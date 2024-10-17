NPCS

Non-Playable Coin Solana is one of the hottest new memecoins on the market, backed by one of the more recognised memes worldwide - Wojak. It is a coin that brings light to every memecoin lover's life, through carefully thought out, and humorous memes & animations.

NavnNPCS

RangeringNo.1741

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.00%

Opplagsforsyning969,714,773

Maksimal forsyning999,991,308.8

Total forsyning999,991,308.8

Opplagsforsyning0.9697%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.039471595460778795,2024-10-17

Laveste pris0.002460067444636035,2025-09-25

Offentlig blokkjedeSOL

Sektor

Sosiale medier

Ansvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

NPCS/USDT
NPC Solana
Loading...