NEO (NEO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i NEO (NEO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

NEO (NEO) Informasjon NEO is a non-profit community-based blockchain project that utilizes blockchain technology and digital identity to digitize assets, to automate the management of digital assets using smart contracts, and to realize a smart economy with a distributed network. Offisiell nettside: https://neo.org/ Teknisk dokument: https://docs.neo.org/docs/en-us/index.html Blokkutforsker: https://dora.coz.io/ Kjøp NEO nå!

NEO (NEO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for NEO (NEO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 441.71M $ 441.71M $ 441.71M Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 70.54M $ 70.54M $ 70.54M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 626.20M $ 626.20M $ 626.20M All-time high: $ 140.7054 $ 140.7054 $ 140.7054 All-Time Low: $ 0.07228679955005646 $ 0.07228679955005646 $ 0.07228679955005646 Nåværende pris: $ 6.262 $ 6.262 $ 6.262 Lær mer om NEO (NEO) pris

NEO (NEO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak NEO (NEO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NEO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NEO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NEOs tokenomics, kan du utforske NEO tokenets livepris!

Hvordan kjøpe NEO Interessert i å legge til NEO (NEO) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe NEO, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper NEO på MEXC nå!

NEO (NEO) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til NEO hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for NEO nå!

NEO prisforutsigelse Vil du vite hvor NEO kan være på vei? Vår NEO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se NEO tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!