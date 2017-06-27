OMG

OmiseGO is a public Ethereum-based financial technology for use in mainstream digital wallets, that enables real-time, peer-to-peer value exchange and payment services agnostically across jurisdictions and organizational silos, and across both fiat money and decentralized currencies. Designed to enable financial inclusion and disrupt existing institutions, access will be made available to everyone via the OmiseGO network and digital wallet framework, starting in Q4 2017.

NavnOMG

RangeringNo.876

Markedsverdi$0,00

Fullt utvannet markedsverdi$0,00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)%1,77

Opplagsforsyning140.245.398,24513277

Maksimal forsyning140.245.399

Total forsyning140.245.398,24513277

Opplagsforsyning0.9999%

Utstedelsesdato2017-06-27 00:00:00

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt0,27 USDT

All-time high28.351900100708008,2018-01-08

Laveste pris0.14622727948991507,2025-09-26

Offentlig blokkjedeETH

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

