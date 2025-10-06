Mavryk Network pris i dag

Sanntids Mavryk Network (MVRK) pris i dag er $ 0.02139, med en 1.88% endring de siste 24 timene. Nåværende MVRK til USD konverteringssats er $ 0.02139 per MVRK.

Mavryk Network rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- MVRK. I løpet av de siste 24 timene MVRK har den blitt handlet mellom $ 0.02139(laveste) og $ 0.02193 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har MVRK beveget seg -0.98% i løpet av den siste timen og -29.69% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 7.60K.

Mavryk Network (MVRK) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 7.60K$ 7.60K $ 7.60K Fullt utvannet markedsverdi $ 21.39M$ 21.39M $ 21.39M Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offentlig blokkjede MAVRYK

Nåværende markedsverdi på Mavryk Network er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 7.60K. Den sirkulerende forsyningen på MVRK er --, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 21.39M.