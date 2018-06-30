MX

MX TOKEN (MX) is a decentralized digital asset developed by the MEXC platform based on the Ethereum blockchain. As MEXC’s native token, its main purpose is to provide users with a safe and stable trading experience, and to become an industry leader. MX holders are entitled to a number of benefits at MEXC, such as rewards for holding MX, voting and receiving discounted subscriptions, and getting free airdrops for voting on new listings.

NavnMX

RangeringNo.149

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel0.0001%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)11.10%

Opplagsforsyning92,748,334

Maksimal forsyning1,000,000,000

Total forsyning416,185,834

Opplagsforsyning0.0927%

Utstedelsesdato2018-06-30 00:00:00

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt0.0092 USDT

All-time high5.85335603455073,2024-04-09

Laveste pris0.0420566690384,2019-11-25

Offentlig blokkjedeETH

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

