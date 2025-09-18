Dagens OKAMI Project livepris er 0.000014191 USD. Spor prisoppdateringer for OKM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk OKM pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens OKAMI Project livepris er 0.000014191 USD. Spor prisoppdateringer for OKM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk OKM pristrenden enkelt hos MEXC nå.

OKAMI Project Logo

OKAMI Project Pris(OKM)

1 OKM til USD livepris:

$0.000014192
$0.000014192
+1.77%1D
USD
OKAMI Project (OKM) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:28:04 (UTC+8)

OKAMI Project (OKM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.000013742
$ 0.000013742
24 timer lav
$ 0.000016
$ 0.000016
24 timer høy

$ 0.000013742
$ 0.000013742

$ 0.000016
$ 0.000016

--
----

--
----

-0.25%

+1.77%

-20.20%

-20.20%

OKAMI Project (OKM) sanntidsprisen er $ 0.000014191. I løpet av de siste 24 timene har OKM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.000013742 og et toppnivå på $ 0.000016, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til OKM er --, mens den rekordlave prisen er --.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har OKM endret seg med -0.25% i løpet av den siste timen, +1.77% over 24 timer og -20.20% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

OKAMI Project (OKM) Markedsinformasjon

--
--

$ 59.60K
$ 59.60K

$ 141.91M
$ 141.91M

--
--

10,000,000,000,000
10,000,000,000,000

BSC

Nåværende markedsverdi på OKAMI Project er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 59.60K. Den sirkulerende forsyningen på OKM er --, med en total tilgang på 10000000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 141.91M.

OKAMI Project (OKM) Prishistorikk USD

Spor prisendringene OKAMI Project for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00000024683+1.77%
30 dager$ -0.000007777-35.41%
60 dager$ -0.000006114-30.12%
90 dager$ -0.000026755-65.35%
OKAMI Project Prisendring i dag

I dag registrerte OKM en endring på $ +0.00000024683 (+1.77%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

OKAMI Project 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.000007777 (-35.41%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

OKAMI Project 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så OKM en endring på $ -0.000006114 (-30.12%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

OKAMI Project 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.000026755-65.35% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for OKAMI Project (OKM)?

Sjekk ut OKAMI Project Prishistorikk-siden nå.

Hva er OKAMI Project (OKM)

Okami provide a unique Web3 Wallet service and credit card offering that allows users to contribute to society while investing and trading cryptocurrency. When users use the OKAMI Card, a credit card linked to the OKAMI Wallet, the fees associated with the card are donated to animal welfare organizations. Furthermore, the OKAMI Coins (OKM) stored in the OKAMI Wallet are consumed during transactions, with a portion of them being allocated to support animal protection efforts.

OKAMI Project er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere OKAMI Project investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk OKM Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om OKAMI Project på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din OKAMI Project kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

OKAMI Project Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil OKAMI Project (OKM) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine OKAMI Project (OKM) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for OKAMI Project.

Sjekk OKAMI Projectprisprognosen nå!

OKAMI Project (OKM) tokenomics

Å forstå tokenomics bak OKAMI Project (OKM) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om OKM tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe OKAMI Project (OKM)

Leter du etter hvordan du kjøperOKAMI Project? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe OKAMI Project på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

OKM til lokale valutaer

1 OKAMI Project(OKM) til VND
0.373436165
1 OKAMI Project(OKM) til AUD
A$0.00002142841
1 OKAMI Project(OKM) til GBP
0.00001050134
1 OKAMI Project(OKM) til EUR
0.00001206235
1 OKAMI Project(OKM) til USD
$0.000014191
1 OKAMI Project(OKM) til MYR
RM0.0000596022
1 OKAMI Project(OKM) til TRY
0.00058708167
1 OKAMI Project(OKM) til JPY
¥0.002086077
1 OKAMI Project(OKM) til ARS
ARS$0.02093058972
1 OKAMI Project(OKM) til RUB
0.0011806912
1 OKAMI Project(OKM) til INR
0.00125008519
1 OKAMI Project(OKM) til IDR
Rp0.23651657206
1 OKAMI Project(OKM) til KRW
0.0198475326
1 OKAMI Project(OKM) til PHP
0.00080973846
1 OKAMI Project(OKM) til EGP
￡E.0.00068343856
1 OKAMI Project(OKM) til BRL
R$0.00007549612
1 OKAMI Project(OKM) til CAD
C$0.00001944167
1 OKAMI Project(OKM) til BDT
0.00172761234
1 OKAMI Project(OKM) til NGN
0.02121213916
1 OKAMI Project(OKM) til COP
$0.05543359375
1 OKAMI Project(OKM) til ZAR
R.0.00024607194
1 OKAMI Project(OKM) til UAH
0.00058637212
1 OKAMI Project(OKM) til TZS
T.Sh.0.03512613084
1 OKAMI Project(OKM) til VES
Bs0.002313133
1 OKAMI Project(OKM) til CLP
$0.013552405
1 OKAMI Project(OKM) til PKR
Rs0.00402797344
1 OKAMI Project(OKM) til KZT
0.00768314931
1 OKAMI Project(OKM) til THB
฿0.00045169953
1 OKAMI Project(OKM) til TWD
NT$0.00042885202
1 OKAMI Project(OKM) til AED
د.إ0.00005208097
1 OKAMI Project(OKM) til CHF
Fr0.00001121089
1 OKAMI Project(OKM) til HKD
HK$0.00011026407
1 OKAMI Project(OKM) til AMD
֏0.0054308957
1 OKAMI Project(OKM) til MAD
.د.م0.00012800282
1 OKAMI Project(OKM) til MXN
$0.00026068867
1 OKAMI Project(OKM) til SAR
ريال0.00005321625
1 OKAMI Project(OKM) til ETB
Br0.00203740187
1 OKAMI Project(OKM) til KES
KSh0.00183319338
1 OKAMI Project(OKM) til JOD
د.أ0.000010061419
1 OKAMI Project(OKM) til PLN
0.00005137142
1 OKAMI Project(OKM) til RON
лв0.00006130512
1 OKAMI Project(OKM) til SEK
kr0.00013353731
1 OKAMI Project(OKM) til BGN
лв0.00002355706
1 OKAMI Project(OKM) til HUF
Ft0.00471765604
1 OKAMI Project(OKM) til CZK
0.00029332797
1 OKAMI Project(OKM) til KWD
د.ك0.000004328255
1 OKAMI Project(OKM) til ILS
0.00004725603
1 OKAMI Project(OKM) til BOB
Bs0.00009805981
1 OKAMI Project(OKM) til AZN
0.0000241247
1 OKAMI Project(OKM) til TJS
SM0.00013282776
1 OKAMI Project(OKM) til GEL
0.0000383157
1 OKAMI Project(OKM) til AOA
Kz0.01293608987
1 OKAMI Project(OKM) til BHD
.د.ب0.000005350007
1 OKAMI Project(OKM) til BMD
$0.000014191
1 OKAMI Project(OKM) til DKK
kr0.00009011285
1 OKAMI Project(OKM) til HNL
L0.00037194611
1 OKAMI Project(OKM) til MUR
0.00064341994
1 OKAMI Project(OKM) til NAD
$0.00024621385
1 OKAMI Project(OKM) til NOK
kr0.00014105854
1 OKAMI Project(OKM) til NZD
$0.0000241247
1 OKAMI Project(OKM) til PAB
B/.0.000014191
1 OKAMI Project(OKM) til PGK
K0.00005931838
1 OKAMI Project(OKM) til QAR
ر.ق0.00005151333
1 OKAMI Project(OKM) til RSD
дин.0.00141541034
1 OKAMI Project(OKM) til UZS
soʻm0.17519740297
1 OKAMI Project(OKM) til ALL
L0.00117018986
1 OKAMI Project(OKM) til ANG
ƒ0.00002540189
1 OKAMI Project(OKM) til AWG
ƒ0.0000255438
1 OKAMI Project(OKM) til BBD
$0.000028382
1 OKAMI Project(OKM) til BAM
KM0.00002355706
1 OKAMI Project(OKM) til BIF
Fr0.042360135
1 OKAMI Project(OKM) til BND
$0.00001816448
1 OKAMI Project(OKM) til BSD
$0.000014191
1 OKAMI Project(OKM) til JMD
$0.00227637831
1 OKAMI Project(OKM) til KHR
0.05699190746
1 OKAMI Project(OKM) til KMF
Fr0.005931838
1 OKAMI Project(OKM) til LAK
0.30849999383
1 OKAMI Project(OKM) til LKR
Rs0.00429249368
1 OKAMI Project(OKM) til MDL
L0.0002341515
1 OKAMI Project(OKM) til MGA
Ar0.06279191107
1 OKAMI Project(OKM) til MOP
P0.00011366991
1 OKAMI Project(OKM) til MVR
0.0002171223
1 OKAMI Project(OKM) til MWK
MK0.02463713701
1 OKAMI Project(OKM) til MZN
MT0.0009068049
1 OKAMI Project(OKM) til NPR
Rs0.00199979572
1 OKAMI Project(OKM) til PYG
0.101352122
1 OKAMI Project(OKM) til RWF
Fr0.020562759
1 OKAMI Project(OKM) til SBD
$0.0001163662
1 OKAMI Project(OKM) til SCR
0.00021598702
1 OKAMI Project(OKM) til SRD
$0.00054053519
1 OKAMI Project(OKM) til SVC
$0.00012417125
1 OKAMI Project(OKM) til SZL
L0.00024621385
1 OKAMI Project(OKM) til TMT
m0.0000496685
1 OKAMI Project(OKM) til TND
د.ت0.00004129581
1 OKAMI Project(OKM) til TTD
$0.00009607307
1 OKAMI Project(OKM) til UGX
Sh0.049782028
1 OKAMI Project(OKM) til XAF
Fr0.007918578
1 OKAMI Project(OKM) til XCD
$0.0000383157
1 OKAMI Project(OKM) til XOF
Fr0.007918578
1 OKAMI Project(OKM) til XPF
Fr0.001433291
1 OKAMI Project(OKM) til BWP
P0.00018902412
1 OKAMI Project(OKM) til BZD
$0.00002852391
1 OKAMI Project(OKM) til CVE
$0.00133083198
1 OKAMI Project(OKM) til DJF
Fr0.002525998
1 OKAMI Project(OKM) til DOP
$0.00088012582
1 OKAMI Project(OKM) til DZD
د.ج0.00183858596
1 OKAMI Project(OKM) til FJD
$0.00003192975
1 OKAMI Project(OKM) til GNF
Fr0.123390745
1 OKAMI Project(OKM) til GTQ
Q0.00010870306
1 OKAMI Project(OKM) til GYD
$0.00297003439
1 OKAMI Project(OKM) til ISK
kr0.001717111

OKAMI Project Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av OKAMI Project, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell OKAMI Project nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om OKAMI Project

Hvor mye er OKAMI Project (OKM) verdt i dag?
Live OKM prisen i USD er 0.000014191 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende OKM-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på OKM til USD er $ 0.000014191. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for OKAMI Project?
Markedsverdien for OKM er -- USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av OKM?
Den sirkulerende forsyningen av OKM er -- USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forOKM ?
OKM oppnådde en ATH-pris på -- USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på OKM?
OKM så en ATL-pris på -- USD.
Hva er handelsvolumet til OKM?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for OKM er $ 59.60K USD.
Vil OKM gå høyere i år?
OKM kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut OKM prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:28:04 (UTC+8)

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

$0.000014192
