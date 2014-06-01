Hva er NEO (NEO)

NEO is a non-profit community-based blockchain project that utilizes blockchain technology and digital identity to digitize assets, to automate the management of digital assets using smart contracts, and to realize a smart economy with a distributed network.

NEO (NEO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak NEO (NEO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NEO tokenets omfattende tokenomics nå!

NEO Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av NEO, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om NEO Hvor mye er NEO (NEO) verdt i dag? Live NEO prisen i USD er 6.617 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende NEO-til-USD-pris? $ 6.617 . Sjekk ut Den nåværende prisen på NEO til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for NEO? Markedsverdien for NEO er $ 466.76M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av NEO? Den sirkulerende forsyningen av NEO er 70.54M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNEO ? NEO oppnådde en ATH-pris på 196.85299682617188 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på NEO? NEO så en ATL-pris på 0.07228679955005646 USD . Hva er handelsvolumet til NEO? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NEO er $ 1.83M USD . Vil NEO gå høyere i år? NEO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NEO prisprognosen for en mer grundig analyse.

