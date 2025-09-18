Hva er Space and Time (SXT)

Space and Time (SXT) scales zero-knowledge (ZK) proofs on a decentralized data warehouse to deliver trustless data processing to smart contracts. You can use SXT to join comprehensive blockchain data we've indexed from major chains with your app's data or other offchain datasets. Proof of SQL is SXT's sub-second ZK coporcessor, which allows your smart contract to ask complicated questions about activity on its own chain or other chains and get back a ZK-proven answer next block.

Space and Time (SXT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Space and Time (SXT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SXT tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Space and Time Hvor mye er Space and Time (SXT) verdt i dag? Live SXT prisen i USD er 0.0843 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende SXT-til-USD-pris? $ 0.0843 . Sjekk ut Den nåværende prisen på SXT til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Space and Time? Markedsverdien for SXT er $ 118.02M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av SXT? Den sirkulerende forsyningen av SXT er 1.40B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSXT ? SXT oppnådde en ATH-pris på 0.1868671285494208 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på SXT? SXT så en ATL-pris på 0.0590975066216163 USD . Hva er handelsvolumet til SXT? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SXT er $ 543.06K USD . Vil SXT gå høyere i år? SXT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SXT prisprognosen for en mer grundig analyse.

Space and Time (SXT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

