Node Pay (NC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Node Pay (NC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Node Pay (NC) Informasjon Nodepay is an AI infrastructure platform specializing in real time data retrieval and reinforcement learning to optimize inference.Nodepay allows everyday users to provide unused internet bandwidth to power its network. Offisiell nettside: https://www.nodepay.ai/ Teknisk dokument: https://docs.nodepay.ai/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/B89Hd5Juz7JP2dxCZXFJWk4tMTcbw7feDhuWGb3kq5qE Kjøp NC nå!

Node Pay (NC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Node Pay (NC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.45M $ 3.45M $ 3.45M Total forsyning: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Sirkulerende forsyning: $ 177.47M $ 177.47M $ 177.47M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 19.43M $ 19.43M $ 19.43M All-time high: $ 0.375 $ 0.375 $ 0.375 All-Time Low: $ 0.017991677025894173 $ 0.017991677025894173 $ 0.017991677025894173 Nåværende pris: $ 0.01943 $ 0.01943 $ 0.01943 Lær mer om Node Pay (NC) pris

Node Pay (NC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Node Pay (NC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NCs tokenomics, kan du utforske NC tokenets livepris!

Hvordan kjøpe NC Interessert i å legge til Node Pay (NC) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe NC, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper NC på MEXC nå!

Node Pay (NC) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til NC hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for NC nå!

NC prisforutsigelse Vil du vite hvor NC kan være på vei? Vår NC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se NC tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!