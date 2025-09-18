Hva er Newton Protocol (NEWT)

Newton Protocol is the verifiable automation layer for onchain finance that lets users delegate complex, cross-chain actions to AI agents while retaining cryptographic guarantees that each step respects user guardrails. It combines ERC-4337/EIP-7702 smart accounts for granular delegation, trusted-execution-environment (TEE) attestations, and zero-knowledge proofs (ZKPs) to prove correctness of every off-chain decision. The goal is to turn automation itself into a trust-minimized primitive and unlock agentic finance across multiple blockchains.

Folk spør også: Andre spørsmål om Newton Protocol Hvor mye er Newton Protocol (NEWT) verdt i dag? Live NEWT prisen i USD er 0.2512 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende NEWT-til-USD-pris? $ 0.2512 . Sjekk ut Den nåværende prisen på NEWT til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Newton Protocol? Markedsverdien for NEWT er $ 54.01M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av NEWT? Den sirkulerende forsyningen av NEWT er 215.00M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNEWT ? NEWT oppnådde en ATH-pris på 0.83373560557428 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på NEWT? NEWT så en ATL-pris på 0.24462498101252764 USD . Hva er handelsvolumet til NEWT? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NEWT er $ 1.08M USD . Vil NEWT gå høyere i år? NEWT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NEWT prisprognosen for en mer grundig analyse.

Newton Protocol (NEWT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

