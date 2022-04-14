Oobit (OOBIT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Oobit (OOBIT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Oobit (OOBIT) Informasjon Oobit is a leading mobile payment app that offers a seamless way to pay with crypto both in-store and globally. Crypto holders can enjoy a crypto Tap-to-Pay experience as convenient and smooth as Apple Pay®, utilizing existing Visa/Mastercard point-of-sale systems while ensuring merchants receive fiat currency. OBT is Oobit’s native cryptocurrency token, the core and primary foundation that drives and rewards Oobit’s growing community and ecosystem. Offisiell nettside: https://www.obttoken.com/ Teknisk dokument: https://docsend.com/v/q96zw/obt Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x07f9702ce093db82dfdc92c2c6e578d6ea8d5e22 Kjøp OOBIT nå!

Oobit (OOBIT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Oobit (OOBIT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 14.40M $ 14.40M $ 14.40M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 14.40M $ 14.40M $ 14.40M All-time high: $ 0.1394 $ 0.1394 $ 0.1394 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.0144 $ 0.0144 $ 0.0144 Lær mer om Oobit (OOBIT) pris

Oobit (OOBIT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Oobit (OOBIT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet OOBIT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange OOBIT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår OOBITs tokenomics, kan du utforske OOBIT tokenets livepris!

Hvordan kjøpe OOBIT Interessert i å legge til Oobit (OOBIT) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe OOBIT, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper OOBIT på MEXC nå!

Oobit (OOBIT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til OOBIT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for OOBIT nå!

OOBIT prisforutsigelse Vil du vite hvor OOBIT kan være på vei? Vår OOBIT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se OOBIT tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!