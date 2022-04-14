Orbiter Finance (OBT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Orbiter Finance (OBT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Orbiter Finance (OBT) Informasjon Orbiter Finance is a ZK-tech-based interoperability protocol that enhances blockchain interactions' security, seamless interoperability, and reduces liquidity fragmentation through innovative solutions like a universal cross-chain protocol and Omni Account Abstraction, aiming to redefine the Web3 experience in the omni-chain era. Offisiell nettside: https://www.orbiter.finance Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x4af322Ff4A6f2858F6B51E546B9EC499654493C5 Kjøp OBT nå!

Orbiter Finance (OBT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Orbiter Finance (OBT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 25.38M $ 25.38M $ 25.38M Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 4.80B $ 4.80B $ 4.80B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 52.88M $ 52.88M $ 52.88M All-time high: $ 0.033718 $ 0.033718 $ 0.033718 All-Time Low: $ 0.00458797014999719 $ 0.00458797014999719 $ 0.00458797014999719 Nåværende pris: $ 0.005288 $ 0.005288 $ 0.005288 Lær mer om Orbiter Finance (OBT) pris

Orbiter Finance (OBT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Orbiter Finance (OBT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet OBT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange OBT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår OBTs tokenomics, kan du utforske OBT tokenets livepris!

Hvordan kjøpe OBT Interessert i å legge til Orbiter Finance (OBT) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe OBT, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper OBT på MEXC nå!

Orbiter Finance (OBT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til OBT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for OBT nå!

OBT prisforutsigelse Vil du vite hvor OBT kan være på vei? Vår OBT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se OBT tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!