Dagens OmiseGo livepris er 0.17301 USD. Spor prisoppdateringer for OMG til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk OMG pristrenden enkelt hos MEXC nå.

OmiseGo Logo

OmiseGo Pris(OMG)

1 OMG til USD livepris:

-0.42%1D
USD
OmiseGo (OMG) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:28:19 (UTC+8)

OmiseGo (OMG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

+0.48%

-0.42%

+0.57%

+0.57%

OmiseGo (OMG) sanntidsprisen er $ 0.17301. I løpet av de siste 24 timene har OMG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.171 og et toppnivå på $ 0.17942, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til OMG er $ 28.351900100708008, mens den rekordlave prisen er $ 0.1616473971311056.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har OMG endret seg med +0.48% i løpet av den siste timen, -0.42% over 24 timer og +0.57% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

OmiseGo (OMG) Markedsinformasjon

No.863

99.99%

2017-06-27 00:00:00

ETH

Nåværende markedsverdi på OmiseGo er $ 24.26M, med et 24-timers handelsvolum på $ 17.15K. Den sirkulerende forsyningen på OMG er 140.25M, med en total tilgang på 140245398.24513277. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 24.26M.

OmiseGo (OMG) Prishistorikk USD

Spor prisendringene OmiseGo for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0007297-0.42%
30 dager$ -0.00507-2.85%
60 dager$ -0.01824-9.54%
90 dager$ -0.0077-4.27%
OmiseGo Prisendring i dag

I dag registrerte OMG en endring på $ -0.0007297 (-0.42%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

OmiseGo 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00507 (-2.85%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

OmiseGo 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så OMG en endring på $ -0.01824 (-9.54%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

OmiseGo 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.0077-4.27% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for OmiseGo (OMG)?

Sjekk ut OmiseGo Prishistorikk-siden nå.

Hva er OmiseGo (OMG)

OmiseGO is a public Ethereum-based financial technology for use in mainstream digital wallets, that enables real-time, peer-to-peer value exchange and payment services agnostically across jurisdictions and organizational silos, and across both fiat money and decentralized currencies. Designed to enable financial inclusion and disrupt existing institutions, access will be made available to everyone via the OmiseGO network and digital wallet framework, starting in Q4 2017.

OmiseGo er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere OmiseGo investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk OMG Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om OmiseGo på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din OmiseGo kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

OmiseGo Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil OmiseGo (OMG) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine OmiseGo (OMG) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for OmiseGo.

Sjekk OmiseGoprisprognosen nå!

OmiseGo (OMG) tokenomics

Å forstå tokenomics bak OmiseGo (OMG) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om OMG tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe OmiseGo (OMG)

Leter du etter hvordan du kjøperOmiseGo? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe OmiseGo på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

OMG til lokale valutaer

1 OmiseGo(OMG) til VND
4,552.75815
1 OmiseGo(OMG) til AUD
A$0.2612451
1 OmiseGo(OMG) til GBP
0.1280274
1 OmiseGo(OMG) til EUR
0.1470585
1 OmiseGo(OMG) til USD
$0.17301
1 OmiseGo(OMG) til MYR
RM0.726642
1 OmiseGo(OMG) til TRY
7.1574237
1 OmiseGo(OMG) til JPY
¥25.43247
1 OmiseGo(OMG) til ARS
ARS$255.1759092
1 OmiseGo(OMG) til RUB
14.394432
1 OmiseGo(OMG) til INR
15.2404509
1 OmiseGo(OMG) til IDR
Rp2,883.4988466
1 OmiseGo(OMG) til KRW
241.971786
1 OmiseGo(OMG) til PHP
9.8719506
1 OmiseGo(OMG) til EGP
￡E.8.3321616
1 OmiseGo(OMG) til BRL
R$0.9204132
1 OmiseGo(OMG) til CAD
C$0.2370237
1 OmiseGo(OMG) til BDT
21.0622374
1 OmiseGo(OMG) til NGN
258.6084276
1 OmiseGo(OMG) til COP
$675.8203125
1 OmiseGo(OMG) til ZAR
R.2.9999934
1 OmiseGo(OMG) til UAH
7.1487732
1 OmiseGo(OMG) til TZS
T.Sh.428.2412724
1 OmiseGo(OMG) til VES
Bs28.20063
1 OmiseGo(OMG) til CLP
$165.22455
1 OmiseGo(OMG) til PKR
Rs49.1071584
1 OmiseGo(OMG) til KZT
93.6693441
1 OmiseGo(OMG) til THB
฿5.5069083
1 OmiseGo(OMG) til TWD
NT$5.2283622
1 OmiseGo(OMG) til AED
د.إ0.6349467
1 OmiseGo(OMG) til CHF
Fr0.1366779
1 OmiseGo(OMG) til HKD
HK$1.3442877
1 OmiseGo(OMG) til AMD
֏66.210927
1 OmiseGo(OMG) til MAD
.د.م1.5605502
1 OmiseGo(OMG) til MXN
$3.1781937
1 OmiseGo(OMG) til SAR
ريال0.6487875
1 OmiseGo(OMG) til ETB
Br24.8390457
1 OmiseGo(OMG) til KES
KSh22.3494318
1 OmiseGo(OMG) til JOD
د.أ0.12266409
1 OmiseGo(OMG) til PLN
0.6262962
1 OmiseGo(OMG) til RON
лв0.7474032
1 OmiseGo(OMG) til SEK
kr1.6280241
1 OmiseGo(OMG) til BGN
лв0.2871966
1 OmiseGo(OMG) til HUF
Ft57.5154444
1 OmiseGo(OMG) til CZK
3.5761167
1 OmiseGo(OMG) til KWD
د.ك0.05276805
1 OmiseGo(OMG) til ILS
0.5761233
1 OmiseGo(OMG) til BOB
Bs1.1954991
1 OmiseGo(OMG) til AZN
0.294117
1 OmiseGo(OMG) til TJS
SM1.6193736
1 OmiseGo(OMG) til GEL
0.467127
1 OmiseGo(OMG) til AOA
Kz157.7107257
1 OmiseGo(OMG) til BHD
.د.ب0.06522477
1 OmiseGo(OMG) til BMD
$0.17301
1 OmiseGo(OMG) til DKK
kr1.0986135
1 OmiseGo(OMG) til HNL
L4.5345921
1 OmiseGo(OMG) til MUR
7.8442734
1 OmiseGo(OMG) til NAD
$3.0017235
1 OmiseGo(OMG) til NOK
kr1.7197194
1 OmiseGo(OMG) til NZD
$0.294117
1 OmiseGo(OMG) til PAB
B/.0.17301
1 OmiseGo(OMG) til PGK
K0.7231818
1 OmiseGo(OMG) til QAR
ر.ق0.6280263
1 OmiseGo(OMG) til RSD
дин.17.2560174
1 OmiseGo(OMG) til UZS
soʻm2,135.9243667
1 OmiseGo(OMG) til ALL
L14.2664046
1 OmiseGo(OMG) til ANG
ƒ0.3096879
1 OmiseGo(OMG) til AWG
ƒ0.311418
1 OmiseGo(OMG) til BBD
$0.34602
1 OmiseGo(OMG) til BAM
KM0.2871966
1 OmiseGo(OMG) til BIF
Fr516.43485
1 OmiseGo(OMG) til BND
$0.2214528
1 OmiseGo(OMG) til BSD
$0.17301
1 OmiseGo(OMG) til JMD
$27.7525341
1 OmiseGo(OMG) til KHR
694.8185406
1 OmiseGo(OMG) til KMF
Fr72.31818
1 OmiseGo(OMG) til LAK
3,761.0868813
1 OmiseGo(OMG) til LKR
Rs52.3320648
1 OmiseGo(OMG) til MDL
L2.854665
1 OmiseGo(OMG) til MGA
Ar765.5294577
1 OmiseGo(OMG) til MOP
P1.3858101
1 OmiseGo(OMG) til MVR
2.647053
1 OmiseGo(OMG) til MWK
MK300.3643911
1 OmiseGo(OMG) til MZN
MT11.055339
1 OmiseGo(OMG) til NPR
Rs24.3805692
1 OmiseGo(OMG) til PYG
1,235.63742
1 OmiseGo(OMG) til RWF
Fr250.69149
1 OmiseGo(OMG) til SBD
$1.418682
1 OmiseGo(OMG) til SCR
2.6332122
1 OmiseGo(OMG) til SRD
$6.5899509
1 OmiseGo(OMG) til SVC
$1.5138375
1 OmiseGo(OMG) til SZL
L3.0017235
1 OmiseGo(OMG) til TMT
m0.605535
1 OmiseGo(OMG) til TND
د.ت0.5034591
1 OmiseGo(OMG) til TTD
$1.1712777
1 OmiseGo(OMG) til UGX
Sh606.91908
1 OmiseGo(OMG) til XAF
Fr96.53958
1 OmiseGo(OMG) til XCD
$0.467127
1 OmiseGo(OMG) til XOF
Fr96.53958
1 OmiseGo(OMG) til XPF
Fr17.47401
1 OmiseGo(OMG) til BWP
P2.3044932
1 OmiseGo(OMG) til BZD
$0.3477501
1 OmiseGo(OMG) til CVE
$16.2248778
1 OmiseGo(OMG) til DJF
Fr30.79578
1 OmiseGo(OMG) til DOP
$10.7300802
1 OmiseGo(OMG) til DZD
د.ج22.4151756
1 OmiseGo(OMG) til FJD
$0.3892725
1 OmiseGo(OMG) til GNF
Fr1,504.32195
1 OmiseGo(OMG) til GTQ
Q1.3252566
1 OmiseGo(OMG) til GYD
$36.2092629
1 OmiseGo(OMG) til ISK
kr20.93421

OmiseGo Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av OmiseGo, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell OmiseGo nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om OmiseGo

Hvor mye er OmiseGo (OMG) verdt i dag?
Live OMG prisen i USD er 0.17301 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende OMG-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på OMG til USD er $ 0.17301. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for OmiseGo?
Markedsverdien for OMG er $ 24.26M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av OMG?
Den sirkulerende forsyningen av OMG er 140.25M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forOMG ?
OMG oppnådde en ATH-pris på 28.351900100708008 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på OMG?
OMG så en ATL-pris på 0.1616473971311056 USD.
Hva er handelsvolumet til OMG?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for OMG er $ 17.15K USD.
Vil OMG gå høyere i år?
OMG kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut OMG prisprognosen for en mer grundig analyse.
OmiseGo (OMG) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

