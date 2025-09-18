Dagens Napoli Fan Token livepris er 0.668 USD. Spor prisoppdateringer for NAP til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NAP pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Napoli Fan Token livepris er 0.668 USD. Spor prisoppdateringer for NAP til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NAP pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Napoli Fan Token Logo

Napoli Fan Token Pris(NAP)

1 NAP til USD livepris:

$0.6671
$0.6671$0.6671
-0.77%1D
USD
Napoli Fan Token (NAP) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:25:17 (UTC+8)

Napoli Fan Token (NAP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.6617
$ 0.6617$ 0.6617
24 timer lav
$ 0.678
$ 0.678$ 0.678
24 timer høy

$ 0.6617
$ 0.6617$ 0.6617

$ 0.678
$ 0.678$ 0.678

$ 9.872712934817597
$ 9.872712934817597$ 9.872712934817597

$ 0.43330404301464787
$ 0.43330404301464787$ 0.43330404301464787

-0.91%

-0.77%

-0.72%

-0.72%

Napoli Fan Token (NAP) sanntidsprisen er $ 0.668. I løpet av de siste 24 timene har NAP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.6617 og et toppnivå på $ 0.678, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NAP er $ 9.872712934817597, mens den rekordlave prisen er $ 0.43330404301464787.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NAP endret seg med -0.91% i løpet av den siste timen, -0.77% over 24 timer og -0.72% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Napoli Fan Token (NAP) Markedsinformasjon

No.1741

$ 2.89M
$ 2.89M$ 2.89M

$ 54.32K
$ 54.32K$ 54.32K

$ 6.68M
$ 6.68M$ 6.68M

4.32M
4.32M 4.32M

9,995,000
9,995,000 9,995,000

9,995,000
9,995,000 9,995,000

43.21%

CHZ

Nåværende markedsverdi på Napoli Fan Token er $ 2.89M, med et 24-timers handelsvolum på $ 54.32K. Den sirkulerende forsyningen på NAP er 4.32M, med en total tilgang på 9995000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.68M.

Napoli Fan Token (NAP) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Napoli Fan Token for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.005177-0.77%
30 dager$ -0.0824-10.99%
60 dager$ +0.008+1.21%
90 dager$ +0.069+11.51%
Napoli Fan Token Prisendring i dag

I dag registrerte NAP en endring på $ -0.005177 (-0.77%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Napoli Fan Token 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0824 (-10.99%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Napoli Fan Token 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så NAP en endring på $ +0.008 (+1.21%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Napoli Fan Token 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.069+11.51% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Napoli Fan Token (NAP)?

Sjekk ut Napoli Fan Token Prishistorikk-siden nå.

Hva er Napoli Fan Token (NAP)

The Società Sportiva Calcio Napoli Fan Token allows $NAP fans to have a tokenized share of influence on team decisions. Fans can engage in a wide variety of club decisions, and in doing so, earn rewards and money-can't-buy experiences.

Napoli Fan Token er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Napoli Fan Token investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk NAP Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Napoli Fan Token på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Napoli Fan Token kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Napoli Fan Token Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Napoli Fan Token (NAP) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Napoli Fan Token (NAP) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Napoli Fan Token.

Sjekk Napoli Fan Tokenprisprognosen nå!

Napoli Fan Token (NAP) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Napoli Fan Token (NAP) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NAP tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Napoli Fan Token (NAP)

Leter du etter hvordan du kjøperNapoli Fan Token? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Napoli Fan Token på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

NAP til lokale valutaer

1 Napoli Fan Token(NAP) til VND
17,578.42
1 Napoli Fan Token(NAP) til AUD
A$1.00868
1 Napoli Fan Token(NAP) til GBP
0.49432
1 Napoli Fan Token(NAP) til EUR
0.5678
1 Napoli Fan Token(NAP) til USD
$0.668
1 Napoli Fan Token(NAP) til MYR
RM2.8056
1 Napoli Fan Token(NAP) til TRY
27.63516
1 Napoli Fan Token(NAP) til JPY
¥98.196
1 Napoli Fan Token(NAP) til ARS
ARS$985.24656
1 Napoli Fan Token(NAP) til RUB
55.5776
1 Napoli Fan Token(NAP) til INR
58.84412
1 Napoli Fan Token(NAP) til IDR
Rp11,133.32888
1 Napoli Fan Token(NAP) til KRW
934.2648
1 Napoli Fan Token(NAP) til PHP
38.11608
1 Napoli Fan Token(NAP) til EGP
￡E.32.17088
1 Napoli Fan Token(NAP) til BRL
R$3.55376
1 Napoli Fan Token(NAP) til CAD
C$0.91516
1 Napoli Fan Token(NAP) til BDT
81.32232
1 Napoli Fan Token(NAP) til NGN
998.49968
1 Napoli Fan Token(NAP) til COP
$2,609.375
1 Napoli Fan Token(NAP) til ZAR
R.11.58312
1 Napoli Fan Token(NAP) til UAH
27.60176
1 Napoli Fan Token(NAP) til TZS
T.Sh.1,653.46032
1 Napoli Fan Token(NAP) til VES
Bs108.884
1 Napoli Fan Token(NAP) til CLP
$637.94
1 Napoli Fan Token(NAP) til PKR
Rs189.60512
1 Napoli Fan Token(NAP) til KZT
361.66188
1 Napoli Fan Token(NAP) til THB
฿21.26244
1 Napoli Fan Token(NAP) til TWD
NT$20.18696
1 Napoli Fan Token(NAP) til AED
د.إ2.45156
1 Napoli Fan Token(NAP) til CHF
Fr0.52772
1 Napoli Fan Token(NAP) til HKD
HK$5.19036
1 Napoli Fan Token(NAP) til AMD
֏255.6436
1 Napoli Fan Token(NAP) til MAD
.د.م6.02536
1 Napoli Fan Token(NAP) til MXN
$12.27116
1 Napoli Fan Token(NAP) til SAR
ريال2.505
1 Napoli Fan Token(NAP) til ETB
Br95.90476
1 Napoli Fan Token(NAP) til KES
KSh86.29224
1 Napoli Fan Token(NAP) til JOD
د.أ0.473612
1 Napoli Fan Token(NAP) til PLN
2.41816
1 Napoli Fan Token(NAP) til RON
лв2.88576
1 Napoli Fan Token(NAP) til SEK
kr6.28588
1 Napoli Fan Token(NAP) til BGN
лв1.10888
1 Napoli Fan Token(NAP) til HUF
Ft222.06992
1 Napoli Fan Token(NAP) til CZK
13.80756
1 Napoli Fan Token(NAP) til KWD
د.ك0.20374
1 Napoli Fan Token(NAP) til ILS
2.22444
1 Napoli Fan Token(NAP) til BOB
Bs4.61588
1 Napoli Fan Token(NAP) til AZN
1.1356
1 Napoli Fan Token(NAP) til TJS
SM6.25248
1 Napoli Fan Token(NAP) til GEL
1.8036
1 Napoli Fan Token(NAP) til AOA
Kz608.92876
1 Napoli Fan Token(NAP) til BHD
.د.ب0.251836
1 Napoli Fan Token(NAP) til BMD
$0.668
1 Napoli Fan Token(NAP) til DKK
kr4.2418
1 Napoli Fan Token(NAP) til HNL
L17.50828
1 Napoli Fan Token(NAP) til MUR
30.28712
1 Napoli Fan Token(NAP) til NAD
$11.5898
1 Napoli Fan Token(NAP) til NOK
kr6.63992
1 Napoli Fan Token(NAP) til NZD
$1.1356
1 Napoli Fan Token(NAP) til PAB
B/.0.668
1 Napoli Fan Token(NAP) til PGK
K2.79224
1 Napoli Fan Token(NAP) til QAR
ر.ق2.42484
1 Napoli Fan Token(NAP) til RSD
дин.66.62632
1 Napoli Fan Token(NAP) til UZS
soʻm8,246.90756
1 Napoli Fan Token(NAP) til ALL
L55.08328
1 Napoli Fan Token(NAP) til ANG
ƒ1.19572
1 Napoli Fan Token(NAP) til AWG
ƒ1.2024
1 Napoli Fan Token(NAP) til BBD
$1.336
1 Napoli Fan Token(NAP) til BAM
KM1.10888
1 Napoli Fan Token(NAP) til BIF
Fr1,993.98
1 Napoli Fan Token(NAP) til BND
$0.85504
1 Napoli Fan Token(NAP) til BSD
$0.668
1 Napoli Fan Token(NAP) til JMD
$107.15388
1 Napoli Fan Token(NAP) til KHR
2,682.72808
1 Napoli Fan Token(NAP) til KMF
Fr279.224
1 Napoli Fan Token(NAP) til LAK
14,521.73884
1 Napoli Fan Token(NAP) til LKR
Rs202.05664
1 Napoli Fan Token(NAP) til MDL
L11.022
1 Napoli Fan Token(NAP) til MGA
Ar2,955.74636
1 Napoli Fan Token(NAP) til MOP
P5.35068
1 Napoli Fan Token(NAP) til MVR
10.2204
1 Napoli Fan Token(NAP) til MWK
MK1,159.72148
1 Napoli Fan Token(NAP) til MZN
MT42.6852
1 Napoli Fan Token(NAP) til NPR
Rs94.13456
1 Napoli Fan Token(NAP) til PYG
4,770.856
1 Napoli Fan Token(NAP) til RWF
Fr967.932
1 Napoli Fan Token(NAP) til SBD
$5.4776
1 Napoli Fan Token(NAP) til SCR
10.16696
1 Napoli Fan Token(NAP) til SRD
$25.44412
1 Napoli Fan Token(NAP) til SVC
$5.845
1 Napoli Fan Token(NAP) til SZL
L11.5898
1 Napoli Fan Token(NAP) til TMT
m2.338
1 Napoli Fan Token(NAP) til TND
د.ت1.94388
1 Napoli Fan Token(NAP) til TTD
$4.52236
1 Napoli Fan Token(NAP) til UGX
Sh2,343.344
1 Napoli Fan Token(NAP) til XAF
Fr372.744
1 Napoli Fan Token(NAP) til XCD
$1.8036
1 Napoli Fan Token(NAP) til XOF
Fr372.744
1 Napoli Fan Token(NAP) til XPF
Fr67.468
1 Napoli Fan Token(NAP) til BWP
P8.89776
1 Napoli Fan Token(NAP) til BZD
$1.34268
1 Napoli Fan Token(NAP) til CVE
$62.64504
1 Napoli Fan Token(NAP) til DJF
Fr118.904
1 Napoli Fan Token(NAP) til DOP
$41.42936
1 Napoli Fan Token(NAP) til DZD
د.ج86.54608
1 Napoli Fan Token(NAP) til FJD
$1.503
1 Napoli Fan Token(NAP) til GNF
Fr5,808.26
1 Napoli Fan Token(NAP) til GTQ
Q5.11688
1 Napoli Fan Token(NAP) til GYD
$139.80572
1 Napoli Fan Token(NAP) til ISK
kr80.828

For en mer dyptgående forståelse av Napoli Fan Token, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Napoli Fan Token nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Napoli Fan Token

Hvor mye er Napoli Fan Token (NAP) verdt i dag?
Live NAP prisen i USD er 0.668 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende NAP-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på NAP til USD er $ 0.668. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Napoli Fan Token?
Markedsverdien for NAP er $ 2.89M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av NAP?
Den sirkulerende forsyningen av NAP er 4.32M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNAP ?
NAP oppnådde en ATH-pris på 9.872712934817597 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på NAP?
NAP så en ATL-pris på 0.43330404301464787 USD.
Hva er handelsvolumet til NAP?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NAP er $ 54.32K USD.
Vil NAP gå høyere i år?
NAP kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NAP prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:25:17 (UTC+8)

