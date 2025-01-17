NC

Nodepay is an AI infrastructure platform specializing in real time data retrieval and reinforcement learning to optimize inference.Nodepay allows everyday users to provide unused internet bandwidth to power its network.

NC

RangeringNo.1697

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)1.24%

Opplagsforsyning177,472,445

Maksimal forsyning1,000,000,000

Total forsyning999,995,169.1402713

Opplagsforsyning0.1774%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.4781783640298408,2025-01-17

Laveste pris0.015965339688106536,2025-09-28

Offentlig blokkjedeSOL

Nodepay is an AI infrastructure platform specializing in real time data retrieval and reinforcement learning to optimize inference.Nodepay allows everyday users to provide unused internet bandwidth to power its network.

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

