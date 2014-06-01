Dagens NEO livepris er 6.617 USD. Spor prisoppdateringer for NEO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NEO pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens NEO livepris er 6.617 USD. Spor prisoppdateringer for NEO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NEO pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:26:04 (UTC+8)

NEO (NEO) Prisinformasjon (USD)

NEO (NEO) sanntidsprisen er $ 6.617. I løpet av de siste 24 timene har NEO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 6.592 og et toppnivå på $ 6.88, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NEO er $ 196.85299682617188, mens den rekordlave prisen er $ 0.07228679955005646.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NEO endret seg med -0.13% i løpet av den siste timen, -0.60% over 24 timer og -2.22% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Nåværende markedsverdi på NEO er $ 466.76M, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.83M. Den sirkulerende forsyningen på NEO er 70.54M, med en total tilgang på 100000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 661.70M.

NEO (NEO) Prishistorikk USD

Spor prisendringene NEO for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

I dag registrerte NEO en endring på $ -0.03994 (-0.60%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

NEO 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.34 (+5.41%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

NEO 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så NEO en endring på $ -0.813 (-10.95%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

NEO 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +1.484+28.91% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for NEO (NEO)?

Sjekk ut NEO Prishistorikk-siden nå.

Hva er NEO (NEO)

NEO is a non-profit community-based blockchain project that utilizes blockchain technology and digital identity to digitize assets, to automate the management of digital assets using smart contracts, and to realize a smart economy with a distributed network.

NEO er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere NEO investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk NEO Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om NEO på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din NEO kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

NEO Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil NEO (NEO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine NEO (NEO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for NEO.

Sjekk NEOprisprognosen nå!

NEO (NEO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak NEO (NEO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NEO tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe NEO (NEO)

Leter du etter hvordan du kjøperNEO? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe NEO på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

NEO til lokale valutaer

NEO Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av NEO, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell NEO nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om NEO

Hvor mye er NEO (NEO) verdt i dag?
Live NEO prisen i USD er 6.617 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende NEO-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på NEO til USD er $ 6.617. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for NEO?
Markedsverdien for NEO er $ 466.76M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av NEO?
Den sirkulerende forsyningen av NEO er 70.54M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNEO ?
NEO oppnådde en ATH-pris på 196.85299682617188 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på NEO?
NEO så en ATL-pris på 0.07228679955005646 USD.
Hva er handelsvolumet til NEO?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NEO er $ 1.83M USD.
Vil NEO gå høyere i år?
NEO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NEO prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:26:04 (UTC+8)

