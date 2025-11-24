NVIDIA xStock (NVDAX)-prisforutsigelse (USD)

Få NVIDIA xStock prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye NVDAX vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på NVIDIA xStock % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $180.89 $180.89 $180.89 +0.51% USD Faktisk Prediksjon NVIDIA xStock-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) NVIDIA xStock (NVDAX) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan NVIDIA xStock potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 180.89 i 2025. NVIDIA xStock (NVDAX) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan NVIDIA xStock potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 189.9344 i 2026. NVIDIA xStock (NVDAX) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på NVDAX for 2027 $ 199.4312 med en 10.25% vekstrate. NVIDIA xStock (NVDAX) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på NVDAX for 2028 $ 209.4027 med en 15.76% vekstrate. NVIDIA xStock (NVDAX) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på NVDAX for 2029 $ 219.8729 med en 21.55% vekstrate. NVIDIA xStock (NVDAX) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på NVDAX for 2030 $ 230.8665 med en 27.63% vekstrate. NVIDIA xStock (NVDAX) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på NVIDIA xStock potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 376.0573. NVIDIA xStock (NVDAX) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på NVIDIA xStock potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 612.5577. År Pris Vekst 2025 $ 180.89 0.00%

2026 $ 189.9344 5.00%

2027 $ 199.4312 10.25%

2028 $ 209.4027 15.76%

2029 $ 219.8729 21.55%

2030 $ 230.8665 27.63%

2031 $ 242.4099 34.01%

2032 $ 254.5303 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 267.2569 47.75%

2034 $ 280.6197 55.13%

2035 $ 294.6507 62.89%

2036 $ 309.3832 71.03%

2037 $ 324.8524 79.59%

2038 $ 341.0950 88.56%

2039 $ 358.1498 97.99%

2040 $ 376.0573 107.89% Vis mer Kortsiktig NVIDIA xStock-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst November 24, 2025(I dag) $ 180.89 0.00%

November 25, 2025(I morgen) $ 180.9147 0.01%

December 1, 2025(Denne uken) $ 181.0634 0.10%

December 24, 2025(30 dager) $ 181.6333 0.41% NVIDIA xStock (NVDAX) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for NVDAX November 24, 2025(I dag) er $180.89 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. NVIDIA xStock (NVDAX) Prisforutsigelse i morgen For November 25, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for NVDAX, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $180.9147 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. NVIDIA xStock (NVDAX) Prisforutsigelse denne uken December 1, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for NVDAX, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $181.0634 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. NVIDIA xStock (NVDAX) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for NVDAX $181.6333 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende NVIDIA xStock prisstatistikk Gjeldende pris $ 180.89$ 180.89 $ 180.89 Prisendring (24 t) +0.51% Markedsverdi $ 20.79M$ 20.79M $ 20.79M Opplagsforsyning 114.95K 114.95K 114.95K Volum (24 timer) $ 57.41K$ 57.41K $ 57.41K Volum (24 timer) -- Den siste NVDAX-prisen er $ 180.89. Den har en 24-timers endring på +0.51%, med et 24-timers handelsvolum på $ 57.41K. Videre har NVDAX en sirkulerende forsyning på 114.95K og total markedsverdi på $ 20.79M. Se NVDAX livepris

NVIDIA xStock Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for NVIDIA xStock direktepris, er gjeldende pris for NVIDIA xStock 180.89USD. Den sirkulerende forsyningen av NVIDIA xStock(NVDAX) er 0.00 NVDAX , som gir den en markedsverdi på $20.79M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.00% $ 0.449999 $ 182.11 $ 179.79

7 dager -0.05% $ -11.0100 $ 205.67 $ 173.68

30 dager -0.02% $ -5.3700 $ 212.22 $ 173.68 24-timers ytelse De siste 24 timene har NVIDIA xStock vist en prisbevegelse på $0.449999 , noe som gjenspeiler en 0.00% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har NVIDIA xStock handlet på en topp på $205.67 og en bunn på $173.68 . Det så en prisendring på -0.05% . Denne nylige trenden viser potensialet til NVDAX for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har NVIDIA xStock opplevd en -0.02% endring, som gjenspeiler omtrent $-5.3700 av dens verdi. Dette indikerer at NVDAX kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette NVIDIA xStock prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full NVDAX prishistorikk

Hvordan fungerer NVIDIA xStock (NVDAX) prisforutsigelsesmodul? NVIDIA xStock-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for NVDAX basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for NVIDIA xStock det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for NVDAX, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til NVIDIA xStock. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til NVDAX. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til NVDAX for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til NVIDIA xStock.

Hvorfor er NVDAX-prisforutsigelse viktig?

NVDAX-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

