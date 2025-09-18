Hva er Orbiter Finance (OBT)

Orbiter Finance is a ZK-tech-based interoperability protocol that enhances blockchain interactions' security, seamless interoperability, and reduces liquidity fragmentation through innovative solutions like a universal cross-chain protocol and Omni Account Abstraction, aiming to redefine the Web3 experience in the omni-chain era.

Orbiter Finance er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Orbiter Finance investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk OBT Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Orbiter Finance på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Orbiter Finance kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Orbiter Finance Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Orbiter Finance (OBT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Orbiter Finance (OBT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Orbiter Finance.

Sjekk Orbiter Financeprisprognosen nå!

Orbiter Finance (OBT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Orbiter Finance (OBT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om OBT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Orbiter Finance (OBT)

Leter du etter hvordan du kjøperOrbiter Finance? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Orbiter Finance på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

OBT til lokale valutaer

Prøv konverting

Orbiter Finance Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Orbiter Finance, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Orbiter Finance Hvor mye er Orbiter Finance (OBT) verdt i dag? Live OBT prisen i USD er 0.005416 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende OBT-til-USD-pris? $ 0.005416 . Sjekk ut Den nåværende prisen på OBT til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Orbiter Finance? Markedsverdien for OBT er $ 26.00M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av OBT? Den sirkulerende forsyningen av OBT er 4.80B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forOBT ? OBT oppnådde en ATH-pris på 0.03263069868224823 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på OBT? OBT så en ATL-pris på 0.00458797014999719 USD . Hva er handelsvolumet til OBT? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for OBT er $ 1.02M USD . Vil OBT gå høyere i år? OBT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut OBT prisprognosen for en mer grundig analyse.

Orbiter Finance (OBT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?