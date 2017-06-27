OmiseGo (OMG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i OmiseGo (OMG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

OmiseGo (OMG) Informasjon OmiseGO is a public Ethereum-based financial technology for use in mainstream digital wallets, that enables real-time, peer-to-peer value exchange and payment services agnostically across jurisdictions and organizational silos, and across both fiat money and decentralized currencies. Designed to enable financial inclusion and disrupt existing institutions, access will be made available to everyone via the OmiseGO network and digital wallet framework, starting in Q4 2017. Offisiell nettside: https://omg.network/ Teknisk dokument: https://docs.omg.network/ Blokkutforsker: https://omg.eco/blockexplorer Kjøp OMG nå!

OmiseGo (OMG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for OmiseGo (OMG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 24.02M $ 24.02M $ 24.02M Total forsyning: $ 140.25M $ 140.25M $ 140.25M Sirkulerende forsyning: $ 140.25M $ 140.25M $ 140.25M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 24.02M $ 24.02M $ 24.02M All-time high: $ 20.072 $ 20.072 $ 20.072 All-Time Low: $ 0.1616473971311056 $ 0.1616473971311056 $ 0.1616473971311056 Nåværende pris: $ 0.1713 $ 0.1713 $ 0.1713 Lær mer om OmiseGo (OMG) pris

OmiseGo (OMG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak OmiseGo (OMG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet OMG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange OMG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår OMGs tokenomics, kan du utforske OMG tokenets livepris!

Hvordan kjøpe OMG Interessert i å legge til OmiseGo (OMG) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe OMG, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper OMG på MEXC nå!

OmiseGo (OMG) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til OMG hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for OMG nå!

OMG prisforutsigelse Vil du vite hvor OMG kan være på vei? Vår OMG prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se OMG tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!