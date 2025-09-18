Dagens Openfabric AI livepris er 0.00557 USD. Spor prisoppdateringer for OFN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk OFN pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Openfabric AI livepris er 0.00557 USD. Spor prisoppdateringer for OFN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk OFN pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om OFN

OFN Prisinformasjon

OFN teknisk dokument

OFN Offisiell nettside

OFN tokenomics

OFN Prisprognose

OFN-historikk

OFN Kjøpeguide

OFN-til-fiat-valutakonverter

OFN Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Openfabric AI Logo

Openfabric AI Pris(OFN)

1 OFN til USD livepris:

$0.00557
$0.00557$0.00557
-4.13%1D
USD
Openfabric AI (OFN) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:14:18 (UTC+8)

Openfabric AI (OFN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00527
$ 0.00527$ 0.00527
24 timer lav
$ 0.00877
$ 0.00877$ 0.00877
24 timer høy

$ 0.00527
$ 0.00527$ 0.00527

$ 0.00877
$ 0.00877$ 0.00877

$ 0.9082576116204563
$ 0.9082576116204563$ 0.9082576116204563

$ 0.000321660813185712
$ 0.000321660813185712$ 0.000321660813185712

0.00%

-4.13%

-11.73%

-11.73%

Openfabric AI (OFN) sanntidsprisen er $ 0.00557. I løpet av de siste 24 timene har OFN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00527 og et toppnivå på $ 0.00877, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til OFN er $ 0.9082576116204563, mens den rekordlave prisen er $ 0.000321660813185712.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har OFN endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, -4.13% over 24 timer og -11.73% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Openfabric AI (OFN) Markedsinformasjon

No.2445

$ 973.89K
$ 973.89K$ 973.89K

$ 38.09K
$ 38.09K$ 38.09K

$ 2.79M
$ 2.79M$ 2.79M

174.85M
174.85M 174.85M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

34.96%

BSC

Nåværende markedsverdi på Openfabric AI er $ 973.89K, med et 24-timers handelsvolum på $ 38.09K. Den sirkulerende forsyningen på OFN er 174.85M, med en total tilgang på 500000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.79M.

Openfabric AI (OFN) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Openfabric AI for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00024-4.13%
30 dager$ +0.00218+64.30%
60 dager$ +0.00207+59.14%
90 dager$ -0.02361-80.92%
Openfabric AI Prisendring i dag

I dag registrerte OFN en endring på $ -0.00024 (-4.13%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Openfabric AI 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.00218 (+64.30%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Openfabric AI 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så OFN en endring på $ +0.00207 (+59.14%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Openfabric AI 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.02361-80.92% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Openfabric AI (OFN)?

Sjekk ut Openfabric AI Prishistorikk-siden nå.

Hva er Openfabric AI (OFN)

Openfabric AI is a decentralized Layer 1 AI protocol for building and connecting AI applications where we have harnessed the power of blockchain, advanced cryptography, and novel infrastructure to create a new foundation for AI apps. In our ecosystem, everyone has quick, easy, low-cost, and hassle-free access to powerful AIs.

Openfabric AI er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Openfabric AI investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk OFN Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Openfabric AI på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Openfabric AI kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Openfabric AI Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Openfabric AI (OFN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Openfabric AI (OFN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Openfabric AI.

Sjekk Openfabric AIprisprognosen nå!

Openfabric AI (OFN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Openfabric AI (OFN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om OFN tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Openfabric AI (OFN)

Leter du etter hvordan du kjøperOpenfabric AI? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Openfabric AI på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

OFN til lokale valutaer

1 Openfabric AI(OFN) til VND
146.57455
1 Openfabric AI(OFN) til AUD
A$0.0084107
1 Openfabric AI(OFN) til GBP
0.0041218
1 Openfabric AI(OFN) til EUR
0.0047345
1 Openfabric AI(OFN) til USD
$0.00557
1 Openfabric AI(OFN) til MYR
RM0.023394
1 Openfabric AI(OFN) til TRY
0.2304866
1 Openfabric AI(OFN) til JPY
¥0.81879
1 Openfabric AI(OFN) til ARS
ARS$8.2153044
1 Openfabric AI(OFN) til RUB
0.465095
1 Openfabric AI(OFN) til INR
0.4906613
1 Openfabric AI(OFN) til IDR
Rp92.8332962
1 Openfabric AI(OFN) til KRW
7.7792848
1 Openfabric AI(OFN) til PHP
0.3178242
1 Openfabric AI(OFN) til EGP
￡E.0.2682512
1 Openfabric AI(OFN) til BRL
R$0.0295767
1 Openfabric AI(OFN) til CAD
C$0.0076309
1 Openfabric AI(OFN) til BDT
0.6780918
1 Openfabric AI(OFN) til NGN
8.3258132
1 Openfabric AI(OFN) til COP
$21.7578125
1 Openfabric AI(OFN) til ZAR
R.0.0964724
1 Openfabric AI(OFN) til UAH
0.2301524
1 Openfabric AI(OFN) til TZS
T.Sh.13.7870868
1 Openfabric AI(OFN) til VES
Bs0.90791
1 Openfabric AI(OFN) til CLP
$5.31935
1 Openfabric AI(OFN) til PKR
Rs1.5809888
1 Openfabric AI(OFN) til KZT
3.0156537
1 Openfabric AI(OFN) til THB
฿0.1771817
1 Openfabric AI(OFN) til TWD
NT$0.1683811
1 Openfabric AI(OFN) til AED
د.إ0.0204419
1 Openfabric AI(OFN) til CHF
Fr0.0044003
1 Openfabric AI(OFN) til HKD
HK$0.0432789
1 Openfabric AI(OFN) til AMD
֏2.131639
1 Openfabric AI(OFN) til MAD
.د.م0.0502414
1 Openfabric AI(OFN) til MXN
$0.1024323
1 Openfabric AI(OFN) til SAR
ريال0.0208875
1 Openfabric AI(OFN) til ETB
Br0.7996849
1 Openfabric AI(OFN) til KES
KSh0.7195326
1 Openfabric AI(OFN) til JOD
د.أ0.00394913
1 Openfabric AI(OFN) til PLN
0.0201634
1 Openfabric AI(OFN) til RON
лв0.0240067
1 Openfabric AI(OFN) til SEK
kr0.0524137
1 Openfabric AI(OFN) til BGN
лв0.0092462
1 Openfabric AI(OFN) til HUF
Ft1.8504654
1 Openfabric AI(OFN) til CZK
0.1151319
1 Openfabric AI(OFN) til KWD
د.ك0.00169885
1 Openfabric AI(OFN) til ILS
0.0185481
1 Openfabric AI(OFN) til BOB
Bs0.0384887
1 Openfabric AI(OFN) til AZN
0.009469
1 Openfabric AI(OFN) til TJS
SM0.0521352
1 Openfabric AI(OFN) til GEL
0.015039
1 Openfabric AI(OFN) til AOA
Kz5.0774449
1 Openfabric AI(OFN) til BHD
.د.ب0.00209989
1 Openfabric AI(OFN) til BMD
$0.00557
1 Openfabric AI(OFN) til DKK
kr0.0353695
1 Openfabric AI(OFN) til HNL
L0.1459897
1 Openfabric AI(OFN) til MUR
0.2525438
1 Openfabric AI(OFN) til NAD
$0.0966395
1 Openfabric AI(OFN) til NOK
kr0.0553658
1 Openfabric AI(OFN) til NZD
$0.009469
1 Openfabric AI(OFN) til PAB
B/.0.00557
1 Openfabric AI(OFN) til PGK
K0.0232826
1 Openfabric AI(OFN) til QAR
ر.ق0.0202191
1 Openfabric AI(OFN) til RSD
дин.0.5555518
1 Openfabric AI(OFN) til UZS
soʻm68.7653819
1 Openfabric AI(OFN) til ALL
L0.4593022
1 Openfabric AI(OFN) til ANG
ƒ0.0099703
1 Openfabric AI(OFN) til AWG
ƒ0.010026
1 Openfabric AI(OFN) til BBD
$0.01114
1 Openfabric AI(OFN) til BAM
KM0.0092462
1 Openfabric AI(OFN) til BIF
Fr16.62645
1 Openfabric AI(OFN) til BND
$0.0071296
1 Openfabric AI(OFN) til BSD
$0.00557
1 Openfabric AI(OFN) til JMD
$0.8934837
1 Openfabric AI(OFN) til KHR
22.3694542
1 Openfabric AI(OFN) til KMF
Fr2.32826
1 Openfabric AI(OFN) til LAK
121.0869541
1 Openfabric AI(OFN) til LKR
Rs1.6848136
1 Openfabric AI(OFN) til MDL
L0.091905
1 Openfabric AI(OFN) til MGA
Ar24.6459689
1 Openfabric AI(OFN) til MOP
P0.0446157
1 Openfabric AI(OFN) til MVR
0.085221
1 Openfabric AI(OFN) til MWK
MK9.6701327
1 Openfabric AI(OFN) til MZN
MT0.355923
1 Openfabric AI(OFN) til NPR
Rs0.7849244
1 Openfabric AI(OFN) til PYG
39.78094
1 Openfabric AI(OFN) til RWF
Fr8.07093
1 Openfabric AI(OFN) til SBD
$0.045674
1 Openfabric AI(OFN) til SCR
0.0798181
1 Openfabric AI(OFN) til SRD
$0.2121613
1 Openfabric AI(OFN) til SVC
$0.0487375
1 Openfabric AI(OFN) til SZL
L0.0966395
1 Openfabric AI(OFN) til TMT
m0.019495
1 Openfabric AI(OFN) til TND
د.ت0.0162087
1 Openfabric AI(OFN) til TTD
$0.0377089
1 Openfabric AI(OFN) til UGX
Sh19.53956
1 Openfabric AI(OFN) til XAF
Fr3.10806
1 Openfabric AI(OFN) til XCD
$0.015039
1 Openfabric AI(OFN) til XOF
Fr3.10806
1 Openfabric AI(OFN) til XPF
Fr0.56257
1 Openfabric AI(OFN) til BWP
P0.0741924
1 Openfabric AI(OFN) til BZD
$0.0111957
1 Openfabric AI(OFN) til CVE
$0.5223546
1 Openfabric AI(OFN) til DJF
Fr0.98589
1 Openfabric AI(OFN) til DOP
$0.3454514
1 Openfabric AI(OFN) til DZD
د.ج0.7216492
1 Openfabric AI(OFN) til FJD
$0.0125325
1 Openfabric AI(OFN) til GNF
Fr48.43115
1 Openfabric AI(OFN) til GTQ
Q0.0426662
1 Openfabric AI(OFN) til GYD
$1.1657453
1 Openfabric AI(OFN) til ISK
kr0.67397

Openfabric AI Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Openfabric AI, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Openfabric AI nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Openfabric AI

Hvor mye er Openfabric AI (OFN) verdt i dag?
Live OFN prisen i USD er 0.00557 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende OFN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på OFN til USD er $ 0.00557. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Openfabric AI?
Markedsverdien for OFN er $ 973.89K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av OFN?
Den sirkulerende forsyningen av OFN er 174.85M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forOFN ?
OFN oppnådde en ATH-pris på 0.9082576116204563 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på OFN?
OFN så en ATL-pris på 0.000321660813185712 USD.
Hva er handelsvolumet til OFN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for OFN er $ 38.09K USD.
Vil OFN gå høyere i år?
OFN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut OFN prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:14:18 (UTC+8)

Openfabric AI (OFN) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

OFN-til-USD-kalkulator

Beløp

OFN
OFN
USD
USD

1 OFN = 0.00557 USD

Handle OFN

OFNUSDT
$0.00557
$0.00557$0.00557
-3.96%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker