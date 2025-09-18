Dagens Space and Time livepris er 0.0843 USD. Spor prisoppdateringer for SXT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SXT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Space and Time livepris er 0.0843 USD. Spor prisoppdateringer for SXT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SXT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Space and Time (SXT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:42:09 (UTC+8)

Space and Time (SXT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0835
$ 0.0835$ 0.0835
24 timer lav
$ 0.0878
$ 0.0878$ 0.0878
24 timer høy

$ 0.0835
$ 0.0835$ 0.0835

$ 0.0878
$ 0.0878$ 0.0878

$ 0.1868671285494208
$ 0.1868671285494208$ 0.1868671285494208

$ 0.0590975066216163
$ 0.0590975066216163$ 0.0590975066216163

-0.24%

-2.32%

+3.18%

+3.18%

Space and Time (SXT) sanntidsprisen er $ 0.0843. I løpet av de siste 24 timene har SXT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0835 og et toppnivå på $ 0.0878, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SXT er $ 0.1868671285494208, mens den rekordlave prisen er $ 0.0590975066216163.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SXT endret seg med -0.24% i løpet av den siste timen, -2.32% over 24 timer og +3.18% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Space and Time (SXT) Markedsinformasjon

No.338

$ 118.02M
$ 118.02M$ 118.02M

$ 543.06K
$ 543.06K$ 543.06K

$ 421.50M
$ 421.50M$ 421.50M

1.40B
1.40B 1.40B

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

28.00%

ETH

Nåværende markedsverdi på Space and Time er $ 118.02M, med et 24-timers handelsvolum på $ 543.06K. Den sirkulerende forsyningen på SXT er 1.40B, med en total tilgang på 5000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 421.50M.

Space and Time (SXT) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Space and Time for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.002-2.32%
30 dager$ +0.0066+8.49%
60 dager$ -0.0016-1.87%
90 dager$ +0.0173+25.82%
Space and Time Prisendring i dag

I dag registrerte SXT en endring på $ -0.002 (-2.32%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Space and Time 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.0066 (+8.49%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Space and Time 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så SXT en endring på $ -0.0016 (-1.87%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Space and Time 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0173+25.82% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Space and Time (SXT)?

Sjekk ut Space and Time Prishistorikk-siden nå.

Hva er Space and Time (SXT)

Space and Time (SXT) scales zero-knowledge (ZK) proofs on a decentralized data warehouse to deliver trustless data processing to smart contracts. You can use SXT to join comprehensive blockchain data we've indexed from major chains with your app's data or other offchain datasets. Proof of SQL is SXT's sub-second ZK coporcessor, which allows your smart contract to ask complicated questions about activity on its own chain or other chains and get back a ZK-proven answer next block.

Space and Time er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Space and Time investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk SXT Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Space and Time på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Space and Time kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Space and Time Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Space and Time (SXT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Space and Time (SXT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Space and Time.

Sjekk Space and Timeprisprognosen nå!

Space and Time (SXT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Space and Time (SXT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SXT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Space and Time (SXT)

Leter du etter hvordan du kjøperSpace and Time? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Space and Time på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

SXT til lokale valutaer

Space and Time Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Space and Time, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Space and Time nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Space and Time

Hvor mye er Space and Time (SXT) verdt i dag?
Live SXT prisen i USD er 0.0843 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SXT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SXT til USD er $ 0.0843. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Space and Time?
Markedsverdien for SXT er $ 118.02M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SXT?
Den sirkulerende forsyningen av SXT er 1.40B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSXT ?
SXT oppnådde en ATH-pris på 0.1868671285494208 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SXT?
SXT så en ATL-pris på 0.0590975066216163 USD.
Hva er handelsvolumet til SXT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SXT er $ 543.06K USD.
Vil SXT gå høyere i år?
SXT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SXT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:42:09 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

