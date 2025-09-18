Dagens Ondo livepris er 1.02557 USD. Spor prisoppdateringer for ONDO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ONDO pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Ondo livepris er 1.02557 USD. Spor prisoppdateringer for ONDO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ONDO pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Ondo Logo

Ondo Pris(ONDO)

1 ONDO til USD livepris:

$1.02533
$1.02533$1.02533
-5.22%1D
USD
Ondo (ONDO) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:28:33 (UTC+8)

Ondo (ONDO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 1.01991
$ 1.01991$ 1.01991
24 timer lav
$ 1.09489
$ 1.09489$ 1.09489
24 timer høy

$ 1.01991
$ 1.01991$ 1.01991

$ 1.09489
$ 1.09489$ 1.09489

$ 2.141296331061504
$ 2.141296331061504$ 2.141296331061504

$ 0.0835464393634915
$ 0.0835464393634915$ 0.0835464393634915

-1.74%

-5.22%

-6.16%

-6.16%

Ondo (ONDO) sanntidsprisen er $ 1.02557. I løpet av de siste 24 timene har ONDO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.01991 og et toppnivå på $ 1.09489, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ONDO er $ 2.141296331061504, mens den rekordlave prisen er $ 0.0835464393634915.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ONDO endret seg med -1.74% i løpet av den siste timen, -5.22% over 24 timer og -6.16% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Ondo (ONDO) Markedsinformasjon

No.37

$ 3.24B
$ 3.24B$ 3.24B

$ 7.77M
$ 7.77M$ 7.77M

$ 10.26B
$ 10.26B$ 10.26B

3.16B
3.16B 3.16B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

0.08%

ETH

Nåværende markedsverdi på Ondo er $ 3.24B, med et 24-timers handelsvolum på $ 7.77M. Den sirkulerende forsyningen på ONDO er 3.16B, med en total tilgang på 10000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.26B.

Ondo (ONDO) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Ondo for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.05647-5.22%
30 dager$ +0.0925+9.91%
60 dager$ -0.07751-7.03%
90 dager$ +0.29936+41.22%
Ondo Prisendring i dag

I dag registrerte ONDO en endring på $ -0.05647 (-5.22%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Ondo 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.0925 (+9.91%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Ondo 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så ONDO en endring på $ -0.07751 (-7.03%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Ondo 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.29936+41.22% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Ondo (ONDO)?

Sjekk ut Ondo Prishistorikk-siden nå.

Hva er Ondo (ONDO)

The Ondo Foundation‘s mission is to usher in a new era of financial inclusivity and market efficiency through onchain institutional-grade financial products and services.

Ondo er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Ondo investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk ONDO Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Ondo på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Ondo kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Ondo Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Ondo (ONDO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Ondo (ONDO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Ondo.

Sjekk Ondoprisprognosen nå!

Ondo (ONDO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Ondo (ONDO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ONDO tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Ondo (ONDO)

Leter du etter hvordan du kjøperOndo? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Ondo på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

ONDO til lokale valutaer

Ondo Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Ondo, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Ondo nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Ondo

Hvor mye er Ondo (ONDO) verdt i dag?
Live ONDO prisen i USD er 1.02557 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ONDO-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ONDO til USD er $ 1.02557. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Ondo?
Markedsverdien for ONDO er $ 3.24B USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ONDO?
Den sirkulerende forsyningen av ONDO er 3.16B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forONDO ?
ONDO oppnådde en ATH-pris på 2.141296331061504 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ONDO?
ONDO så en ATL-pris på 0.0835464393634915 USD.
Hva er handelsvolumet til ONDO?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ONDO er $ 7.77M USD.
Vil ONDO gå høyere i år?
ONDO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ONDO prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:28:33 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

ONDO-til-USD-kalkulator

Beløp

ONDO
ONDO
USD
USD

1 ONDO = 1.02557 USD

Handle ONDO

ONDOUSDC
$1.02548
$1.02548$1.02548
-5.52%
ONDOUSDT
$1.02533
$1.02533$1.02533
-5.22%

