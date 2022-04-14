RavenCoin (RVN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i RavenCoin (RVN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

RavenCoin (RVN) Informasjon Ravencoin is a protocol based on a fork of the Bitcoin code which adds features specifically focused on allowing tokens to be issued on the Ravencoin blockchain. These tokens can have whatever properties the issue of the token decides - so they can be limited in quantity, named and be issued as securities or as collectibles. Offisiell nettside: https://ravencoin.org/ Teknisk dokument: https://ravencoin.org/whitepaper/ Blokkutforsker: https://ravencoin.network/ Kjøp RVN nå!

RavenCoin (RVN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for RavenCoin (RVN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 200.56M $ 200.56M $ 200.56M Total forsyning: $ 15.61B $ 15.61B $ 15.61B Sirkulerende forsyning: $ 15.61B $ 15.61B $ 15.61B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 269.85M $ 269.85M $ 269.85M All-time high: $ 0.289 $ 0.289 $ 0.289 All-Time Low: $ 0.00879405250642 $ 0.00879405250642 $ 0.00879405250642 Nåværende pris: $ 0.01285 $ 0.01285 $ 0.01285 Lær mer om RavenCoin (RVN) pris

RavenCoin (RVN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak RavenCoin (RVN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RVN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RVN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RVNs tokenomics, kan du utforske RVN tokenets livepris!

Hvordan kjøpe RVN Interessert i å legge til RavenCoin (RVN) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe RVN, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper RVN på MEXC nå!

RavenCoin (RVN) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til RVN hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for RVN nå!

RVN prisforutsigelse Vil du vite hvor RVN kan være på vei? Vår RVN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se RVN tokenets prisforutsigelse nå!

