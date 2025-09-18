Hva er Openfabric AI (OFN)

Openfabric AI is a decentralized Layer 1 AI protocol for building and connecting AI applications where we have harnessed the power of blockchain, advanced cryptography, and novel infrastructure to create a new foundation for AI apps. In our ecosystem, everyone has quick, easy, low-cost, and hassle-free access to powerful AIs.

Openfabric AI er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Openfabric AI investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk OFN Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Openfabric AI på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Openfabric AI kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Openfabric AI Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Openfabric AI (OFN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Openfabric AI (OFN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Openfabric AI.

Sjekk Openfabric AIprisprognosen nå!

Openfabric AI (OFN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Openfabric AI (OFN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om OFN tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Openfabric AI (OFN)

Leter du etter hvordan du kjøperOpenfabric AI? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Openfabric AI på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

OFN til lokale valutaer

Prøv konverting

Openfabric AI Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Openfabric AI, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Openfabric AI Hvor mye er Openfabric AI (OFN) verdt i dag? Live OFN prisen i USD er 0.00557 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende OFN-til-USD-pris? $ 0.00557 . Sjekk ut Den nåværende prisen på OFN til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Openfabric AI? Markedsverdien for OFN er $ 973.89K USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av OFN? Den sirkulerende forsyningen av OFN er 174.85M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forOFN ? OFN oppnådde en ATH-pris på 0.9082576116204563 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på OFN? OFN så en ATL-pris på 0.000321660813185712 USD . Hva er handelsvolumet til OFN? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for OFN er $ 38.09K USD . Vil OFN gå høyere i år? OFN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut OFN prisprognosen for en mer grundig analyse.

Openfabric AI (OFN) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?