Dagens Nakamoto Games livepris er 0.2947 USD. Spor prisoppdateringer for NAKA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NAKA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Nakamoto Games Logo

Nakamoto Games Pris(NAKA)

1 NAKA til USD livepris:

$0.2948
$0.2948$0.2948
-0.10%1D
USD
Nakamoto Games (NAKA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:53:37 (UTC+8)

Nakamoto Games (NAKA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.2918
$ 0.2918$ 0.2918
24 timer lav
$ 0.3164
$ 0.3164$ 0.3164
24 timer høy

$ 0.2918
$ 0.2918$ 0.2918

$ 0.3164
$ 0.3164$ 0.3164

$ 7.00098225266129
$ 7.00098225266129$ 7.00098225266129

$ 0
$ 0$ 0

-0.21%

-0.10%

-9.74%

-9.74%

Nakamoto Games (NAKA) sanntidsprisen er $ 0.2947. I løpet av de siste 24 timene har NAKA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.2918 og et toppnivå på $ 0.3164, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NAKA er $ 7.00098225266129, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NAKA endret seg med -0.21% i løpet av den siste timen, -0.10% over 24 timer og -9.74% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Nakamoto Games (NAKA) Markedsinformasjon

No.756

$ 31.17M
$ 31.17M$ 31.17M

$ 397.67K
$ 397.67K$ 397.67K

$ 53.05M
$ 53.05M$ 53.05M

105.76M
105.76M 105.76M

180,000,000
180,000,000 180,000,000

180,000,000
180,000,000 180,000,000

58.75%

MATIC

Nåværende markedsverdi på Nakamoto Games er $ 31.17M, med et 24-timers handelsvolum på $ 397.67K. Den sirkulerende forsyningen på NAKA er 105.76M, med en total tilgang på 180000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 53.05M.

Nakamoto Games (NAKA) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Nakamoto Games for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000295-0.10%
30 dager$ -0.0459-13.48%
60 dager$ -0.0807-21.50%
90 dager$ -0.0232-7.30%
Nakamoto Games Prisendring i dag

I dag registrerte NAKA en endring på $ -0.000295 (-0.10%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Nakamoto Games 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0459 (-13.48%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Nakamoto Games 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så NAKA en endring på $ -0.0807 (-21.50%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Nakamoto Games 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.0232-7.30% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Nakamoto Games (NAKA)?

Sjekk ut Nakamoto Games Prishistorikk-siden nå.

Hva er Nakamoto Games (NAKA)

Nakamoto Games offers gamers worldwide the opportunity to participate in countless blockchain-based games and generate a sustainable and sizable income.

Nakamoto Games er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Nakamoto Games investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk NAKA Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Nakamoto Games på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Nakamoto Games kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Nakamoto Games Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Nakamoto Games (NAKA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Nakamoto Games (NAKA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Nakamoto Games.

Sjekk Nakamoto Gamesprisprognosen nå!

Nakamoto Games (NAKA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Nakamoto Games (NAKA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NAKA tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Nakamoto Games (NAKA)

Leter du etter hvordan du kjøperNakamoto Games? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Nakamoto Games på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

NAKA til lokale valutaer

1 Nakamoto Games(NAKA) til VND
7,755.0305
1 Nakamoto Games(NAKA) til AUD
A$0.444997
1 Nakamoto Games(NAKA) til GBP
0.218078
1 Nakamoto Games(NAKA) til EUR
0.250495
1 Nakamoto Games(NAKA) til USD
$0.2947
1 Nakamoto Games(NAKA) til MYR
RM1.23774
1 Nakamoto Games(NAKA) til TRY
12.194686
1 Nakamoto Games(NAKA) til JPY
¥43.3209
1 Nakamoto Games(NAKA) til ARS
ARS$434.658924
1 Nakamoto Games(NAKA) til RUB
24.60745
1 Nakamoto Games(NAKA) til INR
25.960123
1 Nakamoto Games(NAKA) til IDR
Rp4,911.664702
1 Nakamoto Games(NAKA) til KRW
411.589808
1 Nakamoto Games(NAKA) til PHP
16.809688
1 Nakamoto Games(NAKA) til EGP
￡E.14.192752
1 Nakamoto Games(NAKA) til BRL
R$1.567804
1 Nakamoto Games(NAKA) til CAD
C$0.403739
1 Nakamoto Games(NAKA) til BDT
35.876778
1 Nakamoto Games(NAKA) til NGN
440.505772
1 Nakamoto Games(NAKA) til COP
$1,146.692435
1 Nakamoto Games(NAKA) til ZAR
R.5.104204
1 Nakamoto Games(NAKA) til UAH
12.177004
1 Nakamoto Games(NAKA) til TZS
T.Sh.729.453228
1 Nakamoto Games(NAKA) til VES
Bs48.0361
1 Nakamoto Games(NAKA) til CLP
$281.4385
1 Nakamoto Games(NAKA) til PKR
Rs83.647648
1 Nakamoto Games(NAKA) til KZT
159.553527
1 Nakamoto Games(NAKA) til THB
฿9.374407
1 Nakamoto Games(NAKA) til TWD
NT$8.905834
1 Nakamoto Games(NAKA) til AED
د.إ1.081549
1 Nakamoto Games(NAKA) til CHF
Fr0.232813
1 Nakamoto Games(NAKA) til HKD
HK$2.289819
1 Nakamoto Games(NAKA) til AMD
֏112.78169
1 Nakamoto Games(NAKA) til MAD
.د.م2.658194
1 Nakamoto Games(NAKA) til MXN
$5.416586
1 Nakamoto Games(NAKA) til SAR
ريال1.105125
1 Nakamoto Games(NAKA) til ETB
Br42.310079
1 Nakamoto Games(NAKA) til KES
KSh38.069346
1 Nakamoto Games(NAKA) til JOD
د.أ0.2089423
1 Nakamoto Games(NAKA) til PLN
1.066814
1 Nakamoto Games(NAKA) til RON
лв1.270157
1 Nakamoto Games(NAKA) til SEK
kr2.77018
1 Nakamoto Games(NAKA) til BGN
лв0.489202
1 Nakamoto Games(NAKA) til HUF
Ft97.905234
1 Nakamoto Games(NAKA) til CZK
6.088502
1 Nakamoto Games(NAKA) til KWD
د.ك0.0898835
1 Nakamoto Games(NAKA) til ILS
0.981351
1 Nakamoto Games(NAKA) til BOB
Bs2.036377
1 Nakamoto Games(NAKA) til AZN
0.50099
1 Nakamoto Games(NAKA) til TJS
SM2.758392
1 Nakamoto Games(NAKA) til GEL
0.79569
1 Nakamoto Games(NAKA) til AOA
Kz268.639679
1 Nakamoto Games(NAKA) til BHD
.د.ب0.1111019
1 Nakamoto Games(NAKA) til BMD
$0.2947
1 Nakamoto Games(NAKA) til DKK
kr1.871345
1 Nakamoto Games(NAKA) til HNL
L7.724087
1 Nakamoto Games(NAKA) til MUR
13.361698
1 Nakamoto Games(NAKA) til NAD
$5.113045
1 Nakamoto Games(NAKA) til NOK
kr2.929318
1 Nakamoto Games(NAKA) til NZD
$0.50099
1 Nakamoto Games(NAKA) til PAB
B/.0.2947
1 Nakamoto Games(NAKA) til PGK
K1.231846
1 Nakamoto Games(NAKA) til QAR
ر.ق1.069761
1 Nakamoto Games(NAKA) til RSD
дин.29.378643
1 Nakamoto Games(NAKA) til UZS
soʻm3,638.268949
1 Nakamoto Games(NAKA) til ALL
L24.300962
1 Nakamoto Games(NAKA) til ANG
ƒ0.527513
1 Nakamoto Games(NAKA) til AWG
ƒ0.53046
1 Nakamoto Games(NAKA) til BBD
$0.5894
1 Nakamoto Games(NAKA) til BAM
KM0.489202
1 Nakamoto Games(NAKA) til BIF
Fr879.6795
1 Nakamoto Games(NAKA) til BND
$0.377216
1 Nakamoto Games(NAKA) til BSD
$0.2947
1 Nakamoto Games(NAKA) til JMD
$47.272827
1 Nakamoto Games(NAKA) til KHR
1,183.532882
1 Nakamoto Games(NAKA) til KMF
Fr123.1846
1 Nakamoto Games(NAKA) til LAK
6,406.521611
1 Nakamoto Games(NAKA) til LKR
Rs89.140856
1 Nakamoto Games(NAKA) til MDL
L4.86255
1 Nakamoto Games(NAKA) til MGA
Ar1,303.979719
1 Nakamoto Games(NAKA) til MOP
P2.360547
1 Nakamoto Games(NAKA) til MVR
4.50891
1 Nakamoto Games(NAKA) til MWK
MK511.631617
1 Nakamoto Games(NAKA) til MZN
MT18.83133
1 Nakamoto Games(NAKA) til NPR
Rs41.529124
1 Nakamoto Games(NAKA) til PYG
2,104.7474
1 Nakamoto Games(NAKA) til RWF
Fr427.0203
1 Nakamoto Games(NAKA) til SBD
$2.41654
1 Nakamoto Games(NAKA) til SCR
4.223051
1 Nakamoto Games(NAKA) til SRD
$11.225123
1 Nakamoto Games(NAKA) til SVC
$2.578625
1 Nakamoto Games(NAKA) til SZL
L5.113045
1 Nakamoto Games(NAKA) til TMT
m1.03145
1 Nakamoto Games(NAKA) til TND
د.ت0.857577
1 Nakamoto Games(NAKA) til TTD
$1.995119
1 Nakamoto Games(NAKA) til UGX
Sh1,033.8076
1 Nakamoto Games(NAKA) til XAF
Fr164.4426
1 Nakamoto Games(NAKA) til XCD
$0.79569
1 Nakamoto Games(NAKA) til XOF
Fr164.4426
1 Nakamoto Games(NAKA) til XPF
Fr29.7647
1 Nakamoto Games(NAKA) til BWP
P3.925404
1 Nakamoto Games(NAKA) til BZD
$0.592347
1 Nakamoto Games(NAKA) til CVE
$27.636966
1 Nakamoto Games(NAKA) til DJF
Fr52.1619
1 Nakamoto Games(NAKA) til DOP
$18.277294
1 Nakamoto Games(NAKA) til DZD
د.ج38.178385
1 Nakamoto Games(NAKA) til FJD
$0.663075
1 Nakamoto Games(NAKA) til GNF
Fr2,562.4165
1 Nakamoto Games(NAKA) til GTQ
Q2.257402
1 Nakamoto Games(NAKA) til GYD
$61.677763
1 Nakamoto Games(NAKA) til ISK
kr35.6587

Nakamoto Games Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Nakamoto Games, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Nakamoto Games nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Nakamoto Games

Hvor mye er Nakamoto Games (NAKA) verdt i dag?
Live NAKA prisen i USD er 0.2947 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende NAKA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på NAKA til USD er $ 0.2947. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Nakamoto Games?
Markedsverdien for NAKA er $ 31.17M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av NAKA?
Den sirkulerende forsyningen av NAKA er 105.76M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNAKA ?
NAKA oppnådde en ATH-pris på 7.00098225266129 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på NAKA?
NAKA så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til NAKA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NAKA er $ 397.67K USD.
Vil NAKA gå høyere i år?
NAKA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NAKA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Nakamoto Games (NAKA) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

