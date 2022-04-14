NPC Solana (NPCS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i NPC Solana (NPCS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

NPC Solana (NPCS) Informasjon Non-Playable Coin Solana is one of the hottest new memecoins on the market, backed by one of the more recognised memes worldwide - Wojak. It is a coin that brings light to every memecoin lover's life, through carefully thought out, and humorous memes & animations. Offisiell nettside: https://www.solananpc.com Blokkutforsker: https://solscan.io/token/5ToDNkiBAK6k697RRyngTburU7yZNFZFx7jzsD1Uc7pK Kjøp NPCS nå!

NPC Solana (NPCS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for NPC Solana (NPCS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.05M $ 3.05M $ 3.05M Total forsyning: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Sirkulerende forsyning: $ 969.71M $ 969.71M $ 969.71M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.14M $ 3.14M $ 3.14M All-time high: $ 0.042 $ 0.042 $ 0.042 All-Time Low: $ 0.002680759320327571 $ 0.002680759320327571 $ 0.002680759320327571 Nåværende pris: $ 0.003142 $ 0.003142 $ 0.003142 Lær mer om NPC Solana (NPCS) pris

NPC Solana (NPCS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak NPC Solana (NPCS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NPCS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NPCS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NPCSs tokenomics, kan du utforske NPCS tokenets livepris!

Hvordan kjøpe NPCS Interessert i å legge til NPC Solana (NPCS) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe NPCS, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper NPCS på MEXC nå!

NPC Solana (NPCS) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til NPCS hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for NPCS nå!

NPCS prisforutsigelse Vil du vite hvor NPCS kan være på vei? Vår NPCS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se NPCS tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!