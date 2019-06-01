Harmony (ONE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Harmony (ONE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Harmony (ONE) Informasjon Harmony is a fast and secure blockchain with key innovations in state sharding and peer-to-peer networking. Offisiell nettside: https://www.harmony.one/ Teknisk dokument: https://harmony.one/whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://explorer.harmony.one/#/ Kjøp ONE nå!

Harmony (ONE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Harmony (ONE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 143.33M $ 143.33M $ 143.33M Total forsyning: $ 14.72B $ 14.72B $ 14.72B Sirkulerende forsyning: $ 14.72B $ 14.72B $ 14.72B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 143.33M $ 143.33M $ 143.33M All-time high: $ 0.3797 $ 0.3797 $ 0.3797 All-Time Low: $ 0.00125670166096 $ 0.00125670166096 $ 0.00125670166096 Nåværende pris: $ 0.009739 $ 0.009739 $ 0.009739 Lær mer om Harmony (ONE) pris

Harmony (ONE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Harmony (ONE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ONE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ONE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ONEs tokenomics, kan du utforske ONE tokenets livepris!

Harmony (ONE) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til ONE hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for ONE nå!

ONE prisforutsigelse Vil du vite hvor ONE kan være på vei? Vår ONE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ONE tokenets prisforutsigelse nå!

