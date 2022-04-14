OKAMI Project (OKM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i OKAMI Project (OKM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

OKAMI Project (OKM) Informasjon Okami provide a unique Web3 Wallet service and credit card offering that allows users to contribute to society while investing and trading cryptocurrency. When users use the OKAMI Card, a credit card linked to the OKAMI Wallet, the fees associated with the card are donated to animal welfare organizations. Furthermore, the OKAMI Coins (OKM) stored in the OKAMI Wallet are consumed during transactions, with a portion of them being allocated to support animal protection efforts. Offisiell nettside: https://okami.org/ Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x6f0e4623c17fad316f61432e873765efe5010681 Kjøp OKM nå!

OKAMI Project (OKM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak OKAMI Project (OKM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet OKM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange OKM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår OKMs tokenomics, kan du utforske OKM tokenets livepris!

Hvordan kjøpe OKM Interessert i å legge til OKAMI Project (OKM) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe OKM, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper OKM på MEXC nå!

OKAMI Project (OKM) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til OKM hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for OKM nå!

OKM prisforutsigelse Vil du vite hvor OKM kan være på vei? Vår OKM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se OKM tokenets prisforutsigelse nå!

