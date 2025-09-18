Hva er Octo Gaming (OTK)

Octo Gaming is the number 1 mobile gaming platform on Solana with 4M downloads, available on the App Store, Play Store and Solana dApp. The platform is fueled by mini games using a mix between Octo's IPs and the most powerful web2 and web3 IPs enabling users to monetize their time spent playing video games. 17 games are already available on the app with over 100 million matches played.

Octo Gaming (OTK) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Octo Gaming (OTK) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om OTK tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Octo Gaming Hvor mye er Octo Gaming (OTK) verdt i dag? Live OTK prisen i USD er 0.002986 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende OTK-til-USD-pris? $ 0.002986 . Sjekk ut Den nåværende prisen på OTK til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Octo Gaming? Markedsverdien for OTK er $ 1.46M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av OTK? Den sirkulerende forsyningen av OTK er 489.53M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forOTK ? OTK oppnådde en ATH-pris på 0.12041089353940107 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på OTK? OTK så en ATL-pris på 0.000660347704777999 USD . Hva er handelsvolumet til OTK? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for OTK er $ 4.80K USD . Vil OTK gå høyere i år? OTK kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut OTK prisprognosen for en mer grundig analyse.

Octo Gaming (OTK) Viktige bransjeoppdateringer

