Hva er OmiseGo (OMG)

OmiseGO is a public Ethereum-based financial technology for use in mainstream digital wallets, that enables real-time, peer-to-peer value exchange and payment services agnostically across jurisdictions and organizational silos, and across both fiat money and decentralized currencies. Designed to enable financial inclusion and disrupt existing institutions, access will be made available to everyone via the OmiseGO network and digital wallet framework, starting in Q4 2017.

OmiseGo Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil OmiseGo (OMG) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine OmiseGo (OMG) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for OmiseGo.

OmiseGo (OMG) tokenomics

Å forstå tokenomics bak OmiseGo (OMG) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om OMG tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe OmiseGo (OMG)

OmiseGo Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av OmiseGo, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om OmiseGo Hvor mye er OmiseGo (OMG) verdt i dag? Live OMG prisen i USD er 0.17301 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende OMG-til-USD-pris? $ 0.17301 . Sjekk ut Den nåværende prisen på OMG til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for OmiseGo? Markedsverdien for OMG er $ 24.26M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av OMG? Den sirkulerende forsyningen av OMG er 140.25M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forOMG ? OMG oppnådde en ATH-pris på 28.351900100708008 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på OMG? OMG så en ATL-pris på 0.1616473971311056 USD . Hva er handelsvolumet til OMG? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for OMG er $ 17.15K USD . Vil OMG gå høyere i år? OMG kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut OMG prisprognosen for en mer grundig analyse.

