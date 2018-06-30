Hva er MX Token (MX)

MX TOKEN (MX) is a decentralized digital asset developed by the MEXC platform based on the Ethereum blockchain. As MEXC’s native token, its main purpose is to provide users with a safe and stable trading experience, and to become an industry leader. MX holders are entitled to a number of benefits at MEXC, such as rewards for holding MX, voting and receiving discounted subscriptions, and getting free airdrops for voting on new listings.

MX Token (MX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak MX Token (MX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MX tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe MX Token (MX)

Leter du etter hvordan du kjøperMX Token? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe MX Token på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

MX Token Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av MX Token, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hva er gjeldende MX-til-USD-pris? $ 2.718 . Hva er markedsverdien for MX Token? Markedsverdien for MX er $ 252.09M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av MX? Den sirkulerende forsyningen av MX er 92.75M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMX ? MX oppnådde en ATH-pris på 5.85335603455073 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på MX? MX så en ATL-pris på 0.0420566690384 USD . Hva er handelsvolumet til MX? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MX er $ 9.03M USD .

MX Token (MX) Viktige bransjeoppdateringer

