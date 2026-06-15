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Sanntidspris for Oasys Token er i dag 0.0005243 NOK.OAS markedsverdien er 3,522,100.8371275235418 NOK. Spor sanntids OAS til NOK prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer i Norge!Sanntidspris for Oasys Token er i dag 0.0005243 NOK.OAS markedsverdien er 3,522,100.8371275235418 NOK. Spor sanntids OAS til NOK prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer i Norge!

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Oasys Token Pris(OAS)

1 OAS til NOK livepris:

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1D
NOK
Oasys Token (OAS) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2026-06-15 08:35:15 (UTC+8)

Oasys Token pris i dag

Sanntids Oasys Token (OAS) pris i dag er kr 0.0005243, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende OAS til NOK konverteringssats er kr 0.0005243 per OAS.

Oasys Token rangerer for tiden som #1357 etter markedsverdi på kr 3.52M, med en sirkulerende forsyning på 6.72B OAS. I løpet av de siste 24 timene OAS har den blitt handlet mellom kr 0.000516(laveste) og kr 0.000544 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på kr 1.366793087422625178, mens tidenes laveste notering var kr 0.0030142682749329792.

Kortsiktig har OAS beveget seg -0.04% i løpet av den siste timen og -4.64% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet kr 54.61K.

Oasys Token (OAS) Markedsinformasjon

No.1357

kr 3.52M
kr 3.52Mkr 3.52M

kr 54.61K
kr 54.61Kkr 54.61K

kr 5.24M
kr 5.24Mkr 5.24M

6.72B
6.72B 6.72B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

67.17%

OASYS

Nåværende markedsverdi på Oasys Token er kr 3.52M, med et 24-timers handelsvolum på kr 54.61K. Den sirkulerende forsyningen på OAS er 6.72B, med en total tilgang på 10000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er kr 5.24M.

Oasys Token prishistorikk NOK

24-timers prisendringsintervall:
kr 0.000516
kr 0.000516kr 0.000516
24 timer lav
kr 0.000544
kr 0.000544kr 0.000544
24 timer høy

kr 0.000516
kr 0.000516kr 0.000516

kr 0.000544
kr 0.000544kr 0.000544

kr 1.366793087422625178
kr 1.366793087422625178kr 1.366793087422625178

kr 0.0030142682749329792
kr 0.0030142682749329792kr 0.0030142682749329792

-0.04%

--

-4.64%

-4.64%

Oasys Token (OAS) Prishistorikk NOK

Spor prisendringene Oasys Token for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (NOK)Endring (%)
I dag----
30 dagerkr -0.0001247-19.22%
60 dagerkr +0.0001244+31.10%
90 dagerkr +0.0000983+23.07%
Oasys Token Prisendring i dag

I dag registrerte OAS en endring på -- (--), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Oasys Token 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med kr -0.0001247 (-19.22%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Oasys Token 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så OAS en endring på kr +0.0001244 (+31.10%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Oasys Token 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med kr +0.0000983+23.07% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

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Prisforutsigelse for Oasys Token

Oasys Token (OAS) prisprognose for 2030 (om 4 år)
I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på OAS for 2030 kr -- med en 0.00% vekstrate.
Oasys Token (OAS) Prisforutsigelse for 2040 (om 14 år)

I 2040 kan prisen på Oasys Token potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på kr --.

MEXC-verktøy
For scenarioprognoser i sanntid og en mer personlig analyse kan brukere bruke MEXCs prisforutsigelsesverktøy og AI-markedsinnsikt.
Ansvarsfraskrivelse: Disse scenariene er illustrerende og lærerike, kryptovalutaer er volatile. Gjør dine egne undersøkelser (DYOR) før du tar avgjørelser.
Vil du vite hvilken pris Oasys Token som vil nå i 2026–2027? Besøk vår Prisforutsigelse-side for OAS prisforutsigelser for årene 2026–2027 – ved å klikke på Oasys Token Prisprognose.

Hvordan kjøpe og investere Oasys Token i Norge

Klar til å komme i gang med Oasys Token? Kjøp av OAS er raskt og nybegynnervennlig på MEXC. Du kan begynne å handle umiddelbart når du har gjort ditt første kjøp. For å lære mer, sjekk ut vår fullstendige veiledning om hvordan du kjøper Oasys Token. Nedenfor finner du en rask oversikt i fem trinn som hjelper deg med å starte Oasys Token (OAS) kjøpsreisen din.

Trinn 1

Registrer deg for en konto og fullfør KYC

Først, registrer deg for en konto og fullfør KYC på MEXC. Du kan gjøre det på MEXCs offisielle nettsted eller MEXC-appen ved å bruke ditt telefonnummer eller e-postadresse.
Trinn 2

Legg til USDT, USDC eller USDE i lommeboken din

USDT, USDC og USDE kan handles på MEXC. Du kan kjøpe USDT, USDC og USDE via bankoverføring, OTC eller P2P-handel.
Trinn 3

Gå til siden for spothandel

På MEXC-nettstedet klikker du på Spot i topplinjen og søker etter dine foretrukne tokens.
Trinn 4

Velg dine tokens

Med over -- tokens tilgjengelig, kan du enkelt kjøpe Bitcoin, Ethereum og populære tokens.
Trinn 5

Fullfør kjøpet ditt

Skriv inn antall tokens eller tilsvarende i din lokale valuta. Klikk på Kjøp, så vil Oasys Token umiddelbart bli kreditert lommeboken din.
Hvordan kjøpe Oasys Token (OAS) Guide

Hva kan du gjøre med Oasys Token

Å eie Oasys Token lar deg åpne flere dører når det gjelder å bare kjøpe og holde. Du kan handle BTC på tvers av hundrevis av markeder, tjene passive belønninger gjennom fleksible staking- og spareprodukter, eller utnytte profesjonelle handelsverktøy for å øke aktivaene dine. Enten du er nybegynner eller profesjonell, erfaren investor, gjør MEXC det enkelt å maksimere kryptopotensialet ditt. Nedenfor er de fire beste måtene du kan få mest mulig ut av Bitcoin-tokenene dine

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Å kjøpe Oasys Token (OAS) på MEXC gir deg mer valuta for pengene. Som en av kryptoplattformene med lavest gebyr på markedet, hjelper MEXC deg med å redusere kostnader fra din aller første handel.

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Hva er Oasys Token (OAS)

Oasys blockchain is an EVM-compatible public blockchain optimized for gaming, with partnership of famous gaming studios including Square Enix, NetMarble. OAS is the native token of Oasys blockchain.

Oasys Token Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Oasys Token, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Oasys Token nettside
Blokker Explorer

Kategori :

Gaming (GameFi)Gaming BlockchainsLayer 1 (L1)

Folk spør også: Andre spørsmål om Oasys Token

Siden sist oppdatert: 2026-06-15 08:35:15 (UTC+8)

Oasys Token (OAS) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
02-11 14:20:00Bransjeoppdateringer
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21On-chain Data
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Bransjeoppdateringer
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Bransjeoppdateringer
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Bransjeoppdateringer
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Bransjeoppdateringer
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Utforsk mer om Oasys Token

OAS USDT (futures-handel)

Gå long eller short på OAS med belåning. Utforsk OAS USDT-futureshandel på MEXC og dra nytte av markedssvingninger.

Handle Oasys Token (OAS) markeder på MEXC

Utforsk spot- og futuresmarkeder, se Oasys Token sanntidspris, volum og handle direkte.

Par
Pris
24h endring
24h volum
OAS/USDT
kr0.004974156
kr0.004974156kr0.004974156
0.00%
0.00% (USDT)

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Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

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1 OAS = 0.004970364 NOK