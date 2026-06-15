Oasys Token pris i dag

Sanntids Oasys Token (OAS) pris i dag er kr 0.0005243, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende OAS til NOK konverteringssats er kr 0.0005243 per OAS.

Oasys Token rangerer for tiden som #1357 etter markedsverdi på kr 3.52M, med en sirkulerende forsyning på 6.72B OAS. I løpet av de siste 24 timene OAS har den blitt handlet mellom kr 0.000516(laveste) og kr 0.000544 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på kr 1.366793087422625178, mens tidenes laveste notering var kr 0.0030142682749329792.

Kortsiktig har OAS beveget seg -0.04% i løpet av den siste timen og -4.64% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet kr 54.61K.

Oasys Token (OAS) Markedsinformasjon

Rangering No.1357 Markedsverdi kr 3.52Mkr 3.52M kr 3.52M Volum (24 timer) kr 54.61Kkr 54.61K kr 54.61K Fullt utvannet markedsverdi kr 5.24Mkr 5.24M kr 5.24M Opplagsforsyning 6.72B 6.72B 6.72B Maksimal forsyning 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Total forsyning 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Opplagsforsyning 67.17% Offentlig blokkjede OASYS

Nåværende markedsverdi på Oasys Token er kr 3.52M, med et 24-timers handelsvolum på kr 54.61K. Den sirkulerende forsyningen på OAS er 6.72B, med en total tilgang på 10000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er kr 5.24M.