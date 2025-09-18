Hva er OKAMI Project (OKM)

Okami provide a unique Web3 Wallet service and credit card offering that allows users to contribute to society while investing and trading cryptocurrency. When users use the OKAMI Card, a credit card linked to the OKAMI Wallet, the fees associated with the card are donated to animal welfare organizations. Furthermore, the OKAMI Coins (OKM) stored in the OKAMI Wallet are consumed during transactions, with a portion of them being allocated to support animal protection efforts.

OKAMI Project Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil OKAMI Project (OKM) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine OKAMI Project (OKM) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for OKAMI Project.

Sjekk OKAMI Projectprisprognosen nå!

OKAMI Project (OKM) tokenomics

Å forstå tokenomics bak OKAMI Project (OKM) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om OKM tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om OKAMI Project Hvor mye er OKAMI Project (OKM) verdt i dag? Live OKM prisen i USD er 0.000014191 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende OKM-til-USD-pris? $ 0.000014191 . Sjekk ut Den nåværende prisen på OKM til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for OKAMI Project? Markedsverdien for OKM er -- USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av OKM? Den sirkulerende forsyningen av OKM er -- USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forOKM ? OKM oppnådde en ATH-pris på -- USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på OKM? OKM så en ATL-pris på -- USD . Hva er handelsvolumet til OKM? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for OKM er $ 59.60K USD . Vil OKM gå høyere i år? OKM kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut OKM prisprognosen for en mer grundig analyse.

