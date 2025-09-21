OORT (OORT)-prisforutsigelse (USD)

Få OORT prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye OORT vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Kjøp OORT

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på OORT % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.0715 $0.0715 $0.0715 -2.32% USD Faktisk Prediksjon OORT-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) OORT (OORT) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan OORT potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.0715 i 2025. OORT (OORT) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan OORT potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.075075 i 2026. OORT (OORT) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på OORT for 2027 $ 0.078828 med en 10.25% vekstrate. OORT (OORT) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på OORT for 2028 $ 0.082770 med en 15.76% vekstrate. OORT (OORT) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på OORT for 2029 $ 0.086908 med en 21.55% vekstrate. OORT (OORT) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på OORT for 2030 $ 0.091254 med en 27.63% vekstrate. OORT (OORT) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på OORT potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.148643. OORT (OORT) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på OORT potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.242124. År Pris Vekst 2025 $ 0.0715 0.00%

2026 $ 0.075075 5.00%

2027 $ 0.078828 10.25%

2028 $ 0.082770 15.76%

2029 $ 0.086908 21.55%

2030 $ 0.091254 27.63%

2031 $ 0.095816 34.01%

2032 $ 0.100607 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.105638 47.75%

2034 $ 0.110919 55.13%

2035 $ 0.116465 62.89%

2036 $ 0.122289 71.03%

2037 $ 0.128403 79.59%

2038 $ 0.134823 88.56%

2039 $ 0.141565 97.99%

2040 $ 0.148643 107.89% Vis mer Kortsiktig OORT-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.0715 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.071509 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.071568 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.071793 0.41% OORT (OORT) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for OORT September 21, 2025(I dag) er $0.0715 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. OORT (OORT) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for OORT, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.071509 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. OORT (OORT) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for OORT, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.071568 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. OORT (OORT) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for OORT $0.071793 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende OORT prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.0715$ 0.0715 $ 0.0715 Prisendring (24 t) -2.32% Markedsverdi $ 42.73M$ 42.73M $ 42.73M Opplagsforsyning 597.69M 597.69M 597.69M Volum (24 timer) $ 153.48K$ 153.48K $ 153.48K Volum (24 timer) -- Den siste OORT-prisen er $ 0.0715. Den har en 24-timers endring på -2.32%, med et 24-timers handelsvolum på $ 153.48K. Videre har OORT en sirkulerende forsyning på 597.69M og total markedsverdi på $ 42.73M. Se OORT livepris

Hvordan kjøpe OORT (OORT) Prøver du å kjøpe OORT? Du kan nå kjøpe OORT via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper OORT og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper OORT nå

OORT Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for OORT direktepris, er gjeldende pris for OORT 0.0715USD. Den sirkulerende forsyningen av OORT(OORT) er 0.00 OORT , som gir den en markedsverdi på $42.73M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.02% $ 0.001299 $ 0.0799 $ 0.0691

7 dager 0.34% $ 0.018099 $ 0.0846 $ 0.0472

30 dager 1.78% $ 0.045799 $ 0.0846 $ 0.0256 24-timers ytelse De siste 24 timene har OORT vist en prisbevegelse på $0.001299 , noe som gjenspeiler en 0.02% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har OORT handlet på en topp på $0.0846 og en bunn på $0.0472 . Det så en prisendring på 0.34% . Denne nylige trenden viser potensialet til OORT for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har OORT opplevd en 1.78% endring, som gjenspeiler omtrent $0.045799 av dens verdi. Dette indikerer at OORT kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette OORT prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full OORT prishistorikk

Hvordan fungerer OORT (OORT) prisforutsigelsesmodul? OORT-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for OORT basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for OORT det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for OORT, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til OORT. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til OORT. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til OORT for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til OORT.

Hvorfor er OORT-prisforutsigelse viktig?

OORT-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i OORT nå? I følge dine forutsigelser vil OORT oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for OORT neste måned? I følge OORT (OORT)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte OORT-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 OORT koste i 2026? Prisen på 1 OORT (OORT) i dag er $0.0715 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil OORT øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på OORT i 2027? OORT (OORT) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 OORT innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for OORT i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil OORT (OORT) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for OORT i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil OORT (OORT) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 OORT koste i 2030? Prisen på 1 OORT (OORT) i dag er $0.0715 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil OORT øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for OORT i 2040? OORT (OORT) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 OORT innen 2040. Registrer deg nå