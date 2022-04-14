Obi Real Estate (OBICOIN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Obi Real Estate (OBICOIN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Obi Real Estate (OBICOIN) Informasjon OBICOIN, the world's first utility real estate token by OBI Labs, is set to revolutionize the market with its launch on an innovative exchange. This token caps at 1 billion, making it a deflationary asset in the vast trillion-dollar real estate industry, attracting investors with its scarcity. The OBI ecosystem fosters a mutually beneficial environment for all stakeholders. Property owners enjoy zero commission fees, widening profit margins. Buyers have access to a more extensive property selection, and OBI Operators can tap into various income streams. This symbiotic setup democratizes real estate, empowering the community and enhancing user experience. OBICOIN stands as a key innovator in the sector, redefining property transactions and ownership, aligning with the contemporary needs of a dynamic real estate world. Offisiell nettside: www.obirealestate.com Teknisk dokument: https://obirealestate.com/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x76131b6D0ec94057e6dC6352adDa76B8165E08ab Kjøp OBICOIN nå!

Obi Real Estate (OBICOIN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Obi Real Estate (OBICOIN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 34.34M $ 34.34M $ 34.34M All-time high: $ 0.1 $ 0.1 $ 0.1 All-Time Low: $ 0.008366536663117779 $ 0.008366536663117779 $ 0.008366536663117779 Nåværende pris: $ 0.03434 $ 0.03434 $ 0.03434 Lær mer om Obi Real Estate (OBICOIN) pris

Obi Real Estate (OBICOIN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Obi Real Estate (OBICOIN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet OBICOIN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange OBICOIN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår OBICOINs tokenomics, kan du utforske OBICOIN tokenets livepris!

Hvordan kjøpe OBICOIN Interessert i å legge til Obi Real Estate (OBICOIN) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe OBICOIN, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper OBICOIN på MEXC nå!

Obi Real Estate (OBICOIN) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til OBICOIN hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for OBICOIN nå!

OBICOIN prisforutsigelse Vil du vite hvor OBICOIN kan være på vei? Vår OBICOIN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se OBICOIN tokenets prisforutsigelse nå!

