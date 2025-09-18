Hva er OMAX (OMAX)

OMAX Coin relies on a system of PoS consensus that can support short block time and lower fees. The most bonded validator candidates of staking will become validators and produce blocks. The double sign detection and other slashing logic guarantee security, stability, and chain finality.The OMAX Coin also supports EVM-compatible smart contracts and protocols. This is the native and only usable currency in the OMAX ecosystem.

OMAX er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere OMAX investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk OMAX Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om OMAX på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din OMAX kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

OMAX Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil OMAX (OMAX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine OMAX (OMAX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for OMAX.

Sjekk OMAXprisprognosen nå!

OMAX (OMAX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak OMAX (OMAX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om OMAX tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe OMAX (OMAX)

Leter du etter hvordan du kjøperOMAX? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe OMAX på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

OMAX til lokale valutaer

Prøv konverting

OMAX Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av OMAX, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om OMAX Hvor mye er OMAX (OMAX) verdt i dag? Live OMAX prisen i USD er 0.0001283 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende OMAX-til-USD-pris? $ 0.0001283 . Sjekk ut Den nåværende prisen på OMAX til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for OMAX? Markedsverdien for OMAX er $ 1.11M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av OMAX? Den sirkulerende forsyningen av OMAX er 8.67B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forOMAX ? OMAX oppnådde en ATH-pris på 0.06023931157245203 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på OMAX? OMAX så en ATL-pris på 0.00014378793947551 USD . Hva er handelsvolumet til OMAX? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for OMAX er $ 309.96K USD . Vil OMAX gå høyere i år? OMAX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut OMAX prisprognosen for en mer grundig analyse.

OMAX (OMAX) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?