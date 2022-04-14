NuNet (NTX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i NuNet (NTX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

NuNet (NTX) Informasjon NuNet is the second project to spin-off from SingularityNET and the first project to launch from the SingularityDAO Launchpad. Offisiell nettside: https://nunet.io Teknisk dokument: https://nunet-io.github.io/public/NuNet_Whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xf0d33beda4d734c72684b5f9abbebf715d0a7935 Kjøp NTX nå!

NuNet (NTX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for NuNet (NTX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 5.92M $ 5.92M $ 5.92M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 504.08M $ 504.08M $ 504.08M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 11.75M $ 11.75M $ 11.75M All-time high: $ 0.17988 $ 0.17988 $ 0.17988 All-Time Low: $ 0.008142166051300106 $ 0.008142166051300106 $ 0.008142166051300106 Nåværende pris: $ 0.01175 $ 0.01175 $ 0.01175 Lær mer om NuNet (NTX) pris

NuNet (NTX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak NuNet (NTX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NTX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NTX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NTXs tokenomics, kan du utforske NTX tokenets livepris!

NuNet (NTX) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til NTX hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for NTX nå!

NTX prisforutsigelse Vil du vite hvor NTX kan være på vei? Vår NTX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se NTX tokenets prisforutsigelse nå!

