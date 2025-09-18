Dagens Autonolas livepris er 0.2347 USD. Spor prisoppdateringer for OLAS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk OLAS pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Autonolas livepris er 0.2347 USD. Spor prisoppdateringer for OLAS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk OLAS pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Autonolas Logo

Autonolas Pris(OLAS)

1 OLAS til USD livepris:

$0.2348
$0.2348
-0.04%1D
USD
Autonolas (OLAS) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:43:12 (UTC+8)

Autonolas (OLAS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.2342
$ 0.2342
24 timer lav
$ 0.24
$ 0.24
24 timer høy

$ 0.2342
$ 0.2342

$ 0.24
$ 0.24

$ 8.47238230882391
$ 8.47238230882391

$ 0.014833599305266324
$ 0.014833599305266324

+0.08%

-0.04%

-2.54%

-2.54%

Autonolas (OLAS) sanntidsprisen er $ 0.2347. I løpet av de siste 24 timene har OLAS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.2342 og et toppnivå på $ 0.24, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til OLAS er $ 8.47238230882391, mens den rekordlave prisen er $ 0.014833599305266324.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har OLAS endret seg med +0.08% i løpet av den siste timen, -0.04% over 24 timer og -2.54% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Autonolas (OLAS) Markedsinformasjon

No.651

$ 42.30M
$ 42.30M

$ 63.89K
$ 63.89K

$ 110.59M
$ 110.59M

180.23M
180.23M

--
--

471,186,406.5441952
471,186,406.5441952

ETH

Nåværende markedsverdi på Autonolas er $ 42.30M, med et 24-timers handelsvolum på $ 63.89K. Den sirkulerende forsyningen på OLAS er 180.23M, med en total tilgang på 471186406.5441952. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 110.59M.

Autonolas (OLAS) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Autonolas for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000094-0.04%
30 dager$ +0.0008+0.34%
60 dager$ -0.0021-0.89%
90 dager$ -0.025-9.63%
Autonolas Prisendring i dag

I dag registrerte OLAS en endring på $ -0.000094 (-0.04%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Autonolas 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.0008 (+0.34%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Autonolas 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så OLAS en endring på $ -0.0021 (-0.89%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Autonolas 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.025-9.63% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Autonolas (OLAS)?

Sjekk ut Autonolas Prishistorikk-siden nå.

Hva er Autonolas (OLAS)

A unified network of off-chain services - like automation, oracles, and co-owned AI. Olas offers a composable stack for building these services, and a protocol for incentivizing their creation. Olas enables operating these services in a co-owned and decentralized way.

Autonolas er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Autonolas investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk OLAS Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Autonolas på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Autonolas kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Autonolas Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Autonolas (OLAS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Autonolas (OLAS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Autonolas.

Sjekk Autonolasprisprognosen nå!

Autonolas (OLAS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Autonolas (OLAS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om OLAS tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Autonolas (OLAS)

Leter du etter hvordan du kjøperAutonolas? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Autonolas på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

Autonolas Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Autonolas, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Autonolas nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Autonolas

Hvor mye er Autonolas (OLAS) verdt i dag?
Live OLAS prisen i USD er 0.2347 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende OLAS-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på OLAS til USD er $ 0.2347. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Autonolas?
Markedsverdien for OLAS er $ 42.30M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av OLAS?
Den sirkulerende forsyningen av OLAS er 180.23M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forOLAS ?
OLAS oppnådde en ATH-pris på 8.47238230882391 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på OLAS?
OLAS så en ATL-pris på 0.014833599305266324 USD.
Hva er handelsvolumet til OLAS?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for OLAS er $ 63.89K USD.
Vil OLAS gå høyere i år?
OLAS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut OLAS prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:43:12 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

$0.2348
