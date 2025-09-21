Nakamoto Games (NAKA)-prisforutsigelse (USD)

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Nakamoto Games % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.2905 $0.2905 $0.2905 -1.35% USD Faktisk Prediksjon Nakamoto Games-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Nakamoto Games (NAKA) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Nakamoto Games potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.2905 i 2025. Nakamoto Games (NAKA) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Nakamoto Games potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.305025 i 2026. Nakamoto Games (NAKA) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på NAKA for 2027 $ 0.320276 med en 10.25% vekstrate. Nakamoto Games (NAKA) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på NAKA for 2028 $ 0.336290 med en 15.76% vekstrate. Nakamoto Games (NAKA) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på NAKA for 2029 $ 0.353104 med en 21.55% vekstrate. Nakamoto Games (NAKA) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på NAKA for 2030 $ 0.370759 med en 27.63% vekstrate. Nakamoto Games (NAKA) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Nakamoto Games potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.603928. Nakamoto Games (NAKA) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Nakamoto Games potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.983736. År Pris Vekst 2025 $ 0.2905 0.00%

2026 $ 0.305025 5.00%

2027 $ 0.320276 10.25%

2028 $ 0.336290 15.76%

2029 $ 0.353104 21.55%

2030 $ 0.370759 27.63%

2031 $ 0.389297 34.01%

2032 $ 0.408762 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.429200 47.75%

2034 $ 0.450660 55.13%

2035 $ 0.473193 62.89%

2036 $ 0.496853 71.03%

2037 $ 0.521696 79.59%

2038 $ 0.547781 88.56%

2039 $ 0.575170 97.99%

2040 $ 0.603928 107.89% Vis mer Kortsiktig Nakamoto Games-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.2905 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.290539 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.290778 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.291693 0.41% Nakamoto Games (NAKA) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for NAKA September 21, 2025(I dag) er $0.2905 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Nakamoto Games (NAKA) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for NAKA, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.290539 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Nakamoto Games (NAKA) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for NAKA, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.290778 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Nakamoto Games (NAKA) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for NAKA $0.291693 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Nakamoto Games prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.2905$ 0.2905 $ 0.2905 Prisendring (24 t) -1.35% Markedsverdi $ 30.71M$ 30.71M $ 30.71M Opplagsforsyning 105.76M 105.76M 105.76M Volum (24 timer) $ 379.49K$ 379.49K $ 379.49K Volum (24 timer) -- Den siste NAKA-prisen er $ 0.2905. Den har en 24-timers endring på -1.35%, med et 24-timers handelsvolum på $ 379.49K. Videre har NAKA en sirkulerende forsyning på 105.76M og total markedsverdi på $ 30.71M. Se NAKA livepris

Hvordan kjøpe Nakamoto Games (NAKA) Prøver du å kjøpe NAKA? Du kan nå kjøpe NAKA via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper Nakamoto Games og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper NAKA nå

Nakamoto Games Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Nakamoto Games direktepris, er gjeldende pris for Nakamoto Games 0.2904USD. Den sirkulerende forsyningen av Nakamoto Games(NAKA) er 0.00 NAKA , som gir den en markedsverdi på $30.71M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.00% $ -0.001599 $ 0.2978 $ 0.2867

7 dager -0.12% $ -0.042799 $ 0.3368 $ 0.2867

30 dager -0.04% $ -0.014699 $ 0.4039 $ 0.2865 24-timers ytelse De siste 24 timene har Nakamoto Games vist en prisbevegelse på $-0.001599 , noe som gjenspeiler en -0.00% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Nakamoto Games handlet på en topp på $0.3368 og en bunn på $0.2867 . Det så en prisendring på -0.12% . Denne nylige trenden viser potensialet til NAKA for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Nakamoto Games opplevd en -0.04% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.014699 av dens verdi. Dette indikerer at NAKA kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Nakamoto Games prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full NAKA prishistorikk

Hvordan fungerer Nakamoto Games (NAKA) prisforutsigelsesmodul? Nakamoto Games-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for NAKA basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Nakamoto Games det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for NAKA, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Nakamoto Games. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til NAKA. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til NAKA for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Nakamoto Games.

Hvorfor er NAKA-prisforutsigelse viktig?

NAKA-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i NAKA nå? I følge dine forutsigelser vil NAKA oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for NAKA neste måned? I følge Nakamoto Games (NAKA)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte NAKA-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 NAKA koste i 2026? Prisen på 1 Nakamoto Games (NAKA) i dag er $0.2905 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil NAKA øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på NAKA i 2027? Nakamoto Games (NAKA) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 NAKA innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for NAKA i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Nakamoto Games (NAKA) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for NAKA i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Nakamoto Games (NAKA) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 NAKA koste i 2030? Prisen på 1 Nakamoto Games (NAKA) i dag er $0.2905 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil NAKA øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for NAKA i 2040? Nakamoto Games (NAKA) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 NAKA innen 2040.