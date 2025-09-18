Dagens OP livepris er 0.8056 USD. Spor prisoppdateringer for OP til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk OP pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens OP livepris er 0.8056 USD. Spor prisoppdateringer for OP til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk OP pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om OP

OP Prisinformasjon

OP Offisiell nettside

OP tokenomics

OP Prisprognose

OP-historikk

OP Kjøpeguide

OP-til-fiat-valutakonverter

OP Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

OP Logo

OP Pris(OP)

1 OP til USD livepris:

$0.8057
$0.8057$0.8057
+0.38%1D
USD
OP (OP) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:43:48 (UTC+8)

OP (OP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.7922
$ 0.7922$ 0.7922
24 timer lav
$ 0.856
$ 0.856$ 0.856
24 timer høy

$ 0.7922
$ 0.7922$ 0.7922

$ 0.856
$ 0.856$ 0.856

$ 4.851507085185996
$ 4.851507085185996$ 4.851507085185996

$ 0.40050768516633495
$ 0.40050768516633495$ 0.40050768516633495

+0.44%

+0.38%

+2.59%

+2.59%

OP (OP) sanntidsprisen er $ 0.8056. I løpet av de siste 24 timene har OP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.7922 og et toppnivå på $ 0.856, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til OP er $ 4.851507085185996, mens den rekordlave prisen er $ 0.40050768516633495.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har OP endret seg med +0.44% i løpet av den siste timen, +0.38% over 24 timer og +2.59% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

OP (OP) Markedsinformasjon

No.66

$ 1.43B
$ 1.43B$ 1.43B

$ 5.92M
$ 5.92M$ 5.92M

$ 3.46B
$ 3.46B$ 3.46B

1.78B
1.78B 1.78B

4,294,967,296
4,294,967,296 4,294,967,296

4,294,967,296
4,294,967,296 4,294,967,296

41.41%

0.03%

NONE

Nåværende markedsverdi på OP er $ 1.43B, med et 24-timers handelsvolum på $ 5.92M. Den sirkulerende forsyningen på OP er 1.78B, med en total tilgang på 4294967296. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.46B.

OP (OP) Prishistorikk USD

Spor prisendringene OP for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00305+0.38%
30 dager$ +0.0826+11.42%
60 dager$ +0.0276+3.54%
90 dager$ +0.2836+54.32%
OP Prisendring i dag

I dag registrerte OP en endring på $ +0.00305 (+0.38%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

OP 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.0826 (+11.42%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

OP 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så OP en endring på $ +0.0276 (+3.54%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

OP 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.2836+54.32% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for OP (OP)?

Sjekk ut OP Prishistorikk-siden nå.

Hva er OP (OP)

Ethereum’s layer-two scaling solution Optimism introduced its new governance token OP for the Token House – one of the two hubs constituting the protocol’s new governance system, Optimism Collective. Early users of the network will be granted the opportunity to receive OP airdrops in Q2, 2022, which accounts for 5% of the asset’s total supply.

OP er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere OP investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk OP Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om OP på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din OP kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

OP Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil OP (OP) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine OP (OP) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for OP.

Sjekk OPprisprognosen nå!

OP (OP) tokenomics

Å forstå tokenomics bak OP (OP) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om OP tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe OP (OP)

Leter du etter hvordan du kjøperOP? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe OP på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

OP til lokale valutaer

1 OP(OP) til VND
21,199.364
1 OP(OP) til AUD
A$1.216456
1 OP(OP) til GBP
0.596144
1 OP(OP) til EUR
0.68476
1 OP(OP) til USD
$0.8056
1 OP(OP) til MYR
RM3.38352
1 OP(OP) til TRY
33.327672
1 OP(OP) til JPY
¥118.4232
1 OP(OP) til ARS
ARS$1,188.195552
1 OP(OP) til RUB
67.2676
1 OP(OP) til INR
70.965304
1 OP(OP) til IDR
Rp13,426.661296
1 OP(OP) til KRW
1,125.133184
1 OP(OP) til PHP
45.983648
1 OP(OP) til EGP
￡E.38.78964
1 OP(OP) til BRL
R$4.285792
1 OP(OP) til CAD
C$1.103672
1 OP(OP) til BDT
98.073744
1 OP(OP) til NGN
1,204.178656
1 OP(OP) til COP
$3,146.875
1 OP(OP) til ZAR
R.13.97716
1 OP(OP) til UAH
33.287392
1 OP(OP) til TZS
T.Sh.1,994.053344
1 OP(OP) til VES
Bs131.3128
1 OP(OP) til CLP
$769.348
1 OP(OP) til PKR
Rs228.661504
1 OP(OP) til KZT
436.159896
1 OP(OP) til THB
฿25.650304
1 OP(OP) til TWD
NT$24.353288
1 OP(OP) til AED
د.إ2.956552
1 OP(OP) til CHF
Fr0.636424
1 OP(OP) til HKD
HK$6.259512
1 OP(OP) til AMD
֏308.30312
1 OP(OP) til MAD
.د.م7.266512
1 OP(OP) til MXN
$14.831096
1 OP(OP) til SAR
ريال3.021
1 OP(OP) til ETB
Br115.659992
1 OP(OP) til KES
KSh104.067408
1 OP(OP) til JOD
د.أ0.5711704
1 OP(OP) til PLN
2.916272
1 OP(OP) til RON
лв3.480192
1 OP(OP) til SEK
kr7.580696
1 OP(OP) til BGN
лв1.337296
1 OP(OP) til HUF
Ft267.90228
1 OP(OP) til CZK
16.651752
1 OP(OP) til KWD
د.ك0.245708
1 OP(OP) til ILS
2.682648
1 OP(OP) til BOB
Bs5.566696
1 OP(OP) til AZN
1.36952
1 OP(OP) til TJS
SM7.540416
1 OP(OP) til GEL
2.17512
1 OP(OP) til AOA
Kz734.360792
1 OP(OP) til BHD
.د.ب0.3037112
1 OP(OP) til BMD
$0.8056
1 OP(OP) til DKK
kr5.11556
1 OP(OP) til HNL
L21.114776
1 OP(OP) til MUR
36.525904
1 OP(OP) til NAD
$13.97716
1 OP(OP) til NOK
kr8.007664
1 OP(OP) til NZD
$1.36952
1 OP(OP) til PAB
B/.0.8056
1 OP(OP) til PGK
K3.367408
1 OP(OP) til QAR
ر.ق2.924328
1 OP(OP) til RSD
дин.80.366656
1 OP(OP) til UZS
soʻm9,945.671752
1 OP(OP) til ALL
L66.429776
1 OP(OP) til ANG
ƒ1.442024
1 OP(OP) til AWG
ƒ1.45008
1 OP(OP) til BBD
$1.6112
1 OP(OP) til BAM
KM1.337296
1 OP(OP) til BIF
Fr2,404.716
1 OP(OP) til BND
$1.031168
1 OP(OP) til BSD
$0.8056
1 OP(OP) til JMD
$129.226296
1 OP(OP) til KHR
3,235.337936
1 OP(OP) til KMF
Fr336.7408
1 OP(OP) til LAK
17,513.043128
1 OP(OP) til LKR
Rs243.677888
1 OP(OP) til MDL
L13.2924
1 OP(OP) til MGA
Ar3,564.594712
1 OP(OP) til MOP
P6.452856
1 OP(OP) til MVR
12.32568
1 OP(OP) til MWK
MK1,398.610216
1 OP(OP) til MZN
MT51.47784
1 OP(OP) til NPR
Rs113.525152
1 OP(OP) til PYG
5,753.5952
1 OP(OP) til RWF
Fr1,167.3144
1 OP(OP) til SBD
$6.60592
1 OP(OP) til SCR
12.261232
1 OP(OP) til SRD
$30.685304
1 OP(OP) til SVC
$7.049
1 OP(OP) til SZL
L13.97716
1 OP(OP) til TMT
m2.8196
1 OP(OP) til TND
د.ت2.344296
1 OP(OP) til TTD
$5.453912
1 OP(OP) til UGX
Sh2,826.0448
1 OP(OP) til XAF
Fr449.5248
1 OP(OP) til XCD
$2.17512
1 OP(OP) til XOF
Fr449.5248
1 OP(OP) til XPF
Fr81.3656
1 OP(OP) til BWP
P10.730592
1 OP(OP) til BZD
$1.619256
1 OP(OP) til CVE
$75.549168
1 OP(OP) til DJF
Fr143.3968
1 OP(OP) til DOP
$49.963312
1 OP(OP) til DZD
د.ج104.36548
1 OP(OP) til FJD
$1.8126
1 OP(OP) til GNF
Fr7,004.692
1 OP(OP) til GTQ
Q6.170896
1 OP(OP) til GYD
$168.604024
1 OP(OP) til ISK
kr97.4776

OP Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av OP, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell OP nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om OP

Hvor mye er OP (OP) verdt i dag?
Live OP prisen i USD er 0.8056 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende OP-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på OP til USD er $ 0.8056. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for OP?
Markedsverdien for OP er $ 1.43B USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av OP?
Den sirkulerende forsyningen av OP er 1.78B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forOP ?
OP oppnådde en ATH-pris på 4.851507085185996 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på OP?
OP så en ATL-pris på 0.40050768516633495 USD.
Hva er handelsvolumet til OP?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for OP er $ 5.92M USD.
Vil OP gå høyere i år?
OP kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut OP prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:43:48 (UTC+8)

OP (OP) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

OP-til-USD-kalkulator

Beløp

OP
OP
USD
USD

1 OP = 0.8056 USD

Handle OP

OPUSDT
$0.8057
$0.8057$0.8057
+0.37%
OPUSDC
$0.8063
$0.8063$0.8063
+0.36%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker