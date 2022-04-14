Autonolas (OLAS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Autonolas (OLAS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Autonolas (OLAS) Informasjon A unified network of off-chain services - like automation, oracles, and co-owned AI. Olas offers a composable stack for building these services, and a protocol for incentivizing their creation. Olas enables operating these services in a co-owned and decentralized way. Offisiell nettside: https://www.olas.network Teknisk dokument: https://www.autonolas.network/whitepaper Blokkutforsker: https://solscan.io/token/Ez3nzG9ofodYCvEmw73XhQ87LWNYVRM2s7diB5tBZPyM Kjøp OLAS nå!

Autonolas (OLAS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Autonolas (OLAS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 41.38M $ 41.38M $ 41.38M Total forsyning: $ 471.19M $ 471.19M $ 471.19M Sirkulerende forsyning: $ 180.23M $ 180.23M $ 180.23M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 108.18M $ 108.18M $ 108.18M All-time high: $ 4.013 $ 4.013 $ 4.013 All-Time Low: $ 0.014833599305266324 $ 0.014833599305266324 $ 0.014833599305266324 Nåværende pris: $ 0.2296 $ 0.2296 $ 0.2296 Lær mer om Autonolas (OLAS) pris

Autonolas (OLAS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Autonolas (OLAS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet OLAS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange OLAS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår OLASs tokenomics, kan du utforske OLAS tokenets livepris!

Autonolas (OLAS) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til OLAS hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for OLAS nå!

OLAS prisforutsigelse Vil du vite hvor OLAS kan være på vei? Vår OLAS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se OLAS tokenets prisforutsigelse nå!

