OMAX (OMAX) Informasjon OMAX Coin relies on a system of PoS consensus that can support short block time and lower fees. The most bonded validator candidates of staking will become validators and produce blocks. The double sign detection and other slashing logic guarantee security, stability, and chain finality.The OMAX Coin also supports EVM-compatible smart contracts and protocols. This is the native and only usable currency in the OMAX ecosystem. Offisiell nettside: https://omaxcoin.com/ Teknisk dokument: https://omaxcoin.com/Whitepaper/OMAX_Whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://omaxray.com/ Kjøp OMAX nå!

OMAX (OMAX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for OMAX (OMAX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.30M $ 1.30M $ 1.30M Total forsyning: $ 9.00B $ 9.00B $ 9.00B Sirkulerende forsyning: $ 8.67B $ 8.67B $ 8.67B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.35M $ 1.35M $ 1.35M All-time high: $ 0.005025 $ 0.005025 $ 0.005025 All-Time Low: $ 0.000121579768640828 $ 0.000121579768640828 $ 0.000121579768640828 Nåværende pris: $ 0.00015 $ 0.00015 $ 0.00015 Lær mer om OMAX (OMAX) pris

OMAX (OMAX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak OMAX (OMAX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet OMAX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange OMAX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår OMAXs tokenomics, kan du utforske OMAX tokenets livepris!

