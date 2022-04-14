OORT (OORT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i OORT (OORT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

OORT (OORT) Informasjon OORT is a decentralized AI cloud for privacy and cost savings. By integrating global compute and storage resources, OORT empowers trustworthy AI solutions. Offisiell nettside: https://oortech.com Teknisk dokument: https://docs.oortech.com/oort/ Blokkutforsker: https://mainnet-scan.oortech.com Kjøp OORT nå!

OORT (OORT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for OORT (OORT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 38.23M $ 38.23M $ 38.23M Total forsyning: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Sirkulerende forsyning: $ 599.16M $ 599.16M $ 599.16M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 127.60M $ 127.60M $ 127.60M All-time high: $ 0.433 $ 0.433 $ 0.433 All-Time Low: $ 0.02149204573142017 $ 0.02149204573142017 $ 0.02149204573142017 Nåværende pris: $ 0.0638 $ 0.0638 $ 0.0638 Lær mer om OORT (OORT) pris

OORT (OORT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak OORT (OORT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet OORT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange OORT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår OORTs tokenomics, kan du utforske OORT tokenets livepris!

Hvordan kjøpe OORT Interessert i å legge til OORT (OORT) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe OORT, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper OORT på MEXC nå!

OORT (OORT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til OORT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for OORT nå!

OORT prisforutsigelse Vil du vite hvor OORT kan være på vei? Vår OORT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se OORT tokenets prisforutsigelse nå!

