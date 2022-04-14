Openfabric AI (OFN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Openfabric AI (OFN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Openfabric AI (OFN) Informasjon Openfabric AI is a decentralized Layer 1 AI protocol for building and connecting AI applications where we have harnessed the power of blockchain, advanced cryptography, and novel infrastructure to create a new foundation for AI apps. In our ecosystem, everyone has quick, easy, low-cost, and hassle-free access to powerful AIs. Offisiell nettside: https://openfabric.ai/ Teknisk dokument: https://openfabric.ai/resource/openfabric-whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x656842617576232f829f05efb43bc9eb1c82b364 Kjøp OFN nå!

Openfabric AI (OFN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Openfabric AI (OFN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.03M $ 1.03M $ 1.03M Total forsyning: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Sirkulerende forsyning: $ 174.85M $ 174.85M $ 174.85M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.95M $ 2.95M $ 2.95M All-time high: $ 0.9178 $ 0.9178 $ 0.9178 All-Time Low: $ 0.000321660813185712 $ 0.000321660813185712 $ 0.000321660813185712 Nåværende pris: $ 0.0059 $ 0.0059 $ 0.0059 Lær mer om Openfabric AI (OFN) pris

Openfabric AI (OFN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Openfabric AI (OFN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet OFN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange OFN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår OFNs tokenomics, kan du utforske OFN tokenets livepris!

Openfabric AI (OFN) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til OFN hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for OFN nå!

OFN prisforutsigelse Vil du vite hvor OFN kan være på vei? Vår OFN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se OFN tokenets prisforutsigelse nå!

