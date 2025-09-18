Dagens OORT livepris er 0.0727 USD. Spor prisoppdateringer for OORT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk OORT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens OORT livepris er 0.0727 USD. Spor prisoppdateringer for OORT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk OORT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

OORT Pris(OORT)

1 OORT til USD livepris:

$0.0727
$0.0727$0.0727
+2.97%1D
USD
OORT (OORT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:15:08 (UTC+8)

OORT (OORT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0561
$ 0.0561$ 0.0561
24 timer lav
$ 0.0846
$ 0.0846$ 0.0846
24 timer høy

$ 0.0561
$ 0.0561$ 0.0561

$ 0.0846
$ 0.0846$ 0.0846

$ 1.1845033831215028
$ 1.1845033831215028$ 1.1845033831215028

$ 0.02149204573142017
$ 0.02149204573142017$ 0.02149204573142017

+1.39%

+2.97%

+40.89%

+40.89%

OORT (OORT) sanntidsprisen er $ 0.0727. I løpet av de siste 24 timene har OORT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0561 og et toppnivå på $ 0.0846, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til OORT er $ 1.1845033831215028, mens den rekordlave prisen er $ 0.02149204573142017.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har OORT endret seg med +1.39% i løpet av den siste timen, +2.97% over 24 timer og +40.89% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

OORT (OORT) Markedsinformasjon

No.615

$ 43.40M
$ 43.40M$ 43.40M

$ 250.65K
$ 250.65K$ 250.65K

$ 145.40M
$ 145.40M$ 145.40M

596.97M
596.97M 596.97M

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

29.84%

OORT

Nåværende markedsverdi på OORT er $ 43.40M, med et 24-timers handelsvolum på $ 250.65K. Den sirkulerende forsyningen på OORT er 596.97M, med en total tilgang på 2000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 145.40M.

OORT (OORT) Prishistorikk USD

Spor prisendringene OORT for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.002097+2.97%
30 dager$ +0.0476+189.64%
60 dager$ +0.0349+92.32%
90 dager$ +0.0343+89.32%
OORT Prisendring i dag

I dag registrerte OORT en endring på $ +0.002097 (+2.97%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

OORT 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.0476 (+189.64%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

OORT 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så OORT en endring på $ +0.0349 (+92.32%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

OORT 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0343+89.32% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for OORT (OORT)?

Sjekk ut OORT Prishistorikk-siden nå.

Hva er OORT (OORT)

OORT is a decentralized AI cloud for privacy and cost savings. By integrating global compute and storage resources, OORT empowers trustworthy AI solutions.

OORT er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere OORT investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk OORT Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om OORT på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din OORT kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

OORT Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil OORT (OORT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine OORT (OORT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for OORT.

Sjekk OORTprisprognosen nå!

OORT (OORT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak OORT (OORT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om OORT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe OORT (OORT)

Leter du etter hvordan du kjøperOORT? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe OORT på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

OORT til lokale valutaer

OORT Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av OORT, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell OORT nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om OORT

Hvor mye er OORT (OORT) verdt i dag?
Live OORT prisen i USD er 0.0727 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende OORT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på OORT til USD er $ 0.0727. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for OORT?
Markedsverdien for OORT er $ 43.40M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av OORT?
Den sirkulerende forsyningen av OORT er 596.97M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forOORT ?
OORT oppnådde en ATH-pris på 1.1845033831215028 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på OORT?
OORT så en ATL-pris på 0.02149204573142017 USD.
Hva er handelsvolumet til OORT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for OORT er $ 250.65K USD.
Vil OORT gå høyere i år?
OORT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut OORT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:15:08 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

