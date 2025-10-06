NVIDIA xStock pris i dag

Sanntids NVIDIA xStock (NVDAX) pris i dag er $ 180.6, med en 0.25% endring de siste 24 timene. Nåværende NVDAX til USD konverteringssats er $ 180.6 per NVDAX.

NVIDIA xStock rangerer for tiden som #731 etter markedsverdi på $ 20.76M, med en sirkulerende forsyning på 114.95K NVDAX. I løpet av de siste 24 timene NVDAX har den blitt handlet mellom $ 179.97(laveste) og $ 182.11 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 211.55444406079573, mens tidenes laveste notering var $ 150.17117069595338.

Kortsiktig har NVDAX beveget seg +0.08% i løpet av den siste timen og -5.70% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 57.73K.

NVIDIA xStock (NVDAX) Markedsinformasjon

