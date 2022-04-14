Newton Protocol (NEWT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Newton Protocol (NEWT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Newton Protocol (NEWT) Informasjon Newton Protocol is the verifiable automation layer for onchain finance that lets users delegate complex, cross-chain actions to AI agents while retaining cryptographic guarantees that each step respects user guardrails. It combines ERC-4337/EIP-7702 smart accounts for granular delegation, trusted-execution-environment (TEE) attestations, and zero-knowledge proofs (ZKPs) to prove correctness of every off-chain decision. The goal is to turn automation itself into a trust-minimized primitive and unlock agentic finance across multiple blockchains. Offisiell nettside: https://newt.foundation Teknisk dokument: https://blog.newt.foundation/the-litepaper/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xD0eC028a3D21533Fdd200838F39c85B03679285D Kjøp NEWT nå!

Newton Protocol (NEWT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Newton Protocol (NEWT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 52.57M $ 52.57M $ 52.57M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 215.00M $ 215.00M $ 215.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 244.50M $ 244.50M $ 244.50M All-time high: $ 0.845 $ 0.845 $ 0.845 All-Time Low: $ 0.24462498101252764 $ 0.24462498101252764 $ 0.24462498101252764 Nåværende pris: $ 0.2445 $ 0.2445 $ 0.2445 Lær mer om Newton Protocol (NEWT) pris

Newton Protocol (NEWT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Newton Protocol (NEWT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NEWT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NEWT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NEWTs tokenomics, kan du utforske NEWT tokenets livepris!

Newton Protocol (NEWT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til NEWT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for NEWT nå!

NEWT prisforutsigelse Vil du vite hvor NEWT kan være på vei? Vår NEWT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se NEWT tokenets prisforutsigelse nå!

