octo Gaming(OTK) til XCD
$0.0080622
1 Octo Gaming(OTK) til XOF
Fr1.666188
1 Octo Gaming(OTK) til XPF
Fr0.301586
1 Octo Gaming(OTK) til BWP
P0.03977352
1 Octo Gaming(OTK) til BZD
$0.00600186
1 Octo Gaming(OTK) til CVE
$0.28002708
1 Octo Gaming(OTK) til DJF
Fr0.528522
1 Octo Gaming(OTK) til DOP
$0.18519172
1 Octo Gaming(OTK) til DZD
د.ج0.38686616
1 Octo Gaming(OTK) til FJD
$0.0067185
1 Octo Gaming(OTK) til GNF
Fr25.96327
1 Octo Gaming(OTK) til GTQ
Q0.02287276
1 Octo Gaming(OTK) til GYD
$0.62493994
1 Octo Gaming(OTK) til ISK
kr0.361306

Octo Gaming Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Octo Gaming, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Octo Gaming nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Octo Gaming

Hvor mye er Octo Gaming (OTK) verdt i dag?
Live OTK prisen i USD er 0.002986 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende OTK-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på OTK til USD er $ 0.002986. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Octo Gaming?
Markedsverdien for OTK er $ 1.46M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av OTK?
Den sirkulerende forsyningen av OTK er 489.53M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forOTK ?
OTK oppnådde en ATH-pris på 0.12041089353940107 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på OTK?
OTK så en ATL-pris på 0.000660347704777999 USD.
Hva er handelsvolumet til OTK?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for OTK er $ 4.80K USD.
Vil OTK gå høyere i år?
OTK kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut OTK prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:29:44 (UTC+8)

Octo Gaming (OTK) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

OTK-til-USD-kalkulator

Beløp

OTK
OTK
USD
USD

1 OTK = 0.002986 USD

Handle OTK

OTKUSDT
$0.002986
$0.002986$0.002986
+2.89%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker