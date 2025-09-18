Dagens Node Pay livepris er 0.01936 USD. Spor prisoppdateringer for NC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NC pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Node Pay livepris er 0.01936 USD. Spor prisoppdateringer for NC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NC pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Node Pay Logo

Node Pay Pris(NC)

1 NC til USD livepris:

$0.01936$0.01936
+0.41%1D
USD
Node Pay (NC) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:38:44 (UTC+8)

Node Pay (NC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.01888$ 0.01888
24 timer lav
$ 0.01943$ 0.01943
24 timer høy

$ 0.01888$ 0.01888

$ 0.01943$ 0.01943

$ 0.4781783640298408$ 0.4781783640298408

$ 0.017991677025894173$ 0.017991677025894173

+1.04%

+0.41%

+1.57%

+1.57%

Node Pay (NC) sanntidsprisen er $ 0.01936. I løpet av de siste 24 timene har NC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01888 og et toppnivå på $ 0.01943, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NC er $ 0.4781783640298408, mens den rekordlave prisen er $ 0.017991677025894173.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NC endret seg med +1.04% i løpet av den siste timen, +0.41% over 24 timer og +1.57% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Node Pay (NC) Markedsinformasjon

No.1665

$ 3.44M$ 3.44M

$ 88.53K$ 88.53K

$ 19.36M$ 19.36M

177.47M 177.47M

1,000,000,000 1,000,000,000

999,995,169.1402713 999,995,169.1402713

17.74%

SOL

Nåværende markedsverdi på Node Pay er $ 3.44M, med et 24-timers handelsvolum på $ 88.53K. Den sirkulerende forsyningen på NC er 177.47M, med en total tilgang på 999995169.1402713. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 19.36M.

Node Pay (NC) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Node Pay for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0000791+0.41%
30 dager$ +0.00011+0.57%
60 dager$ -0.00028-1.43%
90 dager$ -0.00624-24.38%
Node Pay Prisendring i dag

I dag registrerte NC en endring på $ +0.0000791 (+0.41%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Node Pay 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.00011 (+0.57%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Node Pay 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så NC en endring på $ -0.00028 (-1.43%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Node Pay 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.00624-24.38% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Node Pay (NC)?

Sjekk ut Node Pay Prishistorikk-siden nå.

Hva er Node Pay (NC)

Nodepay is an AI infrastructure platform specializing in real time data retrieval and reinforcement learning to optimize inference.Nodepay allows everyday users to provide unused internet bandwidth to power its network.

Node Pay er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Node Pay investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk NC Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Node Pay på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Node Pay kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Node Pay Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Node Pay (NC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Node Pay (NC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Node Pay.

Sjekk Node Payprisprognosen nå!

Node Pay (NC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Node Pay (NC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NC tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Node Pay (NC)

Leter du etter hvordan du kjøperNode Pay? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Node Pay på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

NC til lokale valutaer

Node Pay Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Node Pay, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Node Pay nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Node Pay

Hvor mye er Node Pay (NC) verdt i dag?
Live NC prisen i USD er 0.01936 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende NC-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på NC til USD er $ 0.01936. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Node Pay?
Markedsverdien for NC er $ 3.44M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av NC?
Den sirkulerende forsyningen av NC er 177.47M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNC ?
NC oppnådde en ATH-pris på 0.4781783640298408 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på NC?
NC så en ATL-pris på 0.017991677025894173 USD.
Hva er handelsvolumet til NC?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NC er $ 88.53K USD.
Vil NC gå høyere i år?
NC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NC prisprognosen for en mer grundig analyse.
Node Pay (NC) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

