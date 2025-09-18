Dagens Orbiter Finance livepris er 0.005416 USD. Spor prisoppdateringer for OBT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk OBT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Orbiter Finance livepris er 0.005416 USD. Spor prisoppdateringer for OBT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk OBT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Orbiter Finance Logo

Orbiter Finance Pris(OBT)

1 OBT til USD livepris:

$0.005421
$0.005421
+0.07%1D
USD
Orbiter Finance (OBT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:42:29 (UTC+8)

Orbiter Finance (OBT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.005385
$ 0.005385
24 timer lav
$ 0.006006
$ 0.006006
24 timer høy

$ 0.005385
$ 0.005385

$ 0.006006
$ 0.006006

$ 0.03263069868224823
$ 0.03263069868224823

$ 0.00458797014999719
$ 0.00458797014999719

-0.21%

+0.07%

+5.16%

+5.16%

Orbiter Finance (OBT) sanntidsprisen er $ 0.005416. I løpet av de siste 24 timene har OBT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.005385 og et toppnivå på $ 0.006006, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til OBT er $ 0.03263069868224823, mens den rekordlave prisen er $ 0.00458797014999719.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har OBT endret seg med -0.21% i løpet av den siste timen, +0.07% over 24 timer og +5.16% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Orbiter Finance (OBT) Markedsinformasjon

No.815

$ 26.00M
$ 26.00M

$ 1.02M
$ 1.02M

$ 54.16M
$ 54.16M

4.80B
4.80B

10,000,000,000
10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000

48.00%

ARB

Nåværende markedsverdi på Orbiter Finance er $ 26.00M, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.02M. Den sirkulerende forsyningen på OBT er 4.80B, med en total tilgang på 10000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 54.16M.

Orbiter Finance (OBT) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Orbiter Finance for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00000379+0.07%
30 dager$ -0.000317-5.53%
60 dager$ -0.001652-23.38%
90 dager$ -0.002197-28.86%
Orbiter Finance Prisendring i dag

I dag registrerte OBT en endring på $ +0.00000379 (+0.07%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Orbiter Finance 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.000317 (-5.53%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Orbiter Finance 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så OBT en endring på $ -0.001652 (-23.38%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Orbiter Finance 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.002197-28.86% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Orbiter Finance (OBT)?

Sjekk ut Orbiter Finance Prishistorikk-siden nå.

Hva er Orbiter Finance (OBT)

Orbiter Finance is a ZK-tech-based interoperability protocol that enhances blockchain interactions' security, seamless interoperability, and reduces liquidity fragmentation through innovative solutions like a universal cross-chain protocol and Omni Account Abstraction, aiming to redefine the Web3 experience in the omni-chain era.

Orbiter Finance er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Orbiter Finance investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk OBT Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Orbiter Finance på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Orbiter Finance kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Orbiter Finance Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Orbiter Finance (OBT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Orbiter Finance (OBT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Orbiter Finance.

Sjekk Orbiter Financeprisprognosen nå!

Orbiter Finance (OBT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Orbiter Finance (OBT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om OBT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Orbiter Finance (OBT)

Leter du etter hvordan du kjøperOrbiter Finance? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Orbiter Finance på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

OBT til lokale valutaer

1 Orbiter Finance(OBT) til VND
142.52204
1 Orbiter Finance(OBT) til AUD
A$0.00817816
1 Orbiter Finance(OBT) til GBP
0.00400784
1 Orbiter Finance(OBT) til EUR
0.0046036
1 Orbiter Finance(OBT) til USD
$0.005416
1 Orbiter Finance(OBT) til MYR
RM0.0227472
1 Orbiter Finance(OBT) til TRY
0.22405992
1 Orbiter Finance(OBT) til JPY
¥0.796152
1 Orbiter Finance(OBT) til ARS
ARS$7.98816672
1 Orbiter Finance(OBT) til RUB
0.452236
1 Orbiter Finance(OBT) til INR
0.47709544
1 Orbiter Finance(OBT) til IDR
Rp90.26663056
1 Orbiter Finance(OBT) til KRW
7.5748176
1 Orbiter Finance(OBT) til PHP
0.30914528
1 Orbiter Finance(OBT) til EGP
￡E.0.2607804
1 Orbiter Finance(OBT) til BRL
R$0.02881312
1 Orbiter Finance(OBT) til CAD
C$0.00741992
1 Orbiter Finance(OBT) til BDT
0.65934384
1 Orbiter Finance(OBT) til NGN
8.09562016
1 Orbiter Finance(OBT) til COP
$21.15625
1 Orbiter Finance(OBT) til ZAR
R.0.09402176
1 Orbiter Finance(OBT) til UAH
0.22378912
1 Orbiter Finance(OBT) til TZS
T.Sh.13.40589984
1 Orbiter Finance(OBT) til VES
Bs0.882808
1 Orbiter Finance(OBT) til CLP
$5.17228
1 Orbiter Finance(OBT) til PKR
Rs1.53727744
1 Orbiter Finance(OBT) til KZT
2.93227656
1 Orbiter Finance(OBT) til THB
฿0.17244544
1 Orbiter Finance(OBT) til TWD
NT$0.16372568
1 Orbiter Finance(OBT) til AED
د.إ0.01987672
1 Orbiter Finance(OBT) til CHF
Fr0.00427864
1 Orbiter Finance(OBT) til HKD
HK$0.04208232
1 Orbiter Finance(OBT) til AMD
֏2.0727032
1 Orbiter Finance(OBT) til MAD
.د.م0.04885232
1 Orbiter Finance(OBT) til MXN
$0.09970856
1 Orbiter Finance(OBT) til SAR
ريال0.02031
1 Orbiter Finance(OBT) til ETB
Br0.77757512
1 Orbiter Finance(OBT) til KES
KSh0.69963888
1 Orbiter Finance(OBT) til JOD
د.أ0.003839944
1 Orbiter Finance(OBT) til PLN
0.01966008
1 Orbiter Finance(OBT) til RON
лв0.02339712
1 Orbiter Finance(OBT) til SEK
kr0.05096456
1 Orbiter Finance(OBT) til BGN
лв0.00899056
1 Orbiter Finance(OBT) til HUF
Ft1.80168656
1 Orbiter Finance(OBT) til CZK
0.11200288
1 Orbiter Finance(OBT) til KWD
د.ك0.00165188
1 Orbiter Finance(OBT) til ILS
0.01803528
1 Orbiter Finance(OBT) til BOB
Bs0.03742456
1 Orbiter Finance(OBT) til AZN
0.0092072
1 Orbiter Finance(OBT) til TJS
SM0.05069376
1 Orbiter Finance(OBT) til GEL
0.0146232
1 Orbiter Finance(OBT) til AOA
Kz4.93706312
1 Orbiter Finance(OBT) til BHD
.د.ب0.002041832
1 Orbiter Finance(OBT) til BMD
$0.005416
1 Orbiter Finance(OBT) til DKK
kr0.0343916
1 Orbiter Finance(OBT) til HNL
L0.14195336
1 Orbiter Finance(OBT) til MUR
0.24556144
1 Orbiter Finance(OBT) til NAD
$0.0939676
1 Orbiter Finance(OBT) til NOK
kr0.0538892
1 Orbiter Finance(OBT) til NZD
$0.0092072
1 Orbiter Finance(OBT) til PAB
B/.0.005416
1 Orbiter Finance(OBT) til PGK
K0.02263888
1 Orbiter Finance(OBT) til QAR
ر.ق0.01966008
1 Orbiter Finance(OBT) til RSD
дин.0.54040848
1 Orbiter Finance(OBT) til UZS
soʻm66.86414872
1 Orbiter Finance(OBT) til ALL
L0.44660336
1 Orbiter Finance(OBT) til ANG
ƒ0.00969464
1 Orbiter Finance(OBT) til AWG
ƒ0.0097488
1 Orbiter Finance(OBT) til BBD
$0.010832
1 Orbiter Finance(OBT) til BAM
KM0.00899056
1 Orbiter Finance(OBT) til BIF
Fr16.16676
1 Orbiter Finance(OBT) til BND
$0.00693248
1 Orbiter Finance(OBT) til BSD
$0.005416
1 Orbiter Finance(OBT) til JMD
$0.86878056
1 Orbiter Finance(OBT) til KHR
21.75098096
1 Orbiter Finance(OBT) til KMF
Fr2.263888
1 Orbiter Finance(OBT) til LAK
117.73912808
1 Orbiter Finance(OBT) til LKR
Rs1.63823168
1 Orbiter Finance(OBT) til MDL
L0.089364
1 Orbiter Finance(OBT) til MGA
Ar23.96455432
1 Orbiter Finance(OBT) til MOP
P0.04338216
1 Orbiter Finance(OBT) til MVR
0.0828648
1 Orbiter Finance(OBT) til MWK
MK9.40277176
1 Orbiter Finance(OBT) til MZN
MT0.3460824
1 Orbiter Finance(OBT) til NPR
Rs0.76322272
1 Orbiter Finance(OBT) til PYG
38.681072
1 Orbiter Finance(OBT) til RWF
Fr7.847784
1 Orbiter Finance(OBT) til SBD
$0.0444112
1 Orbiter Finance(OBT) til SCR
0.08243152
1 Orbiter Finance(OBT) til SRD
$0.20629544
1 Orbiter Finance(OBT) til SVC
$0.04739
1 Orbiter Finance(OBT) til SZL
L0.0939676
1 Orbiter Finance(OBT) til TMT
m0.018956
1 Orbiter Finance(OBT) til TND
د.ت0.01576056
1 Orbiter Finance(OBT) til TTD
$0.03666632
1 Orbiter Finance(OBT) til UGX
Sh18.999328
1 Orbiter Finance(OBT) til XAF
Fr3.022128
1 Orbiter Finance(OBT) til XCD
$0.0146232
1 Orbiter Finance(OBT) til XOF
Fr3.022128
1 Orbiter Finance(OBT) til XPF
Fr0.547016
1 Orbiter Finance(OBT) til BWP
P0.07214112
1 Orbiter Finance(OBT) til BZD
$0.01088616
1 Orbiter Finance(OBT) til CVE
$0.50791248
1 Orbiter Finance(OBT) til DJF
Fr0.964048
1 Orbiter Finance(OBT) til DOP
$0.33590032
1 Orbiter Finance(OBT) til DZD
د.ج0.7016428
1 Orbiter Finance(OBT) til FJD
$0.012186
1 Orbiter Finance(OBT) til GNF
Fr47.09212
1 Orbiter Finance(OBT) til GTQ
Q0.04148656
1 Orbiter Finance(OBT) til GYD
$1.13351464
1 Orbiter Finance(OBT) til ISK
kr0.655336

Orbiter Finance Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Orbiter Finance, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Orbiter Finance nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Orbiter Finance

Hvor mye er Orbiter Finance (OBT) verdt i dag?
Live OBT prisen i USD er 0.005416 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende OBT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på OBT til USD er $ 0.005416. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Orbiter Finance?
Markedsverdien for OBT er $ 26.00M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av OBT?
Den sirkulerende forsyningen av OBT er 4.80B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forOBT ?
OBT oppnådde en ATH-pris på 0.03263069868224823 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på OBT?
OBT så en ATL-pris på 0.00458797014999719 USD.
Hva er handelsvolumet til OBT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for OBT er $ 1.02M USD.
Vil OBT gå høyere i år?
OBT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut OBT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:42:29 (UTC+8)

Orbiter Finance (OBT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

