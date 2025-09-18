Hva er Oobit (OOBIT)

Oobit is a leading mobile payment app that offers a seamless way to pay with crypto both in-store and globally. Crypto holders can enjoy a crypto Tap-to-Pay experience as convenient and smooth as Apple Pay®, utilizing existing Visa/Mastercard point-of-sale systems while ensuring merchants receive fiat currency. OBT is Oobit’s native cryptocurrency token, the core and primary foundation that drives and rewards Oobit’s growing community and ecosystem.

Oobit (OOBIT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Oobit (OOBIT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om OOBIT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Oobit (OOBIT)

Oobit Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Oobit, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Oobit Hvor mye er Oobit (OOBIT) verdt i dag? Live OOBIT prisen i USD er 0.01346 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende OOBIT-til-USD-pris? $ 0.01346 . Sjekk ut Den nåværende prisen på OOBIT til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Oobit? Markedsverdien for OOBIT er $ 13.46M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av OOBIT? Den sirkulerende forsyningen av OOBIT er 1.00B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forOOBIT ? OOBIT oppnådde en ATH-pris på 1.907536868405002 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på OOBIT? OOBIT så en ATL-pris på 0 USD . Hva er handelsvolumet til OOBIT? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for OOBIT er $ 55.37K USD . Vil OOBIT gå høyere i år? OOBIT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut OOBIT prisprognosen for en mer grundig analyse.

Oobit (OOBIT) Viktige bransjeoppdateringer

