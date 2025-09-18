Dagens NPC Solana livepris er 0.003275 USD. Spor prisoppdateringer for NPCS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NPCS pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens NPC Solana livepris er 0.003275 USD. Spor prisoppdateringer for NPCS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NPCS pristrenden enkelt hos MEXC nå.

NPC Solana Logo

NPC Solana Pris(NPCS)

1 NPCS til USD livepris:

$0.003275
$0.003275
-0.09%1D
USD
NPC Solana (NPCS) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:41:16 (UTC+8)

NPC Solana (NPCS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.003254
$ 0.003254
24 timer lav
$ 0.00354
$ 0.00354
24 timer høy

$ 0.003254
$ 0.003254

$ 0.00354
$ 0.00354

$ 0.039471595460778795
$ 0.039471595460778795

$ 0.002680759320327571
$ 0.002680759320327571

0.00%

-0.09%

+1.77%

+1.77%

NPC Solana (NPCS) sanntidsprisen er $ 0.003275. I løpet av de siste 24 timene har NPCS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.003254 og et toppnivå på $ 0.00354, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NPCS er $ 0.039471595460778795, mens den rekordlave prisen er $ 0.002680759320327571.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NPCS endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, -0.09% over 24 timer og +1.77% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

NPC Solana (NPCS) Markedsinformasjon

No.1671

$ 3.18M
$ 3.18M

$ 52.31K
$ 52.31K

$ 3.27M
$ 3.27M

969.71M
969.71M

999,991,308.8
999,991,308.8

999,991,308.8
999,991,308.8

96.97%

SOL

Nåværende markedsverdi på NPC Solana er $ 3.18M, med et 24-timers handelsvolum på $ 52.31K. Den sirkulerende forsyningen på NPCS er 969.71M, med en total tilgang på 999991308.8. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.27M.

NPC Solana (NPCS) Prishistorikk USD

Spor prisendringene NPC Solana for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00000295-0.09%
30 dager$ +0.000205+6.67%
60 dager$ -0.001193-26.71%
90 dager$ -0.000587-15.20%
NPC Solana Prisendring i dag

I dag registrerte NPCS en endring på $ -0.00000295 (-0.09%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

NPC Solana 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.000205 (+6.67%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

NPC Solana 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så NPCS en endring på $ -0.001193 (-26.71%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

NPC Solana 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.000587-15.20% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for NPC Solana (NPCS)?

Sjekk ut NPC Solana Prishistorikk-siden nå.

Hva er NPC Solana (NPCS)

Non-Playable Coin Solana is one of the hottest new memecoins on the market, backed by one of the more recognised memes worldwide - Wojak. It is a coin that brings light to every memecoin lover's life, through carefully thought out, and humorous memes & animations.

NPC Solana er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere NPC Solana investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk NPCS Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om NPC Solana på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din NPC Solana kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

NPC Solana Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil NPC Solana (NPCS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine NPC Solana (NPCS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for NPC Solana.

Sjekk NPC Solanaprisprognosen nå!

NPC Solana (NPCS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak NPC Solana (NPCS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NPCS tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe NPC Solana (NPCS)

Leter du etter hvordan du kjøperNPC Solana? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe NPC Solana på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

NPCS til lokale valutaer

1 NPC Solana(NPCS) til VND
86.181625
1 NPC Solana(NPCS) til AUD
A$0.00494525
1 NPC Solana(NPCS) til GBP
0.0024235
1 NPC Solana(NPCS) til EUR
0.00278375
1 NPC Solana(NPCS) til USD
$0.003275
1 NPC Solana(NPCS) til MYR
RM0.013755
1 NPC Solana(NPCS) til TRY
0.13548675
1 NPC Solana(NPCS) til JPY
¥0.481425
1 NPC Solana(NPCS) til ARS
ARS$4.830363
1 NPC Solana(NPCS) til RUB
0.2734625
1 NPC Solana(NPCS) til INR
0.28849475
1 NPC Solana(NPCS) til IDR
Rp54.5833115
1 NPC Solana(NPCS) til KRW
4.580415
1 NPC Solana(NPCS) til PHP
0.18690425
1 NPC Solana(NPCS) til EGP
￡E.0.15775675
1 NPC Solana(NPCS) til BRL
R$0.017423
1 NPC Solana(NPCS) til CAD
C$0.00448675
1 NPC Solana(NPCS) til BDT
0.3986985
1 NPC Solana(NPCS) til NGN
4.895339
1 NPC Solana(NPCS) til COP
$12.79296875
1 NPC Solana(NPCS) til ZAR
R.0.056854
1 NPC Solana(NPCS) til UAH
0.135323
1 NPC Solana(NPCS) til TZS
T.Sh.8.106411
1 NPC Solana(NPCS) til VES
Bs0.533825
1 NPC Solana(NPCS) til CLP
$3.127625
1 NPC Solana(NPCS) til PKR
Rs0.929576
1 NPC Solana(NPCS) til KZT
1.77311775
1 NPC Solana(NPCS) til THB
฿0.104276
1 NPC Solana(NPCS) til TWD
NT$0.09900325
1 NPC Solana(NPCS) til AED
د.إ0.01201925
1 NPC Solana(NPCS) til CHF
Fr0.00258725
1 NPC Solana(NPCS) til HKD
HK$0.02544675
1 NPC Solana(NPCS) til AMD
֏1.2533425
1 NPC Solana(NPCS) til MAD
.د.م0.0295405
1 NPC Solana(NPCS) til MXN
$0.06029275
1 NPC Solana(NPCS) til SAR
ريال0.01228125
1 NPC Solana(NPCS) til ETB
Br0.47019175
1 NPC Solana(NPCS) til KES
KSh0.4230645
1 NPC Solana(NPCS) til JOD
د.أ0.002321975
1 NPC Solana(NPCS) til PLN
0.01188825
1 NPC Solana(NPCS) til RON
лв0.014148
1 NPC Solana(NPCS) til SEK
kr0.03081775
1 NPC Solana(NPCS) til BGN
лв0.0054365
1 NPC Solana(NPCS) til HUF
Ft1.0894615
1 NPC Solana(NPCS) til CZK
0.067727
1 NPC Solana(NPCS) til KWD
د.ك0.000998875
1 NPC Solana(NPCS) til ILS
0.01090575
1 NPC Solana(NPCS) til BOB
Bs0.02263025
1 NPC Solana(NPCS) til AZN
0.0055675
1 NPC Solana(NPCS) til TJS
SM0.030654
1 NPC Solana(NPCS) til GEL
0.0088425
1 NPC Solana(NPCS) til AOA
Kz2.98539175
1 NPC Solana(NPCS) til BHD
.د.ب0.001234675
1 NPC Solana(NPCS) til BMD
$0.003275
1 NPC Solana(NPCS) til DKK
kr0.02079625
1 NPC Solana(NPCS) til HNL
L0.08583775
1 NPC Solana(NPCS) til MUR
0.1484885
1 NPC Solana(NPCS) til NAD
$0.05682125
1 NPC Solana(NPCS) til NOK
kr0.03258625
1 NPC Solana(NPCS) til NZD
$0.0055675
1 NPC Solana(NPCS) til PAB
B/.0.003275
1 NPC Solana(NPCS) til PGK
K0.0136895
1 NPC Solana(NPCS) til QAR
ر.ق0.01188825
1 NPC Solana(NPCS) til RSD
дин.0.3267795
1 NPC Solana(NPCS) til UZS
soʻm40.43206925
1 NPC Solana(NPCS) til ALL
L0.2700565
1 NPC Solana(NPCS) til ANG
ƒ0.00586225
1 NPC Solana(NPCS) til AWG
ƒ0.005895
1 NPC Solana(NPCS) til BBD
$0.00655
1 NPC Solana(NPCS) til BAM
KM0.0054365
1 NPC Solana(NPCS) til BIF
Fr9.775875
1 NPC Solana(NPCS) til BND
$0.004192
1 NPC Solana(NPCS) til BSD
$0.003275
1 NPC Solana(NPCS) til JMD
$0.52534275
1 NPC Solana(NPCS) til KHR
13.1525965
1 NPC Solana(NPCS) til KMF
Fr1.36895
1 NPC Solana(NPCS) til LAK
71.19565075
1 NPC Solana(NPCS) til LKR
Rs0.990622
1 NPC Solana(NPCS) til MDL
L0.0540375
1 NPC Solana(NPCS) til MGA
Ar14.49112175
1 NPC Solana(NPCS) til MOP
P0.02623275
1 NPC Solana(NPCS) til MVR
0.0501075
1 NPC Solana(NPCS) til MWK
MK5.68576025
1 NPC Solana(NPCS) til MZN
MT0.2092725
1 NPC Solana(NPCS) til NPR
Rs0.461513
1 NPC Solana(NPCS) til PYG
23.39005
1 NPC Solana(NPCS) til RWF
Fr4.745475
1 NPC Solana(NPCS) til SBD
$0.026855
1 NPC Solana(NPCS) til SCR
0.0498455
1 NPC Solana(NPCS) til SRD
$0.12474475
1 NPC Solana(NPCS) til SVC
$0.02865625
1 NPC Solana(NPCS) til SZL
L0.05682125
1 NPC Solana(NPCS) til TMT
m0.0114625
1 NPC Solana(NPCS) til TND
د.ت0.00953025
1 NPC Solana(NPCS) til TTD
$0.02217175
1 NPC Solana(NPCS) til UGX
Sh11.4887
1 NPC Solana(NPCS) til XAF
Fr1.82745
1 NPC Solana(NPCS) til XCD
$0.0088425
1 NPC Solana(NPCS) til XOF
Fr1.82745
1 NPC Solana(NPCS) til XPF
Fr0.330775
1 NPC Solana(NPCS) til BWP
P0.043623
1 NPC Solana(NPCS) til BZD
$0.00658275
1 NPC Solana(NPCS) til CVE
$0.3071295
1 NPC Solana(NPCS) til DJF
Fr0.58295
1 NPC Solana(NPCS) til DOP
$0.2031155
1 NPC Solana(NPCS) til DZD
د.ج0.42427625
1 NPC Solana(NPCS) til FJD
$0.00736875
1 NPC Solana(NPCS) til GNF
Fr28.476125
1 NPC Solana(NPCS) til GTQ
Q0.0250865
1 NPC Solana(NPCS) til GYD
$0.68542475
1 NPC Solana(NPCS) til ISK
kr0.396275

NPC Solana Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av NPC Solana, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell NPC Solana nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om NPC Solana

Hvor mye er NPC Solana (NPCS) verdt i dag?
Live NPCS prisen i USD er 0.003275 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende NPCS-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på NPCS til USD er $ 0.003275. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for NPC Solana?
Markedsverdien for NPCS er $ 3.18M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av NPCS?
Den sirkulerende forsyningen av NPCS er 969.71M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNPCS ?
NPCS oppnådde en ATH-pris på 0.039471595460778795 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på NPCS?
NPCS så en ATL-pris på 0.002680759320327571 USD.
Hva er handelsvolumet til NPCS?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NPCS er $ 52.31K USD.
Vil NPCS gå høyere i år?
NPCS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NPCS prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:41:16 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

NPCS-til-USD-kalkulator

Beløp

NPCS
NPCS
USD
USD

1 NPCS = 0.003275 USD

Handle NPCS

NPCSUSDT
$0.003275
$0.003275
-0.12%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker