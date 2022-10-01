MSQUARE (MSQ) tokenomics Oppdag viktig innsikt i MSQUARE (MSQ), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

MSQUARE (MSQ) Informasjon MSQ is used as a payment method for platforms developed and operated directly by the MSQUARE Foundation. Metastar: Global blockchain integrated real estate information platform. Point to You: Global P2U Coin Free Mining and Payment Platform. Business Hub: Online and offline marketing sales platform. K-PAL: Global K-content expansion and overseas manpower supply platform. Offisiell nettside: https://globalmsq.com Teknisk dokument: https://globalmsq.com/wp-content/uploads/2022/10/%EC%98%81%EC%96%B4MSQUARE_WHITEPAPER_VER.3.3_-2.pdf Blokkutforsker: https://polygonscan.com/token/0x6A8Ec2d9BfBDD20A7F5A4E89D640F7E7cebA4499 Kjøp MSQ nå!

MSQUARE (MSQ) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for MSQUARE (MSQ), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 40.86M $ 40.86M $ 40.86M Total forsyning: $ 25.92M $ 25.92M $ 25.92M Sirkulerende forsyning: $ 5.99M $ 5.99M $ 5.99M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 176.80M $ 176.80M $ 176.80M All-time high: $ 60 $ 60 $ 60 All-Time Low: $ 0.16930807804791836 $ 0.16930807804791836 $ 0.16930807804791836 Nåværende pris: $ 6.822 $ 6.822 $ 6.822 Lær mer om MSQUARE (MSQ) pris

MSQUARE (MSQ) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak MSQUARE (MSQ) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MSQ tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MSQ tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MSQs tokenomics, kan du utforske MSQ tokenets livepris!

Hvordan kjøpe MSQ Interessert i å legge til MSQUARE (MSQ) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe MSQ, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper MSQ på MEXC nå!

MSQUARE (MSQ) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til MSQ hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for MSQ nå!

MSQ prisforutsigelse Vil du vite hvor MSQ kan være på vei? Vår MSQ prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MSQ tokenets prisforutsigelse nå!

