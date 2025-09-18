Hva er Obi Real Estate (OBICOIN)

OBICOIN, the world's first utility real estate token by OBI Labs, is set to revolutionize the market with its launch on an innovative exchange. This token caps at 1 billion, making it a deflationary asset in the vast trillion-dollar real estate industry, attracting investors with its scarcity. The OBI ecosystem fosters a mutually beneficial environment for all stakeholders. Property owners enjoy zero commission fees, widening profit margins. Buyers have access to a more extensive property selection, and OBI Operators can tap into various income streams. This symbiotic setup democratizes real estate, empowering the community and enhancing user experience. OBICOIN stands as a key innovator in the sector, redefining property transactions and ownership, aligning with the contemporary needs of a dynamic real estate world.

Obi Real Estate (OBICOIN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Obi Real Estate (OBICOIN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om OBICOIN tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Obi Real Estate (OBICOIN)

Obi Real Estate Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Obi Real Estate, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Obi Real Estate Hvor mye er Obi Real Estate (OBICOIN) verdt i dag? Live OBICOIN prisen i USD er 0.03199 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende OBICOIN-til-USD-pris? $ 0.03199 . Sjekk ut Den nåværende prisen på OBICOIN til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Obi Real Estate? Markedsverdien for OBICOIN er $ 0.00 USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av OBICOIN? Den sirkulerende forsyningen av OBICOIN er 0.00 USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forOBICOIN ? OBICOIN oppnådde en ATH-pris på 0.13685233270173522 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på OBICOIN? OBICOIN så en ATL-pris på 0.008366536663117779 USD . Hva er handelsvolumet til OBICOIN? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for OBICOIN er $ 2.30K USD . Vil OBICOIN gå høyere i år? OBICOIN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut OBICOIN prisprognosen for en mer grundig analyse.

Obi Real Estate (OBICOIN) Viktige bransjeoppdateringer

