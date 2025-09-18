Hva er NuNet (NTX)

NuNet is the second project to spin-off from SingularityNET and the first project to launch from the SingularityDAO Launchpad.

NuNet er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere NuNet investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk NTX Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om NuNet på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din NuNet kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

NuNet Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil NuNet (NTX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine NuNet (NTX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for NuNet.

Sjekk NuNetprisprognosen nå!

NuNet (NTX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak NuNet (NTX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NTX tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe NuNet (NTX)

Leter du etter hvordan du kjøperNuNet? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe NuNet på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

NTX til lokale valutaer

Prøv konverting

NuNet Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av NuNet, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om NuNet Hvor mye er NuNet (NTX) verdt i dag? Live NTX prisen i USD er 0.01175 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende NTX-til-USD-pris? $ 0.01175 . Sjekk ut Den nåværende prisen på NTX til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for NuNet? Markedsverdien for NTX er $ 5.92M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av NTX? Den sirkulerende forsyningen av NTX er 504.08M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNTX ? NTX oppnådde en ATH-pris på 0.2398202318478 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på NTX? NTX så en ATL-pris på 0.008142166051300106 USD . Hva er handelsvolumet til NTX? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NTX er $ 4.14K USD . Vil NTX gå høyere i år? NTX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NTX prisprognosen for en mer grundig analyse.

NuNet (NTX) Viktige bransjeoppdateringer

