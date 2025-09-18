Dagens Newton Protocol livepris er 0.2512 USD. Spor prisoppdateringer for NEWT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NEWT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Newton Protocol livepris er 0.2512 USD. Spor prisoppdateringer for NEWT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NEWT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Newton Protocol Pris(NEWT)

1 NEWT til USD livepris:

$0.2512
$0.2512$0.2512
+0.39%1D
USD
Newton Protocol (NEWT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:12:13 (UTC+8)

Newton Protocol (NEWT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.2483
$ 0.2483$ 0.2483
24 timer lav
$ 0.263
$ 0.263$ 0.263
24 timer høy

$ 0.2483
$ 0.2483$ 0.2483

$ 0.263
$ 0.263$ 0.263

$ 0.83373560557428
$ 0.83373560557428$ 0.83373560557428

$ 0.24462498101252764
$ 0.24462498101252764$ 0.24462498101252764

+0.60%

+0.39%

-9.12%

-9.12%

Newton Protocol (NEWT) sanntidsprisen er $ 0.2512. I løpet av de siste 24 timene har NEWT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.2483 og et toppnivå på $ 0.263, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NEWT er $ 0.83373560557428, mens den rekordlave prisen er $ 0.24462498101252764.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NEWT endret seg med +0.60% i løpet av den siste timen, +0.39% over 24 timer og -9.12% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Newton Protocol (NEWT) Markedsinformasjon

No.558

$ 54.01M
$ 54.01M$ 54.01M

$ 1.08M
$ 1.08M$ 1.08M

$ 251.20M
$ 251.20M$ 251.20M

215.00M
215.00M 215.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

21.50%

ETH

Nåværende markedsverdi på Newton Protocol er $ 54.01M, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.08M. Den sirkulerende forsyningen på NEWT er 215.00M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 251.20M.

Newton Protocol (NEWT) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Newton Protocol for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.000976+0.39%
30 dager$ -0.0593-19.10%
60 dager$ -0.0882-25.99%
90 dager$ +0.1512+151.20%
Newton Protocol Prisendring i dag

I dag registrerte NEWT en endring på $ +0.000976 (+0.39%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Newton Protocol 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0593 (-19.10%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Newton Protocol 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så NEWT en endring på $ -0.0882 (-25.99%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Newton Protocol 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.1512+151.20% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Newton Protocol (NEWT)?

Sjekk ut Newton Protocol Prishistorikk-siden nå.

Hva er Newton Protocol (NEWT)

Newton Protocol is the verifiable automation layer for onchain finance that lets users delegate complex, cross-chain actions to AI agents while retaining cryptographic guarantees that each step respects user guardrails. It combines ERC-4337/EIP-7702 smart accounts for granular delegation, trusted-execution-environment (TEE) attestations, and zero-knowledge proofs (ZKPs) to prove correctness of every off-chain decision. The goal is to turn automation itself into a trust-minimized primitive and unlock agentic finance across multiple blockchains.

Newton Protocol er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Newton Protocol investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk NEWT Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Newton Protocol på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Newton Protocol kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Newton Protocol Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Newton Protocol (NEWT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Newton Protocol (NEWT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Newton Protocol.

Sjekk Newton Protocolprisprognosen nå!

Newton Protocol (NEWT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Newton Protocol (NEWT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NEWT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Newton Protocol (NEWT)

Leter du etter hvordan du kjøperNewton Protocol? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Newton Protocol på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

NEWT til lokale valutaer

1 Newton Protocol(NEWT) til VND
6,610.328
1 Newton Protocol(NEWT) til AUD
A$0.379312
1 Newton Protocol(NEWT) til GBP
0.185888
1 Newton Protocol(NEWT) til EUR
0.21352
1 Newton Protocol(NEWT) til USD
$0.2512
1 Newton Protocol(NEWT) til MYR
RM1.05504
1 Newton Protocol(NEWT) til TRY
10.394656
1 Newton Protocol(NEWT) til JPY
¥36.9264
1 Newton Protocol(NEWT) til ARS
ARS$370.499904
1 Newton Protocol(NEWT) til RUB
20.9752
1 Newton Protocol(NEWT) til INR
22.128208
1 Newton Protocol(NEWT) til IDR
Rp4,186.664992
1 Newton Protocol(NEWT) til KRW
350.835968
1 Newton Protocol(NEWT) til PHP
14.333472
1 Newton Protocol(NEWT) til EGP
￡E.12.097792
1 Newton Protocol(NEWT) til BRL
R$1.333872
1 Newton Protocol(NEWT) til CAD
C$0.344144
1 Newton Protocol(NEWT) til BDT
30.581088
1 Newton Protocol(NEWT) til NGN
375.483712
1 Newton Protocol(NEWT) til COP
$981.25
1 Newton Protocol(NEWT) til ZAR
R.4.350784
1 Newton Protocol(NEWT) til UAH
10.379584
1 Newton Protocol(NEWT) til TZS
T.Sh.621.780288
1 Newton Protocol(NEWT) til VES
Bs40.9456
1 Newton Protocol(NEWT) til CLP
$239.896
1 Newton Protocol(NEWT) til PKR
Rs71.300608
1 Newton Protocol(NEWT) til KZT
136.002192
1 Newton Protocol(NEWT) til THB
฿7.990672
1 Newton Protocol(NEWT) til TWD
NT$7.593776
1 Newton Protocol(NEWT) til AED
د.إ0.921904
1 Newton Protocol(NEWT) til CHF
Fr0.198448
1 Newton Protocol(NEWT) til HKD
HK$1.951824
1 Newton Protocol(NEWT) til AMD
֏96.13424
1 Newton Protocol(NEWT) til MAD
.د.م2.265824
1 Newton Protocol(NEWT) til MXN
$4.619568
1 Newton Protocol(NEWT) til SAR
ريال0.942
1 Newton Protocol(NEWT) til ETB
Br36.064784
1 Newton Protocol(NEWT) til KES
KSh32.450016
1 Newton Protocol(NEWT) til JOD
د.أ0.1781008
1 Newton Protocol(NEWT) til PLN
0.909344
1 Newton Protocol(NEWT) til RON
лв1.082672
1 Newton Protocol(NEWT) til SEK
kr2.363792
1 Newton Protocol(NEWT) til BGN
лв0.416992
1 Newton Protocol(NEWT) til HUF
Ft83.453664
1 Newton Protocol(NEWT) til CZK
5.192304
1 Newton Protocol(NEWT) til KWD
د.ك0.076616
1 Newton Protocol(NEWT) til ILS
0.836496
1 Newton Protocol(NEWT) til BOB
Bs1.735792
1 Newton Protocol(NEWT) til AZN
0.42704
1 Newton Protocol(NEWT) til TJS
SM2.351232
1 Newton Protocol(NEWT) til GEL
0.67824
1 Newton Protocol(NEWT) til AOA
Kz228.986384
1 Newton Protocol(NEWT) til BHD
.د.ب0.0947024
1 Newton Protocol(NEWT) til BMD
$0.2512
1 Newton Protocol(NEWT) til DKK
kr1.59512
1 Newton Protocol(NEWT) til HNL
L6.583952
1 Newton Protocol(NEWT) til MUR
11.389408
1 Newton Protocol(NEWT) til NAD
$4.35832
1 Newton Protocol(NEWT) til NOK
kr2.496928
1 Newton Protocol(NEWT) til NZD
$0.42704
1 Newton Protocol(NEWT) til PAB
B/.0.2512
1 Newton Protocol(NEWT) til PGK
K1.050016
1 Newton Protocol(NEWT) til QAR
ر.ق0.911856
1 Newton Protocol(NEWT) til RSD
дин.25.054688
1 Newton Protocol(NEWT) til UZS
soʻm3,101.232304
1 Newton Protocol(NEWT) til ALL
L20.713952
1 Newton Protocol(NEWT) til ANG
ƒ0.449648
1 Newton Protocol(NEWT) til AWG
ƒ0.45216
1 Newton Protocol(NEWT) til BBD
$0.5024
1 Newton Protocol(NEWT) til BAM
KM0.416992
1 Newton Protocol(NEWT) til BIF
Fr749.832
1 Newton Protocol(NEWT) til BND
$0.321536
1 Newton Protocol(NEWT) til BSD
$0.2512
1 Newton Protocol(NEWT) til JMD
$40.294992
1 Newton Protocol(NEWT) til KHR
1,008.834272
1 Newton Protocol(NEWT) til KMF
Fr105.0016
1 Newton Protocol(NEWT) til LAK
5,460.869456
1 Newton Protocol(NEWT) til LKR
Rs75.982976
1 Newton Protocol(NEWT) til MDL
L4.1448
1 Newton Protocol(NEWT) til MGA
Ar1,111.502224
1 Newton Protocol(NEWT) til MOP
P2.012112
1 Newton Protocol(NEWT) til MVR
3.84336
1 Newton Protocol(NEWT) til MWK
MK436.110832
1 Newton Protocol(NEWT) til MZN
MT16.05168
1 Newton Protocol(NEWT) til NPR
Rs35.399104
1 Newton Protocol(NEWT) til PYG
1,794.0704
1 Newton Protocol(NEWT) til RWF
Fr363.9888
1 Newton Protocol(NEWT) til SBD
$2.05984
1 Newton Protocol(NEWT) til SCR
3.599696
1 Newton Protocol(NEWT) til SRD
$9.568208
1 Newton Protocol(NEWT) til SVC
$2.198
1 Newton Protocol(NEWT) til SZL
L4.35832
1 Newton Protocol(NEWT) til TMT
m0.8792
1 Newton Protocol(NEWT) til TND
د.ت0.730992
1 Newton Protocol(NEWT) til TTD
$1.700624
1 Newton Protocol(NEWT) til UGX
Sh881.2096
1 Newton Protocol(NEWT) til XAF
Fr140.1696
1 Newton Protocol(NEWT) til XCD
$0.67824
1 Newton Protocol(NEWT) til XOF
Fr140.1696
1 Newton Protocol(NEWT) til XPF
Fr25.3712
1 Newton Protocol(NEWT) til BWP
P3.345984
1 Newton Protocol(NEWT) til BZD
$0.504912
1 Newton Protocol(NEWT) til CVE
$23.557536
1 Newton Protocol(NEWT) til DJF
Fr44.4624
1 Newton Protocol(NEWT) til DOP
$15.579424
1 Newton Protocol(NEWT) til DZD
د.ج32.545472
1 Newton Protocol(NEWT) til FJD
$0.5652
1 Newton Protocol(NEWT) til GNF
Fr2,184.184
1 Newton Protocol(NEWT) til GTQ
Q1.924192
1 Newton Protocol(NEWT) til GYD
$52.573648
1 Newton Protocol(NEWT) til ISK
kr30.3952

Folk spør også: Andre spørsmål om Newton Protocol

Hvor mye er Newton Protocol (NEWT) verdt i dag?
Live NEWT prisen i USD er 0.2512 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende NEWT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på NEWT til USD er $ 0.2512. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Newton Protocol?
Markedsverdien for NEWT er $ 54.01M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av NEWT?
Den sirkulerende forsyningen av NEWT er 215.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNEWT ?
NEWT oppnådde en ATH-pris på 0.83373560557428 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på NEWT?
NEWT så en ATL-pris på 0.24462498101252764 USD.
Hva er handelsvolumet til NEWT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NEWT er $ 1.08M USD.
Vil NEWT gå høyere i år?
NEWT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NEWT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:12:13 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

