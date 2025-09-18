Dagens Obi Real Estate livepris er 0.03199 USD. Spor prisoppdateringer for OBICOIN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk OBICOIN pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Obi Real Estate livepris er 0.03199 USD. Spor prisoppdateringer for OBICOIN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk OBICOIN pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om OBICOIN

OBICOIN Prisinformasjon

OBICOIN teknisk dokument

OBICOIN Offisiell nettside

OBICOIN tokenomics

OBICOIN Prisprognose

OBICOIN-historikk

OBICOIN Kjøpeguide

OBICOIN-til-fiat-valutakonverter

OBICOIN Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Obi Real Estate Logo

Obi Real Estate Pris(OBICOIN)

1 OBICOIN til USD livepris:

$0.03199
$0.03199$0.03199
0.00%1D
USD
Obi Real Estate (OBICOIN) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:42:21 (UTC+8)

Obi Real Estate (OBICOIN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0286
$ 0.0286$ 0.0286
24 timer lav
$ 0.07609
$ 0.07609$ 0.07609
24 timer høy

$ 0.0286
$ 0.0286$ 0.0286

$ 0.07609
$ 0.07609$ 0.07609

$ 0.13685233270173522
$ 0.13685233270173522$ 0.13685233270173522

$ 0.008366536663117779
$ 0.008366536663117779$ 0.008366536663117779

0.00%

0.00%

+33.12%

+33.12%

Obi Real Estate (OBICOIN) sanntidsprisen er $ 0.03199. I løpet av de siste 24 timene har OBICOIN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0286 og et toppnivå på $ 0.07609, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til OBICOIN er $ 0.13685233270173522, mens den rekordlave prisen er $ 0.008366536663117779.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har OBICOIN endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og +33.12% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Obi Real Estate (OBICOIN) Markedsinformasjon

No.3822

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 2.30K
$ 2.30K$ 2.30K

$ 31.99M
$ 31.99M$ 31.99M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

ETH

Nåværende markedsverdi på Obi Real Estate er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 2.30K. Den sirkulerende forsyningen på OBICOIN er 0.00, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 31.99M.

Obi Real Estate (OBICOIN) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Obi Real Estate for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 00.00%
30 dager$ +0.02006+168.14%
60 dager$ +0.02104+192.14%
90 dager$ +0.02159+207.59%
Obi Real Estate Prisendring i dag

I dag registrerte OBICOIN en endring på $ 0 (0.00%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Obi Real Estate 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.02006 (+168.14%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Obi Real Estate 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så OBICOIN en endring på $ +0.02104 (+192.14%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Obi Real Estate 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.02159+207.59% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Obi Real Estate (OBICOIN)?

Sjekk ut Obi Real Estate Prishistorikk-siden nå.

Hva er Obi Real Estate (OBICOIN)

OBICOIN, the world's first utility real estate token by OBI Labs, is set to revolutionize the market with its launch on an innovative exchange. This token caps at 1 billion, making it a deflationary asset in the vast trillion-dollar real estate industry, attracting investors with its scarcity. The OBI ecosystem fosters a mutually beneficial environment for all stakeholders. Property owners enjoy zero commission fees, widening profit margins. Buyers have access to a more extensive property selection, and OBI Operators can tap into various income streams. This symbiotic setup democratizes real estate, empowering the community and enhancing user experience. OBICOIN stands as a key innovator in the sector, redefining property transactions and ownership, aligning with the contemporary needs of a dynamic real estate world.

Obi Real Estate er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Obi Real Estate investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk OBICOIN Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Obi Real Estate på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Obi Real Estate kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Obi Real Estate Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Obi Real Estate (OBICOIN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Obi Real Estate (OBICOIN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Obi Real Estate.

Sjekk Obi Real Estateprisprognosen nå!

Obi Real Estate (OBICOIN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Obi Real Estate (OBICOIN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om OBICOIN tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Obi Real Estate (OBICOIN)

Leter du etter hvordan du kjøperObi Real Estate? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Obi Real Estate på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

OBICOIN til lokale valutaer

1 Obi Real Estate(OBICOIN) til VND
841.81685
1 Obi Real Estate(OBICOIN) til AUD
A$0.0483049
1 Obi Real Estate(OBICOIN) til GBP
0.0236726
1 Obi Real Estate(OBICOIN) til EUR
0.0271915
1 Obi Real Estate(OBICOIN) til USD
$0.03199
1 Obi Real Estate(OBICOIN) til MYR
RM0.134358
1 Obi Real Estate(OBICOIN) til TRY
1.3234263
1 Obi Real Estate(OBICOIN) til JPY
¥4.70253
1 Obi Real Estate(OBICOIN) til ARS
ARS$47.1826908
1 Obi Real Estate(OBICOIN) til RUB
2.671165
1 Obi Real Estate(OBICOIN) til INR
2.8179991
1 Obi Real Estate(OBICOIN) til IDR
Rp533.1664534
1 Obi Real Estate(OBICOIN) til KRW
44.741214
1 Obi Real Estate(OBICOIN) til PHP
1.8259892
1 Obi Real Estate(OBICOIN) til EGP
￡E.1.5403185
1 Obi Real Estate(OBICOIN) til BRL
R$0.1701868
1 Obi Real Estate(OBICOIN) til CAD
C$0.0438263
1 Obi Real Estate(OBICOIN) til BDT
3.8944626
1 Obi Real Estate(OBICOIN) til NGN
47.8173724
1 Obi Real Estate(OBICOIN) til COP
$124.9609375
1 Obi Real Estate(OBICOIN) til ZAR
R.0.5553464
1 Obi Real Estate(OBICOIN) til UAH
1.3218268
1 Obi Real Estate(OBICOIN) til TZS
T.Sh.79.1829276
1 Obi Real Estate(OBICOIN) til VES
Bs5.21437
1 Obi Real Estate(OBICOIN) til CLP
$30.55045
1 Obi Real Estate(OBICOIN) til PKR
Rs9.0800416
1 Obi Real Estate(OBICOIN) til KZT
17.3197059
1 Obi Real Estate(OBICOIN) til THB
฿1.0185616
1 Obi Real Estate(OBICOIN) til TWD
NT$0.9670577
1 Obi Real Estate(OBICOIN) til AED
د.إ0.1174033
1 Obi Real Estate(OBICOIN) til CHF
Fr0.0252721
1 Obi Real Estate(OBICOIN) til HKD
HK$0.2485623
1 Obi Real Estate(OBICOIN) til AMD
֏12.242573
1 Obi Real Estate(OBICOIN) til MAD
.د.م0.2885498
1 Obi Real Estate(OBICOIN) til MXN
$0.5889359
1 Obi Real Estate(OBICOIN) til SAR
ريال0.1199625
1 Obi Real Estate(OBICOIN) til ETB
Br4.5928043
1 Obi Real Estate(OBICOIN) til KES
KSh4.1324682
1 Obi Real Estate(OBICOIN) til JOD
د.أ0.02268091
1 Obi Real Estate(OBICOIN) til PLN
0.1161237
1 Obi Real Estate(OBICOIN) til RON
лв0.1381968
1 Obi Real Estate(OBICOIN) til SEK
kr0.3010259
1 Obi Real Estate(OBICOIN) til BGN
лв0.0531034
1 Obi Real Estate(OBICOIN) til HUF
Ft10.6417934
1 Obi Real Estate(OBICOIN) til CZK
0.6615532
1 Obi Real Estate(OBICOIN) til KWD
د.ك0.00975695
1 Obi Real Estate(OBICOIN) til ILS
0.1065267
1 Obi Real Estate(OBICOIN) til BOB
Bs0.2210509
1 Obi Real Estate(OBICOIN) til AZN
0.054383
1 Obi Real Estate(OBICOIN) til TJS
SM0.2994264
1 Obi Real Estate(OBICOIN) til GEL
0.086373
1 Obi Real Estate(OBICOIN) til AOA
Kz29.1611243
1 Obi Real Estate(OBICOIN) til BHD
.د.ب0.01206023
1 Obi Real Estate(OBICOIN) til BMD
$0.03199
1 Obi Real Estate(OBICOIN) til DKK
kr0.2031365
1 Obi Real Estate(OBICOIN) til HNL
L0.8384579
1 Obi Real Estate(OBICOIN) til MUR
1.4504266
1 Obi Real Estate(OBICOIN) til NAD
$0.5550265
1 Obi Real Estate(OBICOIN) til NOK
kr0.3183005
1 Obi Real Estate(OBICOIN) til NZD
$0.054383
1 Obi Real Estate(OBICOIN) til PAB
B/.0.03199
1 Obi Real Estate(OBICOIN) til PGK
K0.1337182
1 Obi Real Estate(OBICOIN) til QAR
ر.ق0.1161237
1 Obi Real Estate(OBICOIN) til RSD
дин.3.1919622
1 Obi Real Estate(OBICOIN) til UZS
soʻm394.9379833
1 Obi Real Estate(OBICOIN) til ALL
L2.6378954
1 Obi Real Estate(OBICOIN) til ANG
ƒ0.0572621
1 Obi Real Estate(OBICOIN) til AWG
ƒ0.057582
1 Obi Real Estate(OBICOIN) til BBD
$0.06398
1 Obi Real Estate(OBICOIN) til BAM
KM0.0531034
1 Obi Real Estate(OBICOIN) til BIF
Fr95.49015
1 Obi Real Estate(OBICOIN) til BND
$0.0409472
1 Obi Real Estate(OBICOIN) til BSD
$0.03199
1 Obi Real Estate(OBICOIN) til JMD
$5.1315159
1 Obi Real Estate(OBICOIN) til KHR
128.4737594
1 Obi Real Estate(OBICOIN) til KMF
Fr13.37182
1 Obi Real Estate(OBICOIN) til LAK
695.4347687
1 Obi Real Estate(OBICOIN) til LKR
Rs9.6763352
1 Obi Real Estate(OBICOIN) til MDL
L0.527835
1 Obi Real Estate(OBICOIN) til MGA
Ar141.5483923
1 Obi Real Estate(OBICOIN) til MOP
P0.2562399
1 Obi Real Estate(OBICOIN) til MVR
0.489447
1 Obi Real Estate(OBICOIN) til MWK
MK55.5381589
1 Obi Real Estate(OBICOIN) til MZN
MT2.044161
1 Obi Real Estate(OBICOIN) til NPR
Rs4.5080308
1 Obi Real Estate(OBICOIN) til PYG
228.47258
1 Obi Real Estate(OBICOIN) til RWF
Fr46.35351
1 Obi Real Estate(OBICOIN) til SBD
$0.262318
1 Obi Real Estate(OBICOIN) til SCR
0.4868878
1 Obi Real Estate(OBICOIN) til SRD
$1.2184991
1 Obi Real Estate(OBICOIN) til SVC
$0.2799125
1 Obi Real Estate(OBICOIN) til SZL
L0.5550265
1 Obi Real Estate(OBICOIN) til TMT
m0.111965
1 Obi Real Estate(OBICOIN) til TND
د.ت0.0930909
1 Obi Real Estate(OBICOIN) til TTD
$0.2165723
1 Obi Real Estate(OBICOIN) til UGX
Sh112.22092
1 Obi Real Estate(OBICOIN) til XAF
Fr17.85042
1 Obi Real Estate(OBICOIN) til XCD
$0.086373
1 Obi Real Estate(OBICOIN) til XOF
Fr17.85042
1 Obi Real Estate(OBICOIN) til XPF
Fr3.23099
1 Obi Real Estate(OBICOIN) til BWP
P0.4261068
1 Obi Real Estate(OBICOIN) til BZD
$0.0642999
1 Obi Real Estate(OBICOIN) til CVE
$3.0000222
1 Obi Real Estate(OBICOIN) til DJF
Fr5.69422
1 Obi Real Estate(OBICOIN) til DOP
$1.9840198
1 Obi Real Estate(OBICOIN) til DZD
د.ج4.1443045
1 Obi Real Estate(OBICOIN) til FJD
$0.0719775
1 Obi Real Estate(OBICOIN) til GNF
Fr278.15305
1 Obi Real Estate(OBICOIN) til GTQ
Q0.2450434
1 Obi Real Estate(OBICOIN) til GYD
$6.6951871
1 Obi Real Estate(OBICOIN) til ISK
kr3.87079

Obi Real Estate Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Obi Real Estate, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Obi Real Estate nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Obi Real Estate

Hvor mye er Obi Real Estate (OBICOIN) verdt i dag?
Live OBICOIN prisen i USD er 0.03199 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende OBICOIN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på OBICOIN til USD er $ 0.03199. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Obi Real Estate?
Markedsverdien for OBICOIN er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av OBICOIN?
Den sirkulerende forsyningen av OBICOIN er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forOBICOIN ?
OBICOIN oppnådde en ATH-pris på 0.13685233270173522 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på OBICOIN?
OBICOIN så en ATL-pris på 0.008366536663117779 USD.
Hva er handelsvolumet til OBICOIN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for OBICOIN er $ 2.30K USD.
Vil OBICOIN gå høyere i år?
OBICOIN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut OBICOIN prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:42:21 (UTC+8)

Obi Real Estate (OBICOIN) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

OBICOIN-til-USD-kalkulator

Beløp

OBICOIN
OBICOIN
USD
USD

1 OBICOIN = 0.03198 USD

Handle OBICOIN

OBICOINUSDT
$0.03199
$0.03199$0.03199
0.00%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker