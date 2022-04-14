Nakamoto Games (NAKA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Nakamoto Games (NAKA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Nakamoto Games (NAKA) Informasjon Nakamoto Games offers gamers worldwide the opportunity to participate in countless blockchain-based games and generate a sustainable and sizable income. Offisiell nettside: https://www.nakamoto.games/ Blokkutforsker: https://polygonscan.com/token/0x311434160d7537be358930def317afb606c0d737 Kjøp NAKA nå!

Nakamoto Games (NAKA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Nakamoto Games (NAKA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 29.03M $ 29.03M $ 29.03M Total forsyning: $ 180.00M $ 180.00M $ 180.00M Sirkulerende forsyning: $ 105.76M $ 105.76M $ 105.76M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 49.41M $ 49.41M $ 49.41M All-time high: $ 3.44 $ 3.44 $ 3.44 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.2745 $ 0.2745 $ 0.2745 Lær mer om Nakamoto Games (NAKA) pris

Nakamoto Games (NAKA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Nakamoto Games (NAKA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NAKA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NAKA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NAKAs tokenomics, kan du utforske NAKA tokenets livepris!

