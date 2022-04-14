Napoli Fan Token (NAP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Napoli Fan Token (NAP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Napoli Fan Token (NAP) Informasjon The Società Sportiva Calcio Napoli Fan Token allows $NAP fans to have a tokenized share of influence on team decisions. Fans can engage in a wide variety of club decisions, and in doing so, earn rewards and money-can't-buy experiences. Offisiell nettside: https://www.socios.com/ssc-napoli-what-is-a-fan-token/ Blokkutforsker: https://chiliscan.com/token/0xbe7f1ebb1fd6246844e093b04991ae0e66d12c77 Kjøp NAP nå!

Napoli Fan Token (NAP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Napoli Fan Token (NAP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.84M $ 2.84M $ 2.84M Total forsyning: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Sirkulerende forsyning: $ 4.32M $ 4.32M $ 4.32M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 6.57M $ 6.57M $ 6.57M All-time high: $ 12.409 $ 12.409 $ 12.409 All-Time Low: $ 0.43330404301464787 $ 0.43330404301464787 $ 0.43330404301464787 Nåværende pris: $ 0.6572 $ 0.6572 $ 0.6572 Lær mer om Napoli Fan Token (NAP) pris

Napoli Fan Token (NAP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Napoli Fan Token (NAP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NAP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NAP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NAPs tokenomics, kan du utforske NAP tokenets livepris!

Hvordan kjøpe NAP Interessert i å legge til Napoli Fan Token (NAP) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe NAP, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper NAP på MEXC nå!

Napoli Fan Token (NAP) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til NAP hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for NAP nå!

NAP prisforutsigelse Vil du vite hvor NAP kan være på vei? Vår NAP prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se NAP tokenets prisforutsigelse nå!

