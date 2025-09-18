Hva er NPC Solana (NPCS)

Non-Playable Coin Solana is one of the hottest new memecoins on the market, backed by one of the more recognised memes worldwide - Wojak. It is a coin that brings light to every memecoin lover's life, through carefully thought out, and humorous memes & animations.

NPC Solana er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere NPC Solana investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk NPCS Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om NPC Solana på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din NPC Solana kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

NPC Solana Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil NPC Solana (NPCS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine NPC Solana (NPCS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for NPC Solana.

Sjekk NPC Solanaprisprognosen nå!

NPC Solana (NPCS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak NPC Solana (NPCS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NPCS tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe NPC Solana (NPCS)

Leter du etter hvordan du kjøperNPC Solana? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe NPC Solana på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

NPCS til lokale valutaer

Prøv konverting

NPC Solana Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av NPC Solana, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om NPC Solana Hvor mye er NPC Solana (NPCS) verdt i dag? Live NPCS prisen i USD er 0.003275 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende NPCS-til-USD-pris? $ 0.003275 . Sjekk ut Den nåværende prisen på NPCS til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for NPC Solana? Markedsverdien for NPCS er $ 3.18M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av NPCS? Den sirkulerende forsyningen av NPCS er 969.71M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNPCS ? NPCS oppnådde en ATH-pris på 0.039471595460778795 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på NPCS? NPCS så en ATL-pris på 0.002680759320327571 USD . Hva er handelsvolumet til NPCS? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NPCS er $ 52.31K USD . Vil NPCS gå høyere i år? NPCS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NPCS prisprognosen for en mer grundig analyse.

NPC Solana (NPCS) Viktige bransjeoppdateringer

