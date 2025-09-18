Hva er Napoli Fan Token (NAP)

The Società Sportiva Calcio Napoli Fan Token allows $NAP fans to have a tokenized share of influence on team decisions. Fans can engage in a wide variety of club decisions, and in doing so, earn rewards and money-can't-buy experiences.

Napoli Fan Token (NAP) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Napoli Fan Token (NAP) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NAP tokenets omfattende tokenomics nå!

Napoli Fan Token Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Napoli Fan Token, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Napoli Fan Token Hvor mye er Napoli Fan Token (NAP) verdt i dag? Live NAP prisen i USD er 0.668 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende NAP-til-USD-pris? $ 0.668 . Sjekk ut Den nåværende prisen på NAP til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Napoli Fan Token? Markedsverdien for NAP er $ 2.89M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av NAP? Den sirkulerende forsyningen av NAP er 4.32M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNAP ? NAP oppnådde en ATH-pris på 9.872712934817597 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på NAP? NAP så en ATL-pris på 0.43330404301464787 USD . Hva er handelsvolumet til NAP? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NAP er $ 54.32K USD . Vil NAP gå høyere i år? NAP kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NAP prisprognosen for en mer grundig analyse.

Napoli Fan Token (NAP) Viktige bransjeoppdateringer

